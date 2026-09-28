Elárulta Magyar Péter, hogy mit kért Baka Andrástól: ez volt a baja a jelölttel a miniszterelnöknek - az elvárásokról is szó esett

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában azzal kezdte beszédét, hogy a délelőtti rendkívüli ülésen az Országgyűlés fontos döntéseket hozott, amelyek a Legfőbb Ügyészséghez, a Központi Nyomozó Főügyészséghez és a magyar igazságszolgáltatás hitelességéhez kapcsolódnak. Ide sorolta a képviselői mentelmi ügyeket, valamint a köztársasági elnök által legfőbb ügyésznek jelölt személy ügyét is.

Magyar Péter bejelentette, hogy az ellene folyó telefonlopási ügyben foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tesz.Fotó: Illyés Tibor

Magyar Péter szerint az ügyészség a figyelmet akarta elterelni a három mentelmi ügy együttes megküldésével

A kormányfő szerint a magyar embereknek joguk van tisztán látni, tudniuk kell, hogyan működik a vádhatóság, mekkora felelősség terheli az igazságszolgáltatást, és miért tartja elengedhetetlennek a közbizalom helyreállítását a Legfőbb Ügyészség és a Központi Nyomozó Főügyészség iránt.

Magyar Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a Magyarországon dolgozó mintegy kétezer ügyész túlnyomó többségét tisztességes, szakmájához és hivatásához hű szakembernek tartja. Szerinte nem őket terheli felelősség az ügyészségbe vetett közbizalom jelentős megrendüléséért. Úgy fogalmazott, a tisztességesen dolgozó ügyészek maguk is áldozatai voltak annak a rendszernek, amely éveken keresztül túszul ejtette őket, hivatásukat és tágabb értelemben az országot is. Magyar Péter kitért a délelőtti mentelmi ügyekre is, amelyek között a sajátja is szerepelt.

A miniszterelnök azt állította, hogy a „Polt-féle ügyészség” egy utolsó kísérletet tett arra, hogy a nap ne kizárólag az általa az Orbán-rendszerhez kötött korrupciós ügyekről és az általa ellopottnak nevezett tíz- és százmilliárdokról szóljon.

Értékelése szerint az ügyészség azzal, hogy három ügyet egyetlen beadványban nyújtott be a parlamentnek, megpróbálta elterelni a figyelmet, és egy szintre helyezni az általa súlyos korrupciós bűncselekményeknek nevezett ügyeket a saját mentelmi ügyével. Utóbbit politikai provokációnak és boszorkányüldözésnek minősítette.

Magyar Péter ezt követően Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, korábbi miniszter mentelmi ügyére tért át. Felidézte, hogy az Országgyűlés délelőtt döntött Hankó mentelmi jogának felfüggesztéséről.