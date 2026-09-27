Magyar Péter elszólta magát, mire készülnek: elvonul Budapestről a Tisza-kormány, egy 900 fős falut nézett ki magának – kihelyezik a kormányülést, két napon át fog tartani

Valószínűleg nem tudatosan, hanem véletlenül kommunikált arról Magyar Péter szombaton délután Szolnokon, mire készül a Tisza-kormány a következő hétvégén.

Magyar Péter elszólta magát, mire készülnek: elvonul Budapestről a Tisza-kormány / Fotó: NurPhoto via AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a miniszterelnök újrakezdte országjárását és tegnap immáron a harmadik helyszínére érkezett Veszprém és Pécs után. A Tisza-parti városban is hosszabb, mintegy kétórás eseményen következett, amelynek gerincét Magyar Péter beszéde adta.

A kormányfő főképp belpolitkai témákat érintett, hosszan kitért az ellene tüntetőkre, de számos fontos gazdasági bejelentést is tett. Így például itt hangzott el először hivatalosan, hogy a Tisza-kormány csak adóemeléssel terjeszti ki újra a kata adózási formát. Ennek részleteiről ebben a cikkben írtunk.

Magyar Péter elszólta magát, mire készülnek: elvonul Budapestről a Tisza-kormány

Egy ponton Magyar Péter a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) működéséről kezdett el beszélni. Azt mondta, hogy sokszor megkapják a kritikát, hogy nem halad elég gyorsan az út a börtönbe program. "Szeretnék mindenkit megnyugtatni itt is, ahogy tettem Pécsett, és tettem Veszprémben is, hogy a maffiafilmek, a krimiknek általában nem az első tíz perce a legizgalmasabb, hanem valahogy a közepén kezdődik az izgalom, és utána egyre gyorsuló ütemben történnek a dolgok."

Ismertette, hogy a Tisza-kormány 37 ügyben tett feljelentést, összesen 2221 milliárd forintnyi közpénz érintve. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezek az esetek a bíróság előtt is megállnak majd.

Mindenestere Magyar Péter több ügyet is nevesített, amelyek azért is lehetnek relevánsak, mert az NVVH ezek közül választhatja ki azokat, amelyeket magához ragad és megkezdi tényleges működését. Ez már nagyon közel van, 24 órán belül meg fog történni.

Hosszan sorolta a különböző eseteket, köztük megemlítette megemlítette a Volánbusz-botrányt is, amely a hírek szerint 11 milliárd forint kenőpénzről szól. Szerinte ebben is várható előrelépés, "Seszták Miklós nem tudom, hogy mennyire alszik most nyugodtan". Hétfőn az ő mentelmi jogáról is szavaz az országgyűlés.