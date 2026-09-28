Elárulta Magyar Péter, hogy mit kért Baka Andrástól: ez volt a baja a jelölttel a miniszterelnöknek - az elvárásokról is szó esett
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában azzal kezdte beszédét, hogy a délelőtti rendkívüli ülésen az Országgyűlés fontos döntéseket hozott, amelyek a Legfőbb Ügyészséghez, a Központi Nyomozó Főügyészséghez és a magyar igazságszolgáltatás hitelességéhez kapcsolódnak. Ide sorolta a képviselői mentelmi ügyeket, valamint a köztársasági elnök által legfőbb ügyésznek jelölt személy ügyét is.
Magyar Péter szerint az ügyészség a figyelmet akarta elterelni a három mentelmi ügy együttes megküldésével
A kormányfő szerint a magyar embereknek joguk van tisztán látni, tudniuk kell, hogyan működik a vádhatóság, mekkora felelősség terheli az igazságszolgáltatást, és miért tartja elengedhetetlennek a közbizalom helyreállítását a Legfőbb Ügyészség és a Központi Nyomozó Főügyészség iránt.
Magyar Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a Magyarországon dolgozó mintegy kétezer ügyész túlnyomó többségét tisztességes, szakmájához és hivatásához hű szakembernek tartja. Szerinte nem őket terheli felelősség az ügyészségbe vetett közbizalom jelentős megrendüléséért. Úgy fogalmazott, a tisztességesen dolgozó ügyészek maguk is áldozatai voltak annak a rendszernek, amely éveken keresztül túszul ejtette őket, hivatásukat és tágabb értelemben az országot is. Magyar Péter kitért a délelőtti mentelmi ügyekre is, amelyek között a sajátja is szerepelt.
A miniszterelnök azt állította, hogy a „Polt-féle ügyészség” egy utolsó kísérletet tett arra, hogy a nap ne kizárólag az általa az Orbán-rendszerhez kötött korrupciós ügyekről és az általa ellopottnak nevezett tíz- és százmilliárdokról szóljon.
Értékelése szerint az ügyészség azzal, hogy három ügyet egyetlen beadványban nyújtott be a parlamentnek, megpróbálta elterelni a figyelmet, és egy szintre helyezni az általa súlyos korrupciós bűncselekményeknek nevezett ügyeket a saját mentelmi ügyével. Utóbbit politikai provokációnak és boszorkányüldözésnek minősítette.
Magyar Péter ezt követően Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselő, korábbi miniszter mentelmi ügyére tért át. Felidézte, hogy az Országgyűlés délelőtt döntött Hankó mentelmi jogának felfüggesztéséről.
Magyar Péter szerint olyan kedvezményezett is volt, aki pályázat benyújtása nélkül kapott támogatást, más pedig a kérelmében szereplő összegnél is több pénzhez jutott. A kormányfő a fideszes és KDNP-s képviselőkhöz fordulva azt mondta, a forrásokból jutott egy fideszes államtitkár kampányfőnökének, a Fidesz kampányában szerepet vállaló énekeseknek, valamint név szerint Tóth Gabit és Pataky Attilát is megemlítette.
Dunába dobott telefon: Magyar Péter feljelentést tesz foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés miatt
Magyar Péter ezután a saját mentelmi ügyének részleteire tért rá. A miniszterelnök azt állította, hogy az őt ért, általa politikai provokációnak nevezett eset után alig egy órával, felsőbb politikai utasításra rendőri vezetők búvárokat küldtek a vaksötétben az áradó, nyolcméteres Dunába egy állítólag a folyóban lévő mobiltelefon miatt.
Magyar Péter bejelentette, hogy az ügy miatt foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés gyanúja miatt feljelentést tesz. Szerinte a magyar embereknek joguk van megtudni, ki adott utasítást a búvárok bevetésére, és volt-e olyan miniszter vagy miniszterelnök, akinek az utasítására a rendőrök az áradó Dunába küldték őket.
