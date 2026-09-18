Kezdődik: tüntettek a Tisza-kormány ellen a szociális dolgozók, magasabb bért követelnek – Magyar Péter is megjelent a demonstráción

Azonnali, legalább 25 százalékos béremelést és jobb munkakörülményeket követeltek a szociális ágazat dolgozói pénteken a Miniszterelnökség előtt. Magyar Péter miniszterelnök személyesen ment ki a tüntetőkhöz, átvette a követeléseiket, és türelmet kért, miközben jelezte: még a 25 százalékos emelés sem oldaná meg önmagában az ágazat problémáit - írta a Telex.

A demonstráló szociális dolgozók 25 százalékos azonnali emelést szeretnének, Magyar Péter szerint azonban ennél többre is szükség lenne az ágazat felzárkóztatásához / Fotó: AFP / AFP

Azonnali, legalább 25 százalékos béremelést, jobb munkakörülményeket és az adminisztratív terhek csökkentését követelték a szociális ágazat dolgozói péntek délután a Miniszterelnökség előtt.

A demonstrációt a Szociális Ágazatban Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) szervezte, amely szerint a bérolló szétnyílása, a magas fluktuáció és az egyre nagyobb munkateher miatt az ágazat működése került nehéz helyzetbe.

A tüntetők „A rezsit is egyben fizetjük, a béremelést sem részletekben kérjük!” mottóval vonultak utcára. A szakszervezet szerint az ágazatnak korábban ígért, két lépcsőben megvalósuló 20-25 százalékos emelés nem felel meg az elvárásaiknak, különösen azért, mert annak mértékébe a minimálbér emelése és az adójóváírás hatása is bekerülhet. A demonstrálók szerint a szakma évtizedek óta küzd érdemi bérfelzárkóztatásért.

Köves Ferenc, a SZÁD elnöke azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy a Tisza-kormány az előző kabinettől örökölte a szociális szféra problémáit, de a helyzetet a jelenlegi kormánynak kell megoldania. Szerinte a szociális háló egyre több helyen lyukas, miközben a szakmában maradókra egyre nagyobb teher nehezedik.

Köves utalt arra is, hogy Magyar Péter a kampányban azonnali 25 százalékos béremelést ígért a szociális ágazatnak. A szakszervezeti vezető szerint egy ilyen emelés éves szinten 140-150 milliárd forintba kerülne, ami a költségvetés mintegy 0,3 százaléka.

A demonstrálókhoz Magyar Péter is kiment. A miniszterelnök személyesen vette át Kövestől a szakszervezet bértáblajavaslatát és azokat a pontokat is, amelyekről a béremelésen túl tárgyalni szeretnének. Magyar a szervezőket azonnali egyeztetésre hívta a Miniszterelnökségre, ezt azonban a tüntetők pénteken nem fogadták el; Köves jelezte, hogy a jövő héten készek tárgyalni a kormány képviselőivel.