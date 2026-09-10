Magyar Péter Pozsonyból jelentkezett: a V4-ek is támogatják Brüsszellel szemben – "Nincs rendben, hogy napi egymillió eurót fizetünk a határvédelemért"

Magyar Péter csütörtök délelőtt Pozsonyba utazott, ahol a Visegrádi Négyek csúcstalálkozóján vett részt. A magyar miniszterelnök az illegális migráció, az energiaárak és az Európai Unió következő hétéves költségvetése mellett a visegrádi együttműködés megerősítéséről is tárgyalt.

Magyar Péter kezdeményezésére ismét hangsúlyosabb szerepet kaphat a Visegrádi Négyek együttműködése az uniós politikában / Fotó: Tomas Benedikovic / AFP

A miniszterelnök csütörtök délelőtt Pozsonyba utazott, ahol a Visegrádi Négyek csúcstalálkozóján vesz részt.

Magyar Péter a Pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel, valamint az Európai Unió soros elnökségét betöltő Írország miniszterelnökével egyeztetett.

A találkozó több olyan kérdést is érint, amely az uniós tagállamok számára közvetlen gazdasági és biztonságpolitikai kihívást jelent. A magyar kormányfő tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb téma az illegális migráció elleni határozott fellépés lesz.

A pozsonyi tárgyalások másik kiemelt témája az energiaárak emelkedése. A résztvevők a magyar miniszterelnök szerint arról is egyeztetnek, hogyan lehetne összehangoltan fellépni a növekvő energiaköltségekkel szemben.

Az uniós döntéshozatal szempontjából szintén meghatározó kérdés az Európai Unió következő hétéves költségvetése. A büdzsé kialakítása hosszú távon meghatározhatja, hogy az egyes tagállamok milyen forrásokhoz juthatnak, és milyen közös programokra jut pénz az unióban.

Magyar Péter szerint újra erősödhet a V4-ek szerepe

Magyar Péter a találkozó előtt arról írt a Facebook-oldalán, hogy kezdeményezésére ismét egységesebben lép fel a Visegrádi Négyek. A miniszterelnök szerint ez lehetőséget teremthet arra, hogy a négy közép-európai ország hangsúlyosabb szerepet töltsön be az uniós döntéshozatalban.

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– jelentette ki Robert Fico a V4+Írország miniszterelnöki találkozó után tartott pozsonyi sajtótájékoztatón. A szlovák kormányfő szerint a négy visegrádi ország több kérdésben közös álláspontot tud képviselni, ezért azt javasolta kollégáinak, hogy minden uniós tanácsi ülés előtt egyeztessék álláspontjukat.

Fico szerint a találkozón szándékosan olyan témákat választottak, amelyekben közös nevezőre tudnak jutni. Szó volt az unió bővítéséről, a migrációról és az EU következő hétéves költségvetéséről is. A V4-ek fontosnak tartják, hogy a kohéziós alap érintetlen maradjon, és az uniós költségvetés vegye figyelembe az egyes országok sajátos helyzetét. Fico szerint elfogadhatatlan, hogy egyes forrásokat más célokra csoportosítsanak át.