Magyar Péter ezután ismét a három mentelmi ügy együttes kezelését bírálta. Azt mondta, szerinte a három ügy összemosásával és az általa átlátszónak nevezett trükközéssel nem lehet megtéveszteni a magyar embereket. A miniszterelnök ezt követően azt a kérdést tette fel, ki kéri számon a Legfőbb Ügyészség vezetőin az elmúlt 16 év történéseit.
A kormányfő azzal vádolta a Fideszt, hogy az elmúlt 16 év során tudatosan elfoglalta a Legfőbb Ügyészséget, és saját hatalmi gépezetének részévé tette.
Szathmáry Zoltán kinevezése „nem adott volna választ a strukturális és morális kétségekre”
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza frakció tiszteletben tartja Baka András köztársasági elnök alkotmányos jelölési jogkörét.
A kormányfő szerint egy ilyen kinevezés nem adott volna választ azokra a strukturális és morális kétségekre sem, amelyekről korábban maga a köztársasági elnök beszélt az Országgyűlés előtt, amikor az ügyészségen belüli hatalmi játszmákat és a megrendült közbizalmat említette.
Magyar Péter azt mondta, olyan vezetőre van szükség, akit nem gyengítenek személyes vagy családi érintettségek, és aki kompromisszumok nélkül képes garantálni a törvény előtti teljes egyenlőséget.
A miniszterelnök szerint Baka András köztársasági elnököt és a Tisza frakciót egyaránt a jó szándék vezeti, és a céljuk is közös: egy
- erős,
- feladatait ellátni képes,
- megtisztult,
- kizárólag szakmai szempontokat mérlegelő
ügyészség megteremtése. Abban is egyetértés van szerinte, hogy ez rendkívül nehéz feladat lesz, mert az ügyészség jelenleg válságban van, képességeinek és működési szándékának helyreállítása pedig jelentős munkát igényel.
Magyar Péter szerint a különbség abban van, hogy eltérően ítélik meg, mire van szükség az újrakezdéshez. A Tisza álláspontja szerint a közbizalom helyreállításához egyértelmű szakításra van szükség az elmúlt másfél évtized gyakorlatával, ennek pedig már az új legfőbb ügyész személyében is félreérthetetlenül meg kell jelennie.
A kormányfő ezért arra kérte Baka András köztársasági elnököt, hogy a délelőtti szavazást követően állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre.
Indoklása szerint így az Országgyűlés olyan vezetőt választhatna, aki képes helyreállítani az intézmény méltóságát és a belé vetett, szerinte jelenleg hiányzó közbizalmat.
Magyar Péter ezután arról beszélt, hogy aki akár egyetlen forint közpénzt is eltulajdonít, vagy annak eltulajdonításakor cinkosként félrenéz, annak a törvény teljes szigorával kell szembenéznie.
A miniszterelnök a valódi igazságtételt a magyar emberek felhatalmazásán nyugvó, tiszta és kérlelhetetlen rendként írta le. Úgy fogalmazott, igazságot kell tenni a múlt bűnei ügyében, és társadalmi igazságot kell teremteni a következő generációk, a gyermekek és az unokák számára. Ehhez a magyar emberek bizalmát, megértését és türelmét kérte.
Orbán Viktor családjához köthető üggyel kezd az NVVH
A kormányfő szerint az események felgyorsulása, valamint a nyomozások és gyanúsítások megindulása összefügg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) felállításával. Úgy vélte, a hivatal létrejötte óta több ügyben is gyorsabban haladnak az eljárások, még úgy is, hogy a szervezetnek egyelőre nincsenek kinevezett vezetői.
Magyar Péter felidézte, hogy értesülése szerint a hivatal már azt is bejelentette, mely ügyekkel kezdi meg a munkáját. Ezek egyikét a miniszterelnök maffiaszerű ügynek nevezte, és azt állította, hogy az közvetlenül Orbán Viktor családjához köthető.
A kormányfő arról is beszélt, hogy információi szerint a hivatal működésének első napján őrizetbe vették Orbán Viktor kormányának egyik volt miniszterét, akit azzal vádolt, hogy tíz éven keresztül fosztogatta az országot.
Magyar Péter beszéde végén úgy fogalmazott, lépésről lépésre, tégláról téglára akarják felépíteni a jogállamot, valamint egy működő és emberséges Magyarországot.