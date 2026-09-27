Most már tudjuk, mi történt a színfalak mögött, így esett egymásnak Ukrajna és Magyarország: Orbán Anitára mutogatnak, azonnal megérkezett a válasz – "Szemtelenek voltak"

Félreértés félreértést követett a magyar-ukrán diplomácia között a C8-csúcs előkészítése és a Mol-Naftogaz szándéknyilatkozat aláírása kapcsán - értesült az Euronews a két kormányzathoz közelálló körökből.

Magyar-ukrán botrány: Orbán Anitára mutogatnak, azonnal megérkezett a válasz / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar-ukrán botrány: Magyarország belépett vagy sem a C8-ba?

Mint ismert, a héten újabb mélypontra jutottak a magyar-ukrán kapcsolatok: az Ukrajna által kezdeményezett regionális csúcstalálkozón kirobbant diplomáciai vita, majd a magyar Mol és az ukrán Naftogaz közötti olajtárolási megállapodás kiszivárogtatása heves reakciókat váltott ki Budapesten és Kijevben is.

Az első nézeteltérés azzal kapcsolatban bontakozott ki, hogy most akkor Magyarország belépett vagy sem a múlt héten megalakult Kárpáti Nyolcak (C8) regionális együttműködési kezdeményezésbe.

Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerint igen, hiszen múlt csütörtökön a nyugat-ukrajnai Bukovelben megnyitott alakuló ülésen nyolc résztvevő országot sorolt fel: Ukrajnát, Romániát, Szerbiát, Lengyelországot, Szlovákiát, Csehországot, Ausztriát és Magyarországot. A mellékelt fotón ugyanakkor csak hat külföldi vezető látható, Magyar Pétert magyar miniszterelnököt hiába is keresnénk.

Kérdés, ha Magyar Péter nem volt jelen, miért gondolták úgy az ukránok, hogy Magyarország mégis belépett a kezdeményezésbe. A diplomáciai források szerint ennek az volt az oka, hogy Magyarországot az Ukrajnába akkreditált ügyvivője képviselte, aki ugyan egy alacsony rangú diplomata, és nem írta alá a csúcs zárónyilatkozatát sem, Kijev mindezek ellenére hivatalos részvételként értékelte a jelenlétét.

Ukrajna amúgy hetek óta intenzíven lobbizott Magyar részvételéért, és többször is meghívta a kormányfőt.

Nagyon aktív egyeztetések zajlottak Andrij Szibiha és Orbán Anita külügyminiszterek között, valamint brüsszeli képviselőink és más fővárosok között

– mondta egy ukrán diplomata, aki az ügy érzékenysége miatt névtelenséget kért.

A diplomata az Euronewsnak úgy fogalmazott, hogy Kijev a magyar diplomata részvételét úgy értékelte, hogy Magyarország részt vesz a kezdeményezésben. "Budapestről azt az értesítést kaptuk, hogy a csúcstalálkozón Magyarországot az ukrajnai magyar nagykövetség ügyvivője képviseli. Nem magas szintű képviselet – legyünk őszinték, kifejezetten alacsony szintű –, de jelen lesznek" – tette hozzá.