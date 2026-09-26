Deviza
EUR/HUF364,96 -0,07% USD/HUF320,41 -0,06% GBP/HUF424,63 -0,04% CHF/HUF386,85 -0,08% PLN/HUF83,46 -0,06% RON/HUF69,22 -0,06% CZK/HUF14,98 -0,06% EUR/HUF364,96 -0,07% USD/HUF320,41 -0,06% GBP/HUF424,63 -0,04% CHF/HUF386,85 -0,08% PLN/HUF83,46 -0,06% RON/HUF69,22 -0,06% CZK/HUF14,98 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Kitálalt a titkos uniós vezető Magyar Péterről, így vezényli a háttérből az Ukrajna elleni akciót: "Ha azt mondja, így tegyetek, a nagykövet kénytelen megtenni, különben le kell mondania"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Pontosan tudják, Brüsszelben, hogy Budapestről érkezik az utasítás. Egy magasrangú uniós diplomácia forrás eddig nyiltan soha ki nem mondott részleteket árult el arról, Magyar Péter hogyan tartja kézben Ukrajna uniós csatlakozásának folyamatát. Magyarország magára maradt a 27 tagállam között.
Hecker Flórián
2026.09.26, 07:17
Frissítve: 2026.09.26, 07:37

Csak Magyarország blokkolja az uniós csatlakozási fejezetcsoportok megnyitását Ukrajnával – erről egy magas rangú európai tisztségviselő beszélt a DW-nek szeptember 25-én, pénteken. A nevét eltitkoló uniós vezető a nyilatkozatában kitért Magyar Péter döntő szerepvállalására is a folyamatban.

Magyar Péter, Fico
Kitálalt a titkos uniós vezető Magyar Péterről, így vezényli a háttérből az Ukrajna elleni akciót / Fotó: AFP

Arról beszélt, hogy Magyarország azért blokkolja az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalási fejezetcsoportok megnyitását, mert elégedetlen a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbségre vonatkozó megállapodások végrehajtásával. Ez pedig Magyarország hivatalos álláspontja.

Ugyanakkor nyomatékosította, hogy az EU 27 tagállama közül jelenleg csak egyetlen egy blokkolja a fennmaradó négy csatlakozási tárgyalási fejezetcsoport megnyitását Ukrajna esetében, ez pedig Magyarország. A többi ország semmilyen kifogást nem emel.

A DW beszélgetőpartnerének elmondása szerint a magyar oldal azzal érvel, hogy a blokkolás egyetlen oka az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség jogaival kapcsolatos rendezetlen kérdésekben rejlik.

Kitálalt a titkos uniós vezető Magyar Péterről, így vezényli a háttérből az Ukrajna elleni akciót

A magyar tárgyalók azt mondják, hogy több előrelépést és valós eredményt szeretnének látni az ukrajnai kisebbségi törvény végrehajtása terén – közölte a diplomáciai forrás. „Ez előfordul a kétoldalú kapcsolatokban. Az egyik oldal azt mondja: megteszünk mindent, amit tudunk. A másik pedig azt: nem, többet kell tennetek. A magyarok nem elégedettek azzal, ahogy a nemzeti kisebbségük problémáit kezelik, és ezt a legfelsőbb szintre emelik Brüsszelben.”

Ezzel együtt viszont azt is rögzítette, hogy Magyarország álláspontját Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól Magyar Péter és kormánya alkítja. Mint fogalmazott, "a Budapest érdekeit Brüsszelben képviselő magyar diplomaták a felülről, a fővárosból érkező utasításokat követik”. 

Ha a miniszterelnök azt mondja, hogy így tegyetek, a nagykövet kénytelen úgy tenni, különben le kell mondania

– magyarázta.

Ukrajna állítja, hogy teljesítette a feltételeket az uniós csatlakozási klaszterek megnyitásához

Az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalások hat tematikus fejezetcsoport köré épülnek, amelyek az Európai Unió joganyagának minden területét lefedik. Ezek a következők: 

  • Alapvető jogok és értékek,
  • Belső piac,
  • Versenyképesség és inkluzív növekedés,
  • Zöld menetrend és fenntartható összekapcsolhatóság,
  • Erőforrások, mezőgazdaság és kohézió,
  • valamint Külkapcsolatok.

Az első két fejezetcsoportot idén júniusban és júliusban nyitották meg, Magyarország beleegyezésével. Mint látható, az alapvető jogok esetében Magyar Péter zöld jelzést adott, pedig ennek része a kisebbségi jogok kérdése. Most mégis azzal érvvel a Tisza-kormány, hogy ebben van elmaradása Ukrajnának.

Marta Kos bővítésért felelős európai biztos is kijelentette, hogy a fennmaradó négy technikailag már készen áll a megnyitásra, Ukrajna pedig teljesítette a szükséges feltételeket.

Tarasz Kacska, az európai és euróatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes szintén úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna és az Európai Bizottság részéről már minden dokumentum elkészült, a fennmaradó fejezetcsoportok megnyitása pedig most már teljes mértékben a 27 EU-tagállam közötti konszenzus elérésétől függ.

Orbán Anita most bajban van, Ukrajna egyetlen mondattal szétzúzta Magyarország védekezését: nem Kárpátalja jogaiért blokkoljuk Kijev uniós csatlakozását? Itt a pontos menetrend
Az ukránok szerint Budapest nem blokkolhatja őket tovább Brüsszelben. Kijev szerint már nem kell újabb feltételeket szabni Ukrajna uniós csatlakozási folyamatához, a kisebbségi jogokról szóló megállapodásokat ugyanis már beépítették az ukrán kormány intézkedési tervébe.

diplomácia
Ukrajna
Magyarország
Magyar Péter
Európai Unió
csatlakozás
vétó
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu