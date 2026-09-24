Magyar Péter meghívta Magyarországra XIV. Leó pápát: kiderült, mint mondott neki a katolikus egyházfő

Magyar Péter meghívta XIV. Leó pápát egy magyarországi látogatásra, miután csütörtökön négyszemközt tárgyalt vele a Vatikánban. A magyar miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt.

Magyarországra hívta XIV. Leó pápát Magyar Péter a csütörtöki vatikáni magánaudiencia végén / Fotó: AFP

Magyar Péter ismét a Vatikánba látogatott

A miniszterelnök csütörtökön az Apostoli Palotában négyszemközt tárgyalt az egyházfővel, majd Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán Államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával is egyeztetett.

A kormányfő a találkozóról azt írta a Facebook-oldalán, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról. Szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Magyar Péter szerint elmesélte XIV. Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres az a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul.

A találkozó végén Magyar Péter pápai áldást kért hazánkra, majd meghívta a Szentatyát egy magyarországi látogatásra. A meghívás egyelőre nem jelent bejelentett pápai utat, annak időpontjáról és részleteiről nincs információ.

A Vatikán közleménye szerint a felek elégedetten nyilatkoztak a magyar-vatikáni kapcsolatok kedvező alakulásáról, valamint a katolikus egyház Magyarország életében betöltött szerepéről.

A tárgyalásokon Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetét, az oktatást, valamint a világ különböző részein élő, kiszolgáltatott keresztény közösségek védelmét is érintették.

A nemzetközi helyzet szintén fontos része volt az egyeztetéseknek. A felek külön kitértek az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusra, és reményüket fejezték ki, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elkötelezettséget mutat majd a béke előmozdítása mellett.

Magyar Péter vatikáni látogatásának személyes jelentőséget is adott, hogy a miniszterelnök egykori piarista diákként vett részt a találkozón. Bejegyzésében úgy fogalmazott: a csütörtöki nap felejthetetlen marad számára.