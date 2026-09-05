A legsötétebb időszakokat idézi, amikor politikai alapon korlátozzák, hogy egy megválasztott városi vezető mikor és hol képviselheti a saját közösségét – ezt írta Györfi Mihály, Szolnok kormánypárti polgármestere a szombat reggel megjelent Facebook-bejegyzésében, amely azzal kezdődik, hogy "csalódott vagyok, nagyon". Magyar Péter újabb döntése verte ki a biztosítékot.

Kezdődik: felháborodott a kormánypárti polgármester, amiért Magyar Péter megtiltotta, hogy politikusok részt vegyenek a tanévnyitókon – " A legsötétebb időszakokat idézi" Fotó: Nagy Balázs

Györfi Mihály csalódottságának oka, hogy a Tisza-kormány úgy döntött, hogy a felsőoktatási intézmények tanévnyitó ünnepségein a helyi országgyűlési képviselők és polgármesterek nem vehetnek részt. A döntés mögé pedig azt a gondolatot próbálják állítani, hogy „az oktatás nem politikai kérdés”. Szerinte ezzel az állítással egyet lehet érteni, de éppen ezért érthetetlen számára maga a döntés.

Mert egy polgármester egy tanévnyitón nem elsősorban politikus. Hanem a város választott vezetője. Az az ember, akit a település lakói azért választottak meg, hogy képviselje a város érdekeit – mindenekelőtt a városét

– érvel a városvezető, majd hozzátette, ő maga egyetlen campusi tanévnyitón sem azért állna a hallgatók elé, hogy politikai beszédet mondjon, vagy azért, hogy kormányt bírálja. És végképp nem azért, hogy pártpolitikai üzeneteket fogalmazzon meg, hanem azért, hogy köszöntse a városba érkező fiatalokat. "Hogy elmondjam nekik: Szolnok az otthonuk is lehet. Hogy bemutassuk nekik a várost, amelyben tanulnak."

Felhívja rá a figyelmet, hogy a Tisza Pártnak – jelenleg – nincs egyetlen olyan polgármestere sem, aki egy egyetem tanévnyitóján a saját városát képviselhetné. Ezért szerinte nehéz nem arra gondolni, hogy a „politikamentesség” hirtelen akkor vált különösen fontos szemponttá, amikor a fiatalok körében kellene megjelenniük a választott városi vezetőknek.

Azt is mondta, hogy nem gondolja, hogy lenne olyan polgármester, aki egy ilyen ünnepségen politikai eszmefuttatásba kezdene, vagy ne adj’ Isten, a kormányt támadná. Ez a feltételezés számára sokkal inkább egy politikai félelemből fakad, mint az oktatás valódi védelméből.

Talán attól félnek, hogy a fiatalok előtt más is megszólalhat. Talán attól, hogy a fiatalok saját maguk alakítják ki a véleményüket. Talán attól, hogy a városvezetők nem pártokról, hanem a városukról beszélnek

– latolgatja a polgármester, aki szerit egy demokratikus országban nem az lehet a cél, hogy politikai szempontok alapján eldöntsük, ki léphet be egy egyetem kapuján és ki nem. Hozzátette, "és nagyon szomorú, hogy miközben egy nyitottabb, demokratikusabb közéletet ígértek, most éppen a kapcsolatok, a párbeszéd és a közösségek közötti együttműködés lehetőségeit szűkítik."