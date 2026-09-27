Magyar Péter elszólta magát, mire készülnek: elvonul Budapestről a Tisza-kormány, egy 900 fős falut nézett ki magának – kihelyezik a kormányülést, két napon át fog tartani
Valószínűleg nem tudatosan, hanem véletlenül kommunikált arról Magyar Péter szombaton délután Szolnokon, mire készül a Tisza-kormány a következő hétvégén.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a miniszterelnök újrakezdte országjárását és tegnap immáron a harmadik helyszínére érkezett Veszprém és Pécs után. A Tisza-parti városban is hosszabb, mintegy kétórás eseményen következett, amelynek gerincét Magyar Péter beszéde adta.
A kormányfő főképp belpolitkai témákat érintett, hosszan kitért az ellene tüntetőkre, de számos fontos gazdasági bejelentést is tett. Így például itt hangzott el először hivatalosan, hogy a Tisza-kormány csak adóemeléssel terjeszti ki újra a kata adózási formát. Ennek részleteiről ebben a cikkben írtunk.
Magyar Péter elszólta magát, mire készülnek: elvonul Budapestről a Tisza-kormány
Egy ponton Magyar Péter a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) működéséről kezdett el beszélni. Azt mondta, hogy sokszor megkapják a kritikát, hogy nem halad elég gyorsan az út a börtönbe program. "Szeretnék mindenkit megnyugtatni itt is, ahogy tettem Pécsett, és tettem Veszprémben is, hogy a maffiafilmek, a krimiknek általában nem az első tíz perce a legizgalmasabb, hanem valahogy a közepén kezdődik az izgalom, és utána egyre gyorsuló ütemben történnek a dolgok."
Ismertette, hogy a Tisza-kormány 37 ügyben tett feljelentést, összesen 2221 milliárd forintnyi közpénz érintve. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezek az esetek a bíróság előtt is megállnak majd.
Mindenestere Magyar Péter több ügyet is nevesített, amelyek azért is lehetnek relevánsak, mert az NVVH ezek közül választhatja ki azokat, amelyeket magához ragad és megkezdi tényleges működését. Ez már nagyon közel van, 24 órán belül meg fog történni.
Hosszan sorolta a különböző eseteket, köztük megemlítette megemlítette a Volánbusz-botrányt is, amely a hírek szerint 11 milliárd forint kenőpénzről szól. Szerinte ebben is várható előrelépés, "Seszták Miklós nem tudom, hogy mennyire alszik most nyugodtan". Hétfőn az ő mentelmi jogáról is szavaz az országgyűlés.
Azonban Seszták Miklós egy másik gondolatszál kapcsán is eszébe jutott. Közölte ugyanis, hogy jövő héten péntek Kisvárdán – a fideszes politikus ennek a térségnek az országgyűlési képviselője – folytatja az országjárását. "Nem tudom, hogy Seszták Miklós részt tud-e venni ezen az országjáráson a jövő héten.
Lesz egy kihelyezett kormányülésünk, egy egész hétvégés Erdőbényén, és előtte meglátogatjuk Kisvárdát is
– jelentette be. Ez az alábbi felvételen 1 óra 24 percttől hallható. További részleteket viszont nem árult el, így egyelőre az sem világos, milyen céllal vonul el ide a Tisza-kormány.
Miért éppen Erdőbényén tart kihelyezett kormányülést a Tisza?
Kisvárda és Erdőbénye, ha nem is szomszédos település, de valóban nincsenek túl messze egymástól, mintegy 70 kilométeres utat kell megtenni. Erdőbénye a borairól híres, mintegy 900 fős falu Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a Tokaji járásban található. Egyike Tokaj-Hegyalja legrégebbi településeinek.
A település jelentős Rákóczi-birtok volt, II. Rákóczi Ferenc fejedelem építtette a falu főutcáján található híres Szirmay-kastélyt is. Alóla indul a Hegyalja egyik legnagyobb egybefüggő, több szintes, 22 ágú pincerendszere.
Apropóul szolgálhat az október 3-4-i erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, hogy október végén lesz II. Rákóczi Ferenc és Zrínyi Ilona hamvainak Törökországból Magyarországra történő hazahozatalának és újratemetésének 120. évfordulója.
II. Rákóczi Ferenc 1676-ban született, vagyis idén kereken 350 éve. Elképzelhető, hogy erre tekintettel keresi fel a települést a Tisza-kormány.