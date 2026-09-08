A megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette. Ma már csak a szétesett ellenzék tízmilliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak – írja Magyar Péter Facebook-oldalán, és hozzátette, hogy „jelen formájában a rendszer teljesen feleslegessé és okafogyottá vált”. A parlamentben ma döntenek a vármegyék és ispánok nevének módosításáról, de a miniszterelnök posztja szerint nem csak az elnevezésbe, hanem a megyei működésbe is bele tervez nyúlni a Tisza-kormány.

Magyar Péter megnevezte a Tisza-kormány új célpontját: a vármegyék után a megyei önkormányzatok sem maradhatnak – „a rendszer teljesen feleslegessé és okafogyottá vált” / Fotó: NurPhoto via AFP

Több fontos döntés is a parlament elé kerül kedden

Kedden több olyan előterjesztésről is határozhat az Országgyűlés, amelyet az őszi ülésszak első ülésén már megtárgyaltak. A legnagyobb változást a megye és a kormánymegbízott elnevezésének visszaállítása hozhatja, a több mint kétszáz oldalas törvénycsomag ugyanis az alaptörvény tizenhetedik módosítását vezeti át a teljes magyar jogrendszeren. Elfogadása esetén

a vármegye ismét megye, a főispán pedig ismét kormánymegbízott lesz a jogszabályokban.

Ugyanez az előterjesztés a miniszterelnök illetményét is módosítaná: ha a kormányfő országgyűlési képviselő is, havi bruttó fizetése a képviselői tiszteletdíj 1,91-szerese, mintegy 2,5 millió forint lenne. Ha a miniszterelnök nem parlamenti képviselő, az illetmény a tiszteletdíj 2,91-szerese maradna, ami a jelenlegi, körülbelül 3,8 millió forintos összegnek felel meg. Napirenden van a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság tisztségviselőinek és tagjainak megválasztása is. A tíztagú testületbe a kormánypárt három, az ellenzék két képviselőt delegálhat, további öt, szavazati joggal nem rendelkező tagot pedig szakmai szervezetek küldhetnek.

Sürgős eljárásban kerülhet sor az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat módosítására is, amelyet a Tisza képviselői nyújtottak be. Ennek célja, hogy a házszabály kövesse a Költségvetési Tanács megváltozott jogköreit, miután megszűnt a testület előzetes hozzájárulási joga, és helyébe az államadósság-szabály teljesüléséről szóló véleményezés lépett. A keddi határozathozatal egyben az új ülésszak intenzív törvényalkotási időszakának kezdete, a kormányzati program szerint ugyanis decemberig 83 előterjesztés elfogadásával számolnak.