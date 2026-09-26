Kitálalt a titkos uniós vezető Magyar Péterről, így vezényli a háttérből az Ukrajna elleni akciót: "Ha azt mondja, így tegyetek, a nagykövet kénytelen megtenni, különben le kell mondania"

Csak Magyarország blokkolja az uniós csatlakozási fejezetcsoportok megnyitását Ukrajnával – erről egy magas rangú európai tisztségviselő beszélt a DW-nek szeptember 25-én, pénteken. A nevét eltitkoló uniós vezető a nyilatkozatában kitért Magyar Péter döntő szerepvállalására is a folyamatban.

Kitálalt a titkos uniós vezető Magyar Péterről, így vezényli a háttérből az Ukrajna elleni akciót / Fotó: AFP

Arról beszélt, hogy Magyarország azért blokkolja az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló tárgyalási fejezetcsoportok megnyitását, mert elégedetlen a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbségre vonatkozó megállapodások végrehajtásával. Ez pedig Magyarország hivatalos álláspontja.

Ugyanakkor nyomatékosította, hogy az EU 27 tagállama közül jelenleg csak egyetlen egy blokkolja a fennmaradó négy csatlakozási tárgyalási fejezetcsoport megnyitását Ukrajna esetében, ez pedig Magyarország. A többi ország semmilyen kifogást nem emel.

A DW beszélgetőpartnerének elmondása szerint a magyar oldal azzal érvel, hogy a blokkolás egyetlen oka az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség jogaival kapcsolatos rendezetlen kérdésekben rejlik.

Kitálalt a titkos uniós vezető Magyar Péterről, így vezényli a háttérből az Ukrajna elleni akciót

A magyar tárgyalók azt mondják, hogy több előrelépést és valós eredményt szeretnének látni az ukrajnai kisebbségi törvény végrehajtása terén – közölte a diplomáciai forrás. „Ez előfordul a kétoldalú kapcsolatokban. Az egyik oldal azt mondja: megteszünk mindent, amit tudunk. A másik pedig azt: nem, többet kell tennetek. A magyarok nem elégedettek azzal, ahogy a nemzeti kisebbségük problémáit kezelik, és ezt a legfelsőbb szintre emelik Brüsszelben.”

Ezzel együtt viszont azt is rögzítette, hogy Magyarország álláspontját Ukrajna csatlakozási tárgyalásairól Magyar Péter és kormánya alkítja. Mint fogalmazott, "a Budapest érdekeit Brüsszelben képviselő magyar diplomaták a felülről, a fővárosból érkező utasításokat követik”.

Ha a miniszterelnök azt mondja, hogy így tegyetek, a nagykövet kénytelen úgy tenni, különben le kell mondania

– magyarázta.

Ukrajna állítja, hogy teljesítette a feltételeket az uniós csatlakozási klaszterek megnyitásához

Az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalások hat tematikus fejezetcsoport köré épülnek, amelyek az Európai Unió joganyagának minden területét lefedik. Ezek a következők:

Alapvető jogok és értékek,

Belső piac,

Versenyképesség és inkluzív növekedés,

Zöld menetrend és fenntartható összekapcsolhatóság,

Erőforrások, mezőgazdaság és kohézió,

valamint Külkapcsolatok.

Az első két fejezetcsoportot idén júniusban és júliusban nyitották meg, Magyarország beleegyezésével. Mint látható, az alapvető jogok esetében Magyar Péter zöld jelzést adott, pedig ennek része a kisebbségi jogok kérdése. Most mégis azzal érvvel a Tisza-kormány, hogy ebben van elmaradása Ukrajnának.