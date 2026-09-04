Magyar Péter a semmiből közölte, továbbviszi Orbán Viktor legfőbb örökségét, ugyanazt teszi a Tisza-kormány, mint a Fidesz – "A feladatunkat el fogjuk végezni"

Elsőre meglepő, de logikus döntést jelentett be péntek este Magyar Péter. A miniszterelnök arról tájékoztatott a közösségi oldalán, hogy a Tisza-kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Ez az a konstrukció, amit Orbán Viktor és kormányai dolgoztak ki több ciklusuk során és amelynek köszönhetően Magyarország védekezni tudott a tömeges bevándorlás ellen.

Magyar Péter a semmiből közölte, továbbviszi Orbán Viktor legfőbb örökségét, ugyanazt teszi a Tisza-kormány, mint a Fidesz / Fotó: NurPhoto via AFP / AFP

A bejelentés annyiből nem előzmények nélküli, hogy mostani miniszterelnök már a csütörtöki kormányzati tájékoztatón is elismerően beszélt Orbán Viktor migrációs politikájáról. Ez persze érthető, hiszen a Fidesz-kormányok által megalkotott zéró elv az illegális bevándorlás kapcsán bírja a magyar társadalom döntő többségének támogatását. Sőt, lassan az európai lakosság túlnyomó részéét is.

Minddenestre Magyar Péter most azzal vezette fel, hogy a Tisza továbbviszi ezt az örökséget, hogy az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén.

Magyar Péter a semmiből közölte, továbbviszi Orbán Viktor legfőbb örökségét

Ezért a Tisza-kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy

2026. december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon.

Ez az a jogi intézmény, amelyet a Fideszzel szembeni nyilvánosság éveken át támadott és értelmetlennek, indokolatlannak mondta ki. Most Magyar Péter a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt kialakult súlyos határválságot hozta fel indokként.

Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Mindezt a spanyol Legfelsőbb Bíróság egyik döntése váltotta ki. Az embercsempész-hálózatok nagyon gyorsan felismerték az új helyzetet, és megpróbálták kihasználni azt – érvelt.

Szerinte Ceuta figyelmeztetés egész Európának, hogy

a migrációs útvonalak akár napok alatt átrendeződhetnek.

Az embercsempészek folyamatosan keresik a gyenge pontokat.

Egyetlen jogi rés, egy rosszul előkészített változtatás nagyon rövid idő alatt kezelhetetlen helyzetet teremthet.

Közölte, hogy Magyarország kormánya ilyen kockázatot nem vállalhat.