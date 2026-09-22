Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett, teljesen kiborult a magyar ügyészségre: rendőri vezetőket fog feljelenteni, nem kell neki a mentelmi jog – „Most tényleg indul az Út a börtönbe program, kapaszkodjanak"

"Ma mindannyian tanúi lehettünk a Polt-féle ügyészség azon utolsó szánalmas kísérletének, hogy elbagatellizálja a rendszerváltást és megpróbálja összemosni az orbáni maffia által végrehajtott 10 és 100 milliárdos közpénzlenyúlásokat és az ellenem 2024-ben indított, és már többször befuccsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet" – ezzel kezdte rendkívüli bejelentkezését kedd este Magyar Péter miniszterelnök, miután az ügyészség közölte, hogy kezdeményezi Seszták Miklós, Hankó Balázs és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

Újabb éles konfliktus alakult ki Magyar Péter és az ügyészség között: a miniszterelnök szerint a hatóság a mentelmi jogának ügyét más, nagy összegű korrupciós eljárásokkal próbálja összemosni / Fotó: AFP

"Egészen szánalmas és nevetséges, ahogyan a legyőzött maffia ügyészi utóvédharcosai ezeket az ügyeket akarják összemosni és egy lapon említeni az én esetemmel. Ez nagyjából mindent elárul arról, milyen morális állapotban van a Legfőbb Ügyészség az orbáni maffia 16 éve után" – közölte a kormányfő.

Magyar azt is mondta, hogy szívesen lemondana a mentelmi jogáról, de erre nincs lehetősége, mert csak hiszen arról az Országgyűlésnek kell döntenie.

Ezért kérni fogom, hogy a mentelmi jog felfüggesztése iránti kérelmek megérkezése után, haladéktalanul hívjuk össze az Országgyűlés rendkívüli ülését annak érdekében, hogy egy perccel se kelljen tovább várnunk arra, hogy Hankó Balázzsal és Seszták Miklóssal valóban magasabb fokozatba kapcsolhasson az Út a börtönbe! program

– fogalmazott a miniszterelnök.

Majd rátért a 2024-es telefonos ügyére, mellyel kapcsolatban szerinte az ügyészség rekordgyorsasággal nyomozott. "Szeretném elmondani, hogy ma sem tennék másképp. Ma is megpróbálnám megakadályozni, hogy egy a hatalom által felbérelt provokátor fiatal lányokat és fiúkat zaklasson egy nyilvános szórakozóhelyen". Szerinte az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan politikai utasításra, a helyszínre érkezésük után szinte azonnal 3-4 búvárt küldtek sötétben az áradó Dunába, hordalékok és farönkök közé, hogy próbáljanak védőfelszerelés és mindenféle segítség nélkül felkutatni egy állítólag a Dunában lévő telefont.

Magyar Péter a Legfőbb Ügyészségre azt mondta, a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra, és saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen teljes tabula rasara, átvilágításra és felelősségre vonásra.

"Nem lennék meglepve, ha ezt a mai szánalmas akciót ugyanazok a polt féle maffia ügyészek tervezték volna, akik anno közreműködtek a Rogán Antalig érő végrehajtói botrányban, és az Orbán Viktor miniszterére terhelő adatoknak és mondatoknak a nyomozati iratokból való kitörlésében"

– mondta a kormányfő. Hangsúlyozta, az ő lelkiismerete tiszta, ezért kéri az Országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát. "Örömmel és büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiaállam évekig tartó fenntartásában" –tette hozzá.











