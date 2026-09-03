Több tucat ügyben döntött a Tisza-kormány: Magyar Péter ma ismerteti a legfontosabb intézkedéseket – élő közvetítés
A kormány mintegy negyven napirendi pontot tárgyalt a szerdai maratoni ülésén, így több fontos területen is változások jöhetnek. Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délután ismerteti a kabinet döntéseit, miközben már az ülés előtt kiderült néhány milliárdos intézkedés.
Óriási döntésekről számol be Magyar Péter
A kormány szerdai, maratoni ülése után csütörtökön ismét a hazai közélet kerülhet a figyelem középpontjába. A kabinet mintegy negyven napirendi pontot tárgyalt, a döntések részleteit pedig 15 órakor ismertetik a kormányszóvivői tájékoztatón.
Már most több fontos intézkedés körvonalazódik. A kormány teljes egészében felülvizsgálhatja a hulladékkezelési rendszert, jövő év elejétől emelheti a megváltozott munkaképességűek ellátását, a gyermekvédelemre pedig a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különíthetnek el.
A kormány napirendjén szerepelt a kaszinókoncessziók rendszerének teljes átalakítása, valamint egy többéves országos fásítási program is. Döntés készülhetett az Országos Környezetvédelmi Főhatóság létrehozásáról és a környezetvédelmi szabálysértések szankcióinak szigorításáról, miközben több infrastrukturális beruházás ügye is a kabinet elé került.
Egy konkrét intézkedés már a tájékoztató előtt ismertté vált: 3 milliárd forintos kerettel indul pályázat az azbesztszennyezéssel érintett települések támogatására.
Közben a szerdai nap másik nagy témája az uniós pénzek és a következő uniós költségvetés volt. Magyar Péter António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt a 2028-2034-es büdzséről. A miniszterelnök szerint Magyarország olyan megállapodást támogat, amely megőrzi a kohéziós és agrárforrások súlyát, emellett a kormány rendezné az országot sújtó napi egymillió eurós menekültügyi bírság ügyét is.
A kormány szerint Magyarország teljesítette az uniós források megszerzéséhez szükséges feltételeket, így közel 10 milliárd euró válhat elérhetővé. Az MFB 1,8 milliárd eurónyi uniós forrást fordíthat többek között vállalkozásfejlesztésre, bérlakásokra és kollégiumi férőhelyekre.
A délutáni tájékoztatón azonban nemcsak az uniós pénzekről lehet szó: ekkor derül ki, hogy a szerdai ülésen felvetett hazai intézkedések közül pontosan melyeket hagyta jóvá a kabinet, és mikor léphetnek életbe.
Visszaadja a kormány a Magyar Orvosi Kamara korábbi jogosultságait, és ismét kötelezővé teszi a kamarai tagságot az orvosok számára.
Köböl Anita kormányszóvivő szerint a jövőben csak az folytathat orvosi, illetve egészségügyi tevékenységet, aki tagja a MOK-nak.
A kormány emellett valamennyi szakmai kamara jogosítványait felülvizsgálja. A döntés hátterében az áll, hogy az előző kormány 2023-ban megszüntette az orvosok kötelező kamarai tagságát, és jelentősen szűkítette a MOK hatásköreit.
A mostani változtatás a kormány szerint helyreállítja a MOK köztestületi működéséhez szükséges feladat- és hatásköröket, egyben megerősíti a szakmai kamarák szerepét. A tervezett szabályozást a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátja.
Befagyasztják a tűzifa árát: januári szinten rögzítik az állami erdészetek árait
Nemcsak az áfát csökkenti a kormány, hanem az árakat is kordában tartja: az állami gazdaságokban kitermelt tűzifa árát a 2026. januári szinten rögzítik. A rögzített áron a magánszemélyeket szolgálják ki, így az áfacsökkentés hatása közvetlenebbül jelenhet meg a lakossági árakban.
A szociális tűzifa-program keretét közben megduplázzák: az eddigi évi 5 milliárd forint helyett 10 milliárd forint áll majd rendelkezésre. A programban a kemény fa köbméterenként 23 ezer, a lágy fa pedig 15 ezer forintos áron kerülhet a rászorulókhoz.
A Tisza-kormány arról is döntött, hogy jelentősen megerősítik Magyarország a bosznia-hercegovinai EUFOR Althea békefenntartó műveletben való részvételét.
A magyar katonai kontingens létszámát a jelenlegi 150-ről legfeljebb 300 főre emelik, miközben a katonák akár 380 napot is eltölthetnek a műveleti területen a korábbi 90 nap helyett.
Köböl Anita szerint a Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország alapvető érdeke, ezért a kormány szükségesnek látja a magyar szerepvállalás megerősítését. Magyarország az EUFOR Althea misszióban 2004 óta vesz részt, a magyar jelenlét pedig az elmúlt években is fontos része volt a térség stabilitását célzó nemzetközi erőfeszítéseknek.
Új adósságkezelési programot indít a kormány
Több százezer magyar kerülhet nehéz pénzügyi helyzetbe, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít a kormány. A családi csődvédelmi szolgálat többletforrást kap, hogy a rászorulók még időben segítséget kaphassanak, és elkerülhessék az eladósodást, illetve a végrehajtást.
A program lényege, hogy a hitelezők a pénzügyi gondokkal küzdő ügyfeleket a szolgálathoz irányítják, ahol szakemberek keresik meg velük a helyzetükre leginkább megfelelő megoldást. A kormány szerint azért van szükség a beavatkozásra, mert a problémák jelentős része még akkor kezelhető, amikor nem váltak visszafordíthatatlanná.
A tanácsadást a Kormányablakoknál lehet majd igénybe venni, de online jelentkezésre is lesz lehetőség. „A legfontosabb, hogy aki pénzügyi bajba kerül, tudja, hogy van segítség” – hangsúlyozta Köböl Anita.
Átalakítják a koncessziókat: megszüntetnék az SZTFH-t, a dohány- és kaszinópiac is változhat
A kormány felülvizsgálja a dohány- és kaszinókoncessziós szerződéseket, és megszüntetné a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát (SZTFH) is. Köböl Anita közlése szerint első lépésként megszüntetik a hatóság vétójogát a koncessziós szerződéseknél, majd az SZTFH feladatait más szervek között osztják szét.
A kormány már júniusban elrendelte a dohány- és kaszinókoncessziók teljes körű felülvizsgálatát. Magyar Péter szerint az SZTFH drágán működött, és a miniszterelnök megfogalmazása szerint nem a közérdeket, hanem magánérdekeket szolgált.
A tájékoztatón az is elhangzott, hogy átalakítják a Deák Ferenc Ösztöndíjat. A program célja, hogy a jó tanulmányi teljesítmény mellett gyakorlati tapasztalatot is szerezzenek azok a fiatalok, akik később a közigazgatásban helyezkednének el: az Igazságügyi Minisztérium felügyelete mellett egy féléven belül legfeljebb három hónapig dolgozhatnak.
Magyar Péter szerint a dohánykoncessziókból származó díj az egészségügyi többletforrás egyik alapja lehet. A kormányfő célja, hogy az adóbevételek növekedése ne általánosan a költségvetésben jelenjen meg, hanem egyértelműen követhető módon az egészségügy finanszírozását erősítse.
A kormány pedig várhatóan javaslatot tesz a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) megszüntetésére, feladatait pedig más szervek között osztanák szét.
Magyar Péter szerint a hatóság működése drágábbá tette az általa ellátott feladatokat, ráadásul „magánérdekeket szolgált”.
A miniszterelnök jelezte, hogy a kormány korábban már döntött az SZTFH átvilágításáról, most pedig a megszüntetés lehetőségét is napirendre vették. A kabinet az igazságügyi minisztert kérte fel annak vizsgálatára, milyen módon lehetne a hatóság feladatait kormányzati szervekhez áthelyezni.
Magyar Péter: nincs rendkívüli helyzet a paksi fenékküszöbnél
Magyar Péter szerint a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben megfelelően működik a paksi fenékküszöb, és nincs rendkívüli esemény a létesítménynél. A miniszterelnök szerint a jelenség egyszerű fizikai törvényszerűség: a védmű miatt szűkül a meder, emiatt felgyorsul a víz, a nagyobb sebesség pedig medermélyülést okozhat.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy ezzel a hatással előzetesen is számoltak. „Ez mindenki által tudott volt, én magam is beszéltem erről” – fogalmazott.
Teljesen átalakítják a hulladékgazdálkodást: Magyar Péter szerint a Mohu nem teljesíti megfelelően a vállalásait
Teljes körű felülvizsgálatra és átalakításra szorul a magyar hulladékgazdálkodási rendszer Magyar Péter szerint. A miniszterelnök azt mondta, az első átvilágítás alapján a Mohu nem vagy nem megfelelően teljesíti a 35 évre kapott koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségeit.
Magyar Péter szerint az elmúlt időszakban rengeteg lakossági és vállalati panasz érkezett a hulladékszállításra. Szolnokon napokig állt a szemét az utcákon, Komárom-Esztergom több településén pedig a szelektív és a zöldhulladék elszállítása is elmaradt, míg Budapesten a palackok elszállításával kapcsolatban érkeztek panaszok.
A miniszterelnök szerint nem elég néhány részletet módosítani a rendszeren. „Vélhetően nem elég egy-két csavart meghúzni, kicserélni, hanem a teljes rendszer felülvizsgálatra és átalakításra szorul” - fogalmazott.
Magyar Péter szerint Magyarország azért is fizet évente büntetést, mert nem teljesíti az uniós hulladékkezelési célokat.
A 2025-re vállalt cél szerint a települési hulladék legalább felét újra kellett volna dolgozni, ehhez képest az újrahasznosítási arány a 36 százalékot sem érte el.
A kormányfő szerint három alapelv mentén alakítanák át a rendszert: javítani kell a szolgáltatás minőségét, csökkenteni az ország költségeit, és jelentősen növelni kell az újrahasznosított hulladék mennyiségét. A célok teljesítésével Magyarország akár évi 90 milliárd forinttal is csökkenthetné a hulladékgazdálkodással kapcsolatos kiadásait.
Magyar Péter szerint a koncessziós szerződés sem lehet akadály, ha az nem szolgálja a magyar embereket, a környezetvédelmet és a közérdeket. A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy Magyarországon kevés hulladéklerakó működik, amelyek gyorsan megtelnek, új létesítmények kialakítására pedig uniós támogatás sem vehető igénybe.
Két lépcsőben emelik a szociális dolgozók bérét: már októberben jöhet az első emelés
Kétlépcsős béremelést ígért a szociális területen dolgozóknak Magyar Péter, miután a kormányfő szerint „totálisan kivéreztetett” rendszert vett át. Az első emelés október közepén, a második január 1-jén léphet életbe, a kormány pedig jövő héten dönthet a részletekről.
Magyar Péter közölte: a gyermekvédelmi rendszer számára is újabb 10 milliárd forintos pluszforrásról határozhat a kabinet a jövő héten. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ez nem jelent végleges vagy középtávú megoldást, mivel szerinte „áldatlan állapotok” alakultak ki a rendszerben.
A miniszterelnök szerint az államtitkárok és Kátai-Németh Vilmos miniszter folyamatosan járják a gyermekvédelmi intézményeket, és olyan helyszíneket is találtak, amelyeket eredetileg nem lett volna szabad gyermekvédelmi feladatokra használni. Magyar Péter szerint sokan vannak az utcán vagy szökésben, és életveszélyes helyzetek is kialakulnak.
„Nem felejtjük el sem a szociális dolgozók béremelését sem” – jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a kormány rövidesen meghozza a kétlépcsős béremelésről szóló döntést.
Magyar Péter szembemegy az uniós döntéssel
Magyarország továbbra is fenntartaná annak lehetőségét, hogy menekültstátuszt adjon a háború elől érkező hadköteles korú ukrán férfiaknak, annak ellenére, hogy az Európai Unió ezzel ellentétes döntést hozott. Magyar Péter szerint különösen a kárpátaljai magyarok miatt fontos, hogy Magyarország saját hatáskörben dönthessen.
A miniszterelnök „méltatlannak és felfoghatatlannak” nevezte az uniós döntést, amely szerinte gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a háborúban álló Ukrajnába zárják vissza az édesapákat. Kijelentette: Magyarország másképpen jár el, és továbbra is megadja a lehetőséget a Magyarországra menekülő hadköteles korú férfiak befogadására.
A kérdés korábban is komoly vitát váltott ki Budapest és Brüsszel között. Magyar Péter már júniusban jelezte, hogy Magyarország nem támogatja a hadköteles korú ukrán férfiak uniós belépésének korlátozását, és külön kiemelte a kárpátaljai magyarok védelmét.
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