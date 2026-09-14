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560 nap ingyenmunka a Tiszánál: kínos kommentháború bontakozott ki Magyar Péter és volt embere között

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Újabb konfliktus bontakozott ki a Tisza körül, ezúttal Zelcsényi Miklós miatt. Az egykori rendezvényigazgató szerint Magyar Péter megfeledkezik arról, hogy 560 napot dolgozott a kampányánál ellenszolgáltatás nélkül.
VG
2026.09.14, 18:08

Magyar Péter szerint Zelcsényi Miklós már nem tartozik a Tisza politikai közösségéhez, miután Hadházy Ákos az egykori rendezvényigazgató állami megbízásait is szóba hozta. Zelcsényi erre azzal vágott vissza, hogy 560 napot dolgozott ingyen a miniszterelnöknek, és továbbra is Tisza-szimpatizáns – írta a 24.hu.

Magyar Péter
Nem maradt válasz nélkül Magyar Péter megjegyzése, amely szerint Zelcsényi Miklós már nem tartozik a Tisza politikai közösségéhez / Fotó: AFP /  AFP

Újabb front nyílt Magyar Péter és egy korábbi tiszás között. Zelcsényi Miklós, aki 2024-ben hagyta ott saját vállalkozását, az Ultrabalatont is szervező Balatonman Triatlon Kft.-t, hogy csatlakozzon Magyar Péter kampánystábjához, élesen reagált a miniszterelnök róla tett kijelentésére.

Az ügyet Hadházy Ákos hétfői bejegyzése robbantotta ki. A független országgyűlési képviselő Zelcsényi korábbi Facebook-posztját idézte fel, amelyben az egykori rendezvényigazgató arról számolt be, hogy 

cége büfés alvállalkozóként vett részt a budapesti atlétikai világbajnokságon, és többek között 300 hordó sör, valamint 15 ezer hot dog értékesítéséről írt.

Hadházy ezzel összefüggésben az Átlátszó korábbi írására is hivatkozott, amely az atlétikai és a judovilágbajnokság szervezésének közbeszerzéseit vizsgálta. A képviselő azt állította, hogy Zelcsényi ugyan nem adott be ajánlatot, de cége a vendéglátásban szerepet kapott. A posztban a tűzijáték szervezésével kapcsolatban is bírálta az egykori tiszás rendezvényigazgatót.

Magyar Péter Hadházy bejegyzése alatt reagált, és azt írta: „az illető már rég nem tartozik a Tisza politikai közösségéhez”. A miniszterelnök szerint tudomása alapján Zelcsényi cégének a tűzijátékhoz sem volt köze, a többi állítást pedig „hangulatkeltésnek” nevezte.

Zelcsényi nem hagyta szó nélkül a megjegyzést.

„Az illető 560 napot dolgozott neked ingyen, és továbbra is Tisza-szimpatizáns. Szívesen” – üzente Magyar Péternek.

A 24.hu telefonon elérte Zelcsényit, aki a lap szerint hosszabban válaszolt a kérdésekre, végül azonban nem járult hozzá a beszélgetés közléséhez.

Magyar Péter szerint „ez nem a Fidesz”

A történet ezután tovább éleződött. Magyar Péter a cikk Facebook-posztja alatt már általánosabb politikai üzenetet fogalmazott meg: szerinte több tízezren dolgoztak az Orbán-rendszer leváltásáért úgy, hogy ezért később semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kértek és nem kaptak. „Ez nem a Fidesz” – tette hozzá.

A vita így már nem pusztán Zelcsényi korábbi üzleti szerepéről szól, hanem arról is, hogy milyen viszonyban van a Tisza vezetése azokkal, akik a párt felemelkedésében a kezdetektől részt vettek.

Hadházy Ákos erősen kritizálta az állami megrendeléssel dicsekvő Tisza-rendezvényigazgatót

A Tisza Párt rendezvényigazgatójának cége alvállalkozóként vett részt az állami rendezésű atlétikai világversenyen. Hadházy Ákos szerint Zelcsényi Miklós egy vitatott eljáráshoz kapcsolódó állami megrendeléssel dicsekedett.

 

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