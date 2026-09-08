Nagy megtakarítást ígért Magyar Péter, de elszámolta magát: nem ülnek aranybányán a vármegyei közgyűlések – „Máshol keressen több tízmilliárd forintot”

Magyar Péter szerint a vármegyei közgyűlések megszüntetésével évente több tízmilliárd forintot lehetne megtakarítani, és ezt a pénzt vidékfejlesztésre fordítanák. Pajna Zoltán szerint azonban a miniszterelnök nincs tisztában a rendszer működésével, hiszen az ország 19 vármegyei önkormányzata összesen mindössze 5,5 milliárd forint állami támogatást kapott 2024-ben – írta a dehir.hu.

Éles vita bontakozott ki a vármegyei közgyűlések jövőjéről, miután Magyar Péter megszüntetésüket helyezte kilátásba / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter kedden a parlamentben jelentette be, hogy dolgoznak a vármegyei közgyűlések megszüntetését és az egész rendszer átalakítását célzó javaslaton.

A miniszterelnök szerint ezzel évente több tízmilliárd forintot lehetne megtakarítani, amelyet inkább vidékfejlesztésre fordítanának.

Magyar Péter ennél is keményebben fogalmazott: szerinte az előző kormányok szándékosan kiürítették a megyei közgyűléseket, amelyek mára az ellenzéki pártok kifizetőhelyeivé váltak.

„A megyei közgyűléseket közpénz ATM-nek használják önök” – mondta az ellenzéknek.

A miniszterelnök azt is kifogásolta, hogy miközben a közgyűlések havonta tartanak ülést, tisztségviselőik milliós fizetéseket kapnak. Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke szerint azonban már ez az állítás is félrevezető képet ad a testületek működéséről.

Pajna: Magyar Péter elszámolta magát

A Médiacentrum Debrecen megkeresésére Pajna Zoltán azt mondta: Magyar Péter nincs tisztában a vármegyei közgyűlések működési költségeivel. Szerinte ezt egyértelműen megmutatják a számok.

2012-ben a 19 vármegyei önkormányzat összesen 5,3 milliárd forint állami támogatást kapott. 2024-ben ez az összeg 5,5 milliárd forint volt, vagyis tizenkét év alatt mindössze 200 millió forinttal nőtt.

Itt nem több tízmilliárd forint van

– hangsúlyozta Pajna, hozzátéve, hogy egy-egy vármegye működése évente 400 millió forint alatt marad. Szerinte ráadásul a munkatársak bérének egy része uniós forrásból is elszámolható, ezért a közgyűlések készek arra is, hogy működésüket teljes körűen megvizsgálják.

Pajna azt is visszautasította, hogy a közgyűlések munkája lényegében havi egy ülés megtartásából állna. Példaként a humánfejlesztési programokat említette, amelyekben mintegy 70 ezer hátrányos helyzetű embert kellett elérniük.