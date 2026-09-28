Nem akárki dicsérte agyon Magyar Pétert külföldről: "Ő adta meg a zöld jelzést Ukrajna finanszírozásához. Azért válhatott lehetővé, mert Magyarországon már nem Orbán Viktor a miniszterelnök"
Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője az EPP toulouse-i konferenciáján méltatta Magyar Péter magyar miniszterelnököt, akit az ukrán ügyekben hozott döntések miatt is kiemelt. Weber szerint Magyar Péter „zöld jelzést” adott Ukrajna finanszírozásához és az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez írta - Magyar Nemzet.
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője a párt toulouse-i konferenciáján méltatta Magyar Péter magyar miniszterelnököt, és külön kitért arra, hogy szerinte milyen szerepet játszott az ukrán ügyekben az Európai Unióban történt előrelépésben.
Kérem, ismerjük el egy pillanatra, milyen jelentős volt a magyarországi győzelmünk és sikerünk – hiszen Magyar Pétert választották meg Magyarország miniszterelnökévé, aki az Európai Parlamentben az EPP-frakció tagja, és akinek pártja is a csatlakozási folyamatban van
– fogalmazott Weber.
Az EPP vezetője ezt követően arról beszélt, szerinte milyen következményei voltak annak, hogy Magyarországon megváltozott a kormány.
„De képzeljék csak el egy pillanatra, mi történt volna, ha ez nem következik be: hiszen ő adta meg a zöld jelzést Ukrajna finanszírozásához, valamint az Ukrajnával folytatandó európai uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez.”
Weber szerint mindez azért válhatott lehetővé, mert Magyarországon már nem Orbán Viktor a miniszterelnök. Az Európai Néppárt vezetője ezután a saját pártcsaládjának szerepét is méltatta.
Éppen ezért jobban tudatosítanunk kell: itt nem csupán diplomaták vagy egyes pártok tevékenységéről van szó, hanem rólunk, az Európai Néppártról, amely ilyen nagyszerű, sőt történelmi jelentőségű európai szintű fejleményeket visz véghez – legyünk hát erre büszkék
– mondta.
Az ukrán csatlakozási folyamatban júniusban valóban fontos előrelépés történt. Az uniós tagállamok megállapodtak arról, hogy megnyitják Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak első, alapvető kérdéseket érintő klaszterét. Az Európai Unió Tanácsának hivatalos tájékoztatása szerint június 15-én meg is nyílt az úgynevezett alapok klasztere, amely többek között a jogállamiságot, az alapvető jogokat, az igazságszolgáltatást, a közbeszerzést és a pénzügyi ellenőrzést érinti.
Júliusban újabb fejezettel bővült az ukrán csatlakozási folyamat: az EU és Ukrajna megnyitotta a külső kapcsolatokkal foglalkozó hatodik klasztert is, amely a kül-, biztonság- és védelempolitikai, valamint a külkapcsolati területeket foglalja magában.
A magyar hozzájárulást az ukrán külügyminiszter is külön kiemelte. Andrij Szibiha akkor köszönetet mondott a magyar kormányzatnak Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatának támogatásáért, és Budapest konstruktív hozzáállását méltatta.
Szerinte új fejezet nyílhat az ukrán-magyar kapcsolatokban, amely a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a közös európai jövőre épülhet.
Weber mostani értékelése alapján a magyarországi politikai változásokat az EPP vezetése nem pusztán magyar belpolitikai fejleményként kezeli, hanem olyan változásként, amely az EU Ukrajna-politikájára és a csatlakozási folyamatra is hatással volt.
Kitálalt a titkos uniós vezető Magyar Péterről, így vezényli a háttérből az Ukrajna elleni akciót: "Ha azt mondja, így tegyetek, a nagykövet kénytelen megtenni, különben le kell mondania"
Pontosan tudják, Brüsszelben, hogy Budapestről érkezik az utasítás. Egy magasrangú uniós diplomácia forrás eddig nyiltan soha ki nem mondott részleteket árult el arról, Magyar Péter hogyan tartja kézben Ukrajna uniós csatlakozásának folyamatát. Magyarország magára maradt a 27 tagállam között.