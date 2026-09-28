Nem akárki dicsérte agyon Magyar Pétert külföldről: "Ő adta meg a zöld jelzést Ukrajna finanszírozásához. Azért válhatott lehetővé, mert Magyarországon már nem Orbán Viktor a miniszterelnök"

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője az EPP toulouse-i konferenciáján méltatta Magyar Péter magyar miniszterelnököt, akit az ukrán ügyekben hozott döntések miatt is kiemelt. Weber szerint Magyar Péter „zöld jelzést” adott Ukrajna finanszírozásához és az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez írta - Magyar Nemzet.

Manfred Weber szerint jelentős szerepe volt Magyar Péternek abban, hogy az Európai Unió továbblépett Ukrajna támogatásában / Fotó: NurPhoto via AFP

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője a párt toulouse-i konferenciáján méltatta Magyar Péter magyar miniszterelnököt, és külön kitért arra, hogy szerinte milyen szerepet játszott az ukrán ügyekben az Európai Unióban történt előrelépésben.

Kérem, ismerjük el egy pillanatra, milyen jelentős volt a magyarországi győzelmünk és sikerünk – hiszen Magyar Pétert választották meg Magyarország miniszterelnökévé, aki az Európai Parlamentben az EPP-frakció tagja, és akinek pártja is a csatlakozási folyamatban van

– fogalmazott Weber.

Az EPP vezetője ezt követően arról