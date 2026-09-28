Hivatalos: Unger Anna és az NVHH máris lecsapott az első politikusra, utasítást adtak a főügyészségnek – Magyar Péter a Facebookon büszkélkedett el vele

Őrizetbe vették hétfőn Seszták Miklós országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészségen, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. Magyar Péter szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal utasítására történt az intézkedés.

Magyar Péter szerint Seszták Miklós őrizetbe vétele a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal utasítására történt / Fotó: AFP

Magyar Péter hétfő esti Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy őrizetbe vették Seszták Miklós országgyűlési képviselőt. A miniszterelnök azt írta:

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal utasítására vették ma őrizetbe Seszták Miklós országgyűlési képviselőt a Központi Nyomozó Főügyészségen.

A KDNP-s képviselő hétfő délelőtt még önként jelent meg a Központi Nyomozó Főügyészség budapesti épületében, miután az Országgyűlés felfüggesztette a mentelmi jogát. Érkezésekor azt mondta, számított a parlamenti döntésre, és megismételte, hogy nem követett el bűncselekményt. Az intézkedés tényét később ügyvédje is megerősítette.

Seszták mentelmi jogának felfüggesztését a 2015 és 2018 közötti Volánbusz-beszerzésekkel összefüggő korrupciós ügyben kezdeményezte a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész-helyettes. Az ügyészség nyomozásának adatai szerint megalapozottan feltehető, hogy Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől.

Az ügyészség szerint egy építőipari cégcsoport képviselője emellett azt ajánlotta fel, hogy reménybeli állami megrendelésekért cserébe az egyes beruházások vállalkozói díjának tíz százalékát közvetítőkön keresztül visszajuttatja Sesztáknak.

A volt miniszter az ellene megfogalmazott állításokat tagadja.

Az ügyben közben már a vagyonvisszaszerzés is megindult. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala csaknem hárommilliárd forint értékben vett zár alá vagyontárgyakat a Volánbusz-ügyben, sajtóértesülések szerint ingatlanok és gépjárművek is érintettek. A Budai Központi Kerületi Bíróság korábban egy hónapra elrendelte Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatójának és Szivek Norbertnek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójának letartóztatását.