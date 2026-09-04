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migráció
Tisza-kormány
bevándorlás
Orbán Viktor
Fidesz
Magyar Péter

Magyar Péter a semmiből közölte, továbbviszi Orbán Viktor legfőbb örökségét, ugyanazt teszi a Tisza-kormány, mint a Fidesz – "A feladatunkat el fogjuk végezni"

Logikus, de mégis meglepő lépés. Magyar Péter pontosan azt teszi, amit Orbán Viktor, még a magyarázat is nagyon hasonló.
Hecker Flórián
2026.09.04., 21:16
Fotó: AFP

Elsőre meglepő, de logikus döntést jelentett be péntek este Magyar Péter. A miniszterelnök arról tájékoztatott a közösségi oldalán, hogy a Tisza-kormány nem enyhít az illegális migrációval szembeni jogszabályi környezeten. Ez az a konstrukció, amit Orbán Viktor és kormányai dolgoztak ki több ciklusuk során és amelynek köszönhetően Magyarország védekezni tudott a tömeges bevándorlás ellen.

Magyar Péter, Orbán Viktor
Magyar Péter a semmiből közölte, továbbviszi Orbán Viktor legfőbb örökségét, ugyanazt teszi a Tisza-kormány, mint a Fidesz / Fotó: NurPhoto via AFP /  AFP

A bejelentés annyiből nem előzmények nélküli, hogy mostani miniszterelnök már a csütörtöki kormányzati tájékoztatón is elismerően beszélt Orbán Viktor migrációs politikájáról. Ez persze érthető, hiszen a Fidesz-kormányok által megalkotott zéró elv az illegális bevándorlás kapcsán bírja a magyar társadalom döntő többségének támogatását. Sőt, lassan az európai lakosság túlnyomó részéét is.

Minddenestre Magyar Péter most azzal vezette fel, hogy a Tisza továbbviszi ezt az örökséget, hogy az elmúlt hetek megmutatták, hogy a legkisebb jogi változtatás is réseket tud ütni Európa külső határainak védelmén.

Magyar Péter a semmiből közölte, továbbviszi Orbán Viktor legfőbb örökségét

Ezért a Tisza-kormány mindent mérlegelve úgy döntött, hogy

2026. december 31-ig meghosszabbítja a szeptember 7-én lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet Magyarországon.

Ez az a jogi intézmény, amelyet a Fideszzel szembeni nyilvánosság éveken át támadott és értelmetlennek, indokolatlannak mondta ki. Most Magyar Péter a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt kialakult súlyos határválságot hozta fel indokként.

Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Mindezt a spanyol Legfelsőbb Bíróság egyik döntése váltotta ki. Az embercsempész-hálózatok nagyon gyorsan felismerték az új helyzetet, és megpróbálták kihasználni azt – érvelt.

Szerinte Ceuta figyelmeztetés egész Európának, hogy

  • a migrációs útvonalak akár napok alatt átrendeződhetnek.
  • Az embercsempészek folyamatosan keresik a gyenge pontokat.
  • Egyetlen jogi rés, egy rosszul előkészített változtatás nagyon rövid idő alatt kezelhetetlen helyzetet teremthet.

Közölte, hogy Magyarország kormánya ilyen kockázatot nem vállalhat.

Napi egymillió eurós bírság Magyarországnak: nincs meg a megoldás

De a kormányfő nem állt meg itt. Kijelentette, hogy igazságtalan helyzet az, hogy miközben Magyarország és ezzel Európa külső határait is védi, Európa ezért megbírságolja (Ez naponta egymillió eurónyi levonást jelent a hazai uniós pénzekből arra hivatkozva, hogy a magyar jog nem alkalmaz tranzitzónákat a menekültkérelmek befogadására – a szerk.

Hónapok óta tárgyalunk az Európai Unió intézményeivel egy olyan új magyar szabályozásról, amely hatékonyan védi Magyarország és az Európai Unió külső határát, és megfelel az uniós jognak is.

Egyelőre az uniós intézmények és jogászok nem tudtak olyan megoldást javasolni, amely biztosan garantálná, hogy a magyar hatóságok továbbra is kellő szigorral és hatékonysággal tudjanak fellépni. 

2016 óta nagyon sok víz lefolyt a Dunán és a Rajnán is. Azóta már az uniós tagállamok többsége, mintegy 20 ország a szigorú határvédelem oldalán áll. Igazságtalan és nem fair egy jóval korábbi, teljesen más helyzetben hozott szabályozás miatt 2026-ban egy új politikai és jogi környezetben, és főleg a ceutai események után egy, a határokat védő tagállamot büntetni – fogalmazott Magyar Péter.

Így tehát most 2026. december 31-ig a Tisza-kormány meghosszabbítja a jogszabályt, és a hátralévő hetekben létrehozza azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. "A feladatunkat el fogjuk végezni" – zárta péntek esti Facebook-bejegyzését Magyar Péter.

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Magyar Péter a semmiből közölte, továbbviszi Orbán Viktor legfőbb örökségét, ugyanazt teszi a Tisza-kormány, mint a Fidesz – "A feladatunkat el fogjuk végezni"

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