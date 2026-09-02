Ez nagyon kínos: máris összeomlott a történelmi megállapodás Magyarország és Ukrajna között, Magyar Pétert csúnyán rászedhette Zelenszkij – a Tisza-kormány megbünteti Kijevet
Magyarország kész hozzájárulni az Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak újabb fejezeteit megnyitó döntéshez, de ehhez előrelépést vár Kijevtől a magyar nemzeti kisebbség jogainak védelmében. A Tisza-kormány szerint addig ugyanis nem lehet továbblépni, amíg Ukrajna nem teljesíti a kisebbségi jogokról kötött kétoldalú megállapodásban vállaltakat. Ez merőben új helyzetet jelent a korábbi kormányzati kommunikációhoz képest.
Az EuroPravda uniós forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Budapest ezt egyértelműen jelezte az Európai Unió bővítéssel foglalkozó munkacsoportjának legutóbbi ülésén.
A Tisza-kormány szerint Ukrajnának előbb lépéseket kell tennie a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről kötött kétoldalú megállapodás végrehajtásában.
Amíg ebben nincs előrelépés, Magyarország nem támogatja a következő tárgyalási klaszterek megnyitását.
Az ügy az uniós csatlakozási tárgyalások 2. és 3. klaszterét érinti. Az Európai Tanács bővítési munkacsoportjának keddi ülésén Magyarország ismét nem járult hozzá az Ukrajna és Moldova által teljesített átvilágítási eredmények elfogadásához, amelyek a következő tárgyalási szakaszok megnyitásának alapját jelentik.
A döntés nem előzmény nélküli. Július 22-én már kudarcba fulladt egy hasonló kísérlet, akkor Budapest csak a 3. klaszter megnyitását támogatta volna, azt is kizárólag Moldova esetében.
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A kormányfő szerint hatalmas előrelépést történt Magyarország és Ukrajna kapcsolatában. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, miről sikerült megállapodni a szomszédunkkal.
Ukrajna számára ez újabb komoly akadályt jelent, mivel Kijev korábban abban bízott, hogy a nyár folyamán megnyílhatnak a hátralévő tárgyalási fejezetek. Július 14-én Brüsszelben már megnyitották a 6. klasztert, a „Külkapcsolatok” fejezetét, és Tarasz Kacska akkori európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes még arról beszélt, hogy a további négy klaszter megnyitását nem halasztják őszre.
Magyarország korábban technikai szinten a 2-6. klaszter megnyitását is blokkolta, a 6. klaszter esetében azonban végül feloldotta az akadályt.
Budapest a kárpátaljai magyarok jogait kéri számon
A mostani vita középpontjában így ismét a kárpátaljai magyarok helyzete áll. Csakhogy Magyar Péter június elején már egyszer bejelentette, hogy ez a kérdés megoldódott, a Tisza kormány hetek alatt áttörést ért el, miközben a Fidsze-kormány egy évtized alatt se jutott előre.
A miniszterelnök azt állította junius 3-án, hogy megszületett a megállapodás Kijevvel a kisebbségi jogokról, most pedig kiderült, hogy Magyarország éppen ennek alkalmazásának hiánya miatt blokkolja Ukrajna uniós csatlakozását.
Arról, hogy probléma támadt a közhírré tett magyar-ukrán egyezségről, eddig nem lehetett tudni.
Magyarország azt várja, hogy Ukrajna ne csupán ígéreteket tegyen, hanem a gyakorlatban is hajtson végre olyan intézkedéseket, amelyek garantálják a magyar közösség korábban megszerzett jogainak védelmét.
A kérdés azért különösen fontos az uniós csatlakozási folyamatban, mert Ukrajnának a tagság felé vezető úton számos területen kell megfelelnie az uniós elvárásoknak. Budapest pedig világossá tette: a kisebbségi jogok ügyében nem tekinti lezártnak a kérdést, és a továbblépést konkrét ukrán intézkedésekhez köti.
A döntés tehát továbbra is Kijev térfelén van: ha Ukrajna előrelép a magyar kisebbség jogainak rendezésében, Budapest kész lehet feloldani az akadályt. Addig azonban nem támogatja a következő klaszterek megnyitását.
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Kijev több ígéretet is tett a nemzeti kisebbségek jogainak helyreállítására, ezek teljesítésének eredményei azonban egyelőre nem láthatók. Az ukrán államnyelv védelméért felelős biztos levélben szólította fel a kárpátaljai magyar iskolákat, hogy tegyenek lépéseket a nemzeti kisebbségek nyelveinek visszaszorítására a sportfoglalkozások során.