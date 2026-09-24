Deviza
EUR/HUF365,1 -0,07% USD/HUF321,03 0% GBP/HUF424,27 -0,17% CHF/HUF387,45 -0,43% PLN/HUF83,43 -0,04% RON/HUF69,22 -0,08% CZK/HUF14,97 +0,01% EUR/HUF365,1 -0,07% USD/HUF321,03 0% GBP/HUF424,27 -0,17% CHF/HUF387,45 -0,43% PLN/HUF83,43 -0,04% RON/HUF69,22 -0,08% CZK/HUF14,97 +0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 071,91 -0,61% MTELEKOM2 546 +0,16% MOL5 215 +0,38% OTP45 250 -1,28% RICHTER12 610 -0,48% OPUS286 -2,1% ANY6 280 0% AUTOWALLIS126 +0,4% WABERERS4 480 -0,45% BUMIX9 139,76 -0,46% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 216,75 -0,1% BUX151 071,91 -0,61% MTELEKOM2 546 +0,16% MOL5 215 +0,38% OTP45 250 -1,28% RICHTER12 610 -0,48% OPUS286 -2,1% ANY6 280 0% AUTOWALLIS126 +0,4% WABERERS4 480 -0,45% BUMIX9 139,76 -0,46% CETOP4 982,39 -0,88% CETOP NTR3 216,75 -0,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Vatikán
XIV. Leó pápa
Magyar Péter

Magyar Péter meghívta Magyarországra XIV. Leó pápát: kiderült, mint mondott neki a katolikus egyházfő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb diplomáciai lépést tett a miniszterelnök a Vatikánban, ahol személyesen hívta meg XIV. Leó pápát Magyarországra. Magyar Péter szerint a megbeszélésen őszintén beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról is.
VG
2026.09.24, 16:02
Frissítve: 2026.09.24, 16:19

Magyar Péter meghívta XIV. Leó pápát egy magyarországi látogatásra, miután csütörtökön négyszemközt tárgyalt vele a Vatikánban. A magyar miniszterelnök a találkozón Magyarországról, Európa kihívásairól, a mesterséges intelligenciáról és a fiatalok elmagányosodásáról is beszélt.

magyar péter leó pápa
Magyarországra hívta XIV. Leó pápát Magyar Péter a csütörtöki vatikáni magánaudiencia végén / Fotó: AFP

Magyar Péter ismét a Vatikánba látogatott

A miniszterelnök csütörtökön az Apostoli Palotában négyszemközt tárgyalt az egyházfővel, majd Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán Államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával is egyeztetett.

A kormányfő a találkozóról azt írta a Facebook-oldalán, hogy sokat beszéltek Magyarországról és az Európa előtt álló kihívásokról. Szóba került az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligencia, valamint a fiatalok elmagányosodása is. Magyar Péter szerint elmesélte XIV. Leó pápának az utóbbi évek magyarországi eseményeit, és arról is beszélt, miként lehet sikeres az a politika, amely őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul.

A találkozó végén Magyar Péter pápai áldást kért hazánkra, majd meghívta a Szentatyát egy magyarországi látogatásra. A meghívás egyelőre nem jelent bejelentett pápai utat, annak időpontjáról és részleteiről nincs információ.

A Vatikán közleménye szerint a felek elégedetten nyilatkoztak a magyar-vatikáni kapcsolatok kedvező alakulásáról, valamint a katolikus egyház Magyarország életében betöltött szerepéről. 

A tárgyalásokon Magyarország társadalmi és gazdasági helyzetét, az oktatást, valamint a világ különböző részein élő, kiszolgáltatott keresztény közösségek védelmét is érintették.

A nemzetközi helyzet szintén fontos része volt az egyeztetéseknek. A felek külön kitértek az ukrajnai és a közel-keleti konfliktusra, és reményüket fejezték ki, hogy a nemzetközi közösség egyre nagyobb elkötelezettséget mutat majd a béke előmozdítása mellett.

Magyar Péter vatikáni látogatásának személyes jelentőséget is adott, hogy a miniszterelnök egykori piarista diákként vett részt a találkozón. Bejegyzésében úgy fogalmazott: a csütörtöki nap felejthetetlen marad számára.

Ezekben a percekben jelentette be Magyar Péter: Vatikánba látogat, fogadja őt XIV. Leó pápa és Pietro Parolin bíboros

Ismét a Vatikánba látogat egy magyar miniszterelnök. Magyar Péter bejelentette, hogy hamarosan magánaudiencián fogadja XIV. Leó pápa.

 

Világrend

Világrend
948 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu