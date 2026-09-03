Több tucat ügyben döntött a Tisza-kormány: Magyar Péter ma ismerteti a legfontosabb intézkedéseket – élő közvetítés

A kormány mintegy negyven napirendi pontot tárgyalt a szerdai maratoni ülésén, így több fontos területen is változások jöhetnek. Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délután ismerteti a kabinet döntéseit, miközben már az ülés előtt kiderült néhány milliárdos intézkedés.

Nagy csomaggal készülhet Magyar Péter a csütörtöki tájékoztatóra: gyermekvédelem, kaszinók, környezetvédelem és szociális ellátások is szerepeltek a napirenden / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

Óriási döntésekről számol be Magyar Péter

A kormány szerdai, maratoni ülése után csütörtökön ismét a hazai közélet kerülhet a figyelem középpontjába. A kabinet mintegy negyven napirendi pontot tárgyalt, a döntések részleteit pedig 15 órakor ismertetik a kormányszóvivői tájékoztatón.

Már most több fontos intézkedés körvonalazódik. A kormány teljes egészében felülvizsgálhatja a hulladékkezelési rendszert, jövő év elejétől emelheti a megváltozott munkaképességűek ellátását, a gyermekvédelemre pedig a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különíthetnek el.

A kormány napirendjén szerepelt a kaszinókoncessziók rendszerének teljes átalakítása, valamint egy többéves országos fásítási program is. Döntés készülhetett az Országos Környezetvédelmi Főhatóság létrehozásáról és a környezetvédelmi szabálysértések szankcióinak szigorításáról, miközben több infrastrukturális beruházás ügye is a kabinet elé került.

Egy konkrét intézkedés már a tájékoztató előtt ismertté vált: 3 milliárd forintos kerettel indul pályázat az azbesztszennyezéssel érintett települések támogatására.

Közben a szerdai nap másik nagy témája az uniós pénzek és a következő uniós költségvetés volt. Magyar Péter António Costával, az Európai Tanács elnökével tárgyalt a 2028-2034-es büdzséről. A miniszterelnök szerint Magyarország olyan megállapodást támogat, amely megőrzi a kohéziós és agrárforrások súlyát, emellett a kormány rendezné az országot sújtó napi egymillió eurós menekültügyi bírság ügyét is.

A kormány szerint Magyarország teljesítette az uniós források megszerzéséhez szükséges feltételeket, így közel 10 milliárd euró válhat elérhetővé. Az MFB 1,8 milliárd eurónyi uniós forrást fordíthat többek között vállalkozásfejlesztésre, bérlakásokra és kollégiumi férőhelyekre.