Magyar Péter Pozsonyból jelentkezett: a V4-ek is támogatják Brüsszellel szemben – "Nincs rendben, hogy napi egymillió eurót fizetünk a határvédelemért"
Magyar Péter csütörtök délelőtt Pozsonyba utazott, ahol a Visegrádi Négyek csúcstalálkozóján vett részt. A magyar miniszterelnök az illegális migráció, az energiaárak és az Európai Unió következő hétéves költségvetése mellett a visegrádi együttműködés megerősítéséről is tárgyalt.
A miniszterelnök csütörtök délelőtt Pozsonyba utazott, ahol a Visegrádi Négyek csúcstalálkozóján vesz részt.
Magyar Péter a Pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfővel, valamint az Európai Unió soros elnökségét betöltő Írország miniszterelnökével egyeztetett.
A találkozó több olyan kérdést is érint, amely az uniós tagállamok számára közvetlen gazdasági és biztonságpolitikai kihívást jelent. A magyar kormányfő tájékoztatása szerint az egyik legfontosabb téma az illegális migráció elleni határozott fellépés lesz.
A pozsonyi tárgyalások másik kiemelt témája az energiaárak emelkedése. A résztvevők a magyar miniszterelnök szerint arról is egyeztetnek, hogyan lehetne összehangoltan fellépni a növekvő energiaköltségekkel szemben.
Az uniós döntéshozatal szempontjából szintén meghatározó kérdés az Európai Unió következő hétéves költségvetése. A büdzsé kialakítása hosszú távon meghatározhatja, hogy az egyes tagállamok milyen forrásokhoz juthatnak, és milyen közös programokra jut pénz az unióban.
Magyar Péter szerint újra erősödhet a V4-ek szerepe
Magyar Péter a találkozó előtt arról írt a Facebook-oldalán, hogy kezdeményezésére ismét egységesebben lép fel a Visegrádi Négyek. A miniszterelnök szerint ez lehetőséget teremthet arra, hogy a négy közép-európai ország hangsúlyosabb szerepet töltsön be az uniós döntéshozatalban.
Hivatalosan is kimondom, hogy a Visegrádi Négyek szövetsége újra él
– jelentette ki Robert Fico a V4+Írország miniszterelnöki találkozó után tartott pozsonyi sajtótájékoztatón. A szlovák kormányfő szerint a négy visegrádi ország több kérdésben közös álláspontot tud képviselni, ezért azt javasolta kollégáinak, hogy minden uniós tanácsi ülés előtt egyeztessék álláspontjukat.
Fico szerint a találkozón szándékosan olyan témákat választottak, amelyekben közös nevezőre tudnak jutni. Szó volt az unió bővítéséről, a migrációról és az EU következő hétéves költségvetéséről is. A V4-ek fontosnak tartják, hogy a kohéziós alap érintetlen maradjon, és az uniós költségvetés vegye figyelembe az egyes országok sajátos helyzetét. Fico szerint elfogadhatatlan, hogy egyes forrásokat más célokra csoportosítsanak át.
A szlovák miniszterelnök az energiaárakról is konkrét javaslatokat említett. Ezek között szerepel a gáz és az áram árképzésének szétválasztása, miközben a V4-ek az Európai Unió Tanácsának ülésein kívül is közös javaslatokat dolgoznának ki az energiaárak mérséklésére.
Fico szerint a találkozó konstruktív volt, és azt üzeni, hogy az energia- és üzemanyagárak nem csupán egyes tagállamok problémái.
Micheál Martin ír miniszterelnök közben arról beszélt, hogy Európa kritikus időszakot él át. A geopolitikai helyzetet a háborúk is súlyosbítják, miközben a magas energiaárak komoly terhet jelentenek a háztartásoknak. Martin szerint a következő időszak is nehéz lesz, ezt pedig az Európai Unió következő költségvetésének kialakításakor is figyelembe kell venni.
Babis: mindenki maga dönti el, ki élhet és dolgozhat a régióban
Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint Micheál Martin ír kormányfő közvetlenül hallhatta, ahogy a V4-országok vezetői „kerek perec” elmondták egymásnak, milyen problémákkal szembesülnek. Babis hangsúlyozta: a régió országainak maguknak kell eldönteniük, hogy kik élhetnek és dolgozhatnak náluk.
A cseh kormányfő felidézte, hogy a visegrádi országok vezetői már 2016-ban is hasonló álláspontot képviseltek, akkor azonban szerinte nem hallgattak rájuk.
Babis Magyar Péter álláspontját is érthetőnek nevezte. Mint mondta, megérti, hogy a magyar miniszterelnök mérges, amiért Magyarországnak továbbra is napi egymillió eurót kell fizetnie azért, mert megvédte a határait.
Tusk: egész Európának hasznos, hogy a V4 újra összefogott
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint egész Európa számára hasznos, hogy a Visegrádi Négyek ismét összefogott. Mint mondta, a négy ország képes arra, hogy kifejezze saját érdekeit, és nyomást gyakoroljon az európai intézményekre.
Tusk szerint az Európai Unió jövője Varsó, Budapest, Pozsony és Prága jövőjétől is függ. A lengyel kormányfő büszkén beszélt arról, hogy az ország keleti határain nullára csökkentették az illegális migrációt, és szerinte a következő uniós költségvetésnek figyelembe kell vennie azoknak az országoknak az erőfeszítéseit, amelyek részt vesznek Európa külső határainak védelmében.
Az energiaárakról szólva Tusk arról beszélt, hogy a régió országai a legmagasabb energiaárakat fizetik, ezért nem meglepő, hogy nem támogatnak olyan uniós terveket, amelyek tovább rontanának a helyzeten. A lengyel miniszterelnök egyúttal megköszönte Micheál Martin ír kormányfő türelmét, elismerve, hogy a visegrádi országok és Írország helyzete jelentősen eltér egymástól.
Magyar Péter: nincs rendben, hogy napi egymillió eurót fizetünk a határvédelemért
Magyar Péter szerint a V4-eknek tett vállalásaikat be is kell tartaniuk, és a négy ország közösen jó irányba halad. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy büszkék arra, hogy meg tudták védeni a határaikat, és bízik abban, hogy az európai szolidaritás is visszatér.
A kormányfő szerint a visegrádi országok nem kérnek többet az uniótól, mint amennyit a korábban csatlakozott tagállamok kaptak. Azt is felidézte, hogy a V4-es kollégáinak elmondta: a nyarat Pakson töltötte, ahol szerinte néhány milliméteren múlt, hogy nem kellett leállítani az atomerőművet.
Magyar Péter szerint a különböző Green Deal-intézkedések nem oldották volna meg a paksi helyzetet, miközben az Európai Unióból senki nem érdeklődött, hogyan tudna segíteni. Sőt, elmondása szerint egyes országok még fel is jelentették Magyarországot amiatt, hogy a Duna nehezebben hajózható.
A Tisza-kormány konkrét számokat vár az uniós költségvetésben
Az üzemanyagárakról szólva a miniszterelnök arról beszélt, hogy több országban is alkalmaztak védett árakat, a válságok azonban nem múltak el. Szerinte közben óriási dízelhiány alakult ki, miközben a tagállami költségvetések hosszú távon nem bírják el az ársapkákat.
Magyar Péter szerint nem újabb uniós dossziékra van szükség, hanem konkrét javaslatokra és számokra. A következő hétéves költségvetésben látni szeretné, hogy milyen segítséget kapnak az európai vállalatok, és örül annak, hogy ebben a közép-európai országok partnerek.
A magyar miniszterelnök szerint azt is meg kell értetni az unióval, hogy nincs rendben, hogy Magyarország napi egymillió eurót fizet azért, mert megvédi az EU közös határát. Mint mondta, ma már 19-20 tagállam szorgalmazza a szigorúbb fellépést és a határok védelmét, ezért reméli, hogy ezt a korábbi vitát le lehet zárni, és a kérdésben nem érvényesülnek különböző politikai érdekek.
A hétéves uniós költségvetésről Magyar Péter úgy fogalmazott: „Nem irigylem az ír miniszterelnök urat, mert nem lesz egyszerű dolga.”
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