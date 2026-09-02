Ez nagyon kínos: máris összeomlott a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között, Magyar Pétert csúnyán rászedhette Zelenszkij – a Tisza-kormány megbünteti Kijevet

Magyarország kész hozzájárulni az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak újabb fejezeteit megnyitó döntéshez, de ehhez előrelépést vár Kijevtől a magyar nemzeti kisebbség jogainak védelmében. A Tisza-kormány szerint addig ugyanis nem lehet továbblépni, amíg Ukrajna nem teljesíti a kisebbségi jogokról kötött kétoldalú megállapodásban vállaltakat. Ez merőben új helyzetet jelent a korábbi kormányzati kommunikációhoz képest.

Nem enged a Tisza-kormány az ukrán csatlakozási tárgyalások ügyében: Magyarország a kisebbségi jogok rendezését tekinti a továbblépés feltételének / Fotó: AFP

Az EuroPravda uniós forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Budapest ezt egyértelműen jelezte az Európai Unió bővítéssel foglalkozó munkacsoportjának legutóbbi ülésén.

A Tisza-kormány szerint Ukrajnának előbb lépéseket kell tennie a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről kötött kétoldalú megállapodás végrehajtásában.

Amíg ebben nincs előrelépés, Magyarország nem támogatja a következő tárgyalási klaszterek megnyitását.

Az ügy az uniós csatlakozási tárgyalások 2. és 3. klaszterét érinti. Az Európai Tanács bővítési munkacsoportjának keddi ülésén Magyarország ismét nem járult hozzá az Ukrajna és Moldova által teljesített átvilágítási eredmények elfogadásához, amelyek a következő tárgyalási szakaszok megnyitásának alapját jelentik.

A döntés nem előzmény nélküli. Július 22-én már kudarcba fulladt egy hasonló kísérlet, akkor Budapest csak a 3. klaszter megnyitását támogatta volna, azt is kizárólag Moldova esetében.

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter Ukrajnáról, teljes körű megállapodás született – „Óriási hírrel jelentkezem” A kormányfő szerint hatalmas előrelépést történt Magyarország és Ukrajna kapcsolatában. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, miről sikerült megállapodni a szomszédunkkal.

Ukrajna számára ez újabb komoly akadályt jelent, mivel Kijev korábban abban bízott, hogy a nyár folyamán megnyílhatnak a hátralévő tárgyalási fejezetek. Július 14-én Brüsszelben már megnyitották a 6. klasztert, a „Külkapcsolatok” fejezetét, és Tarasz Kacska akkori európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes még arról beszélt, hogy a további négy klaszter megnyitását nem halasztják őszre.