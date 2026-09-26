Kitálalt a titkos uniós vezető Magyar Péterről, így vezényli a háttérből az Ukrajna elleni akciót: "Ha azt mondja, így tegyetek, a nagykövet kénytelen megtenni, különben le kell mondania"
Csak Magyarország blokkolja az uniós csatlakozási fejezetcsoportok megnyitását Ukrajnával – erről egy magas rangú európai tisztségviselő beszélt a DW-nek szeptember 25-én, pénteken. A nevét eltitkoló uniós vezető a nyilatkozatában kitért Magyar Péter döntő szerepvállalására is a folyamatban.
Arról beszélt, hogy Magyarország azért blokkolja az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalási fejezetcsoportok megnyitását, mert elégedetlen a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbségre vonatkozó megállapodások végrehajtásával. Ez pedig Magyarország hivatalos álláspontja.
Ugyanakkor nyomatékosította, hogy az EU 27 tagállama közül jelenleg csak egyetlen egy blokkolja a fennmaradó négy csatlakozási tárgyalási fejezetcsoport megnyitását Ukrajna esetében, ez pedig Magyarország. A többi ország semmilyen kifogást nem emel.
A DW beszélgetőpartnerének elmondása szerint a magyar oldal azzal érvel, hogy a blokkolás egyetlen oka az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség jogaival kapcsolatos rendezetlen kérdésekben rejlik.
Kitálalt a titkos uniós vezető Magyar Péterről, így vezényli a háttérből az Ukrajna elleni akciót
A magyar tárgyalók azt mondják, hogy több előrelépést és valós eredményt szeretnének látni az ukrajnai kisebbségi törvény végrehajtása terén – közölte a diplomáciai forrás. „Ez előfordul a kétoldalú kapcsolatokban. Az egyik oldal azt mondja: megteszünk mindent, amit tudunk. A másik pedig azt: nem, többet kell tennetek. A magyarok nem elégedettek azzal, ahogy a nemzeti kisebbségük problémáit kezelik, és ezt a legfelsőbb szintre emelik Brüsszelben.”
Ezzel együtt viszont azt is rögzítette, hogy Magyarország álláspontját Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól Magyar Péter és kormánya alkítja. Mint fogalmazott, "a Budapest érdekeit Brüsszelben képviselő magyar diplomaták a felülről, a fővárosból érkező utasításokat követik”.
Ha a miniszterelnök azt mondja, hogy így tegyetek, a nagykövet kénytelen úgy tenni, különben le kell mondania
– magyarázta.
Ukrajna állítja, hogy teljesítette a feltételeket az uniós csatlakozási klaszterek megnyitásához
Az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalások hat tematikus fejezetcsoport köré épülnek, amelyek az Európai Unió joganyagának minden területét lefedik. Ezek a következők:
- Alapvető jogok és értékek,
- Belső piac,
- Versenyképesség és inkluzív növekedés,
- Zöld menetrend és fenntartható összekapcsolhatóság,
- Erőforrások, mezőgazdaság és kohézió,
- valamint Külkapcsolatok.
Az első két fejezetcsoportot idén júniusban és júliusban nyitották meg, Magyarország beleegyezésével. Mint látható, az alapvető jogok esetében Magyar Péter zöld jelzést adott, pedig ennek része a kisebbségi jogok kérdése. Most mégis azzal érvvel a Tisza-kormány, hogy ebben van elmaradása Ukrajnának.
Marta Kos bővítésért felelős európai biztos is kijelentette, hogy a fennmaradó négy technikailag már készen áll a megnyitásra, Ukrajna pedig teljesítette a szükséges feltételeket.
Tarasz Kacska, az európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes szintén úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna és az Európai Bizottság részéről már minden dokumentum elkészült, a fennmaradó fejezetcsoportok megnyitása pedig most már teljes mértékben a 27 EU-tagállam közötti konszenzus elérésétől függ.
Orbán Anita most bajban van, Ukrajna egyetlen mondattal szétzúzta Magyarország védekezését: nem Kárpátalja jogaiért blokkoljuk Kijev uniós csatlakozását? Itt a pontos menetrend
Az ukránok szerint Budapest nem blokkolhatja őket tovább Brüsszelben. Kijev szerint már nem kell újabb feltételeket szabni Ukrajna uniós csatlakozási folyamatához, a kisebbségi jogokról szóló megállapodásokat ugyanis már beépítették az ukrán kormány intézkedési tervébe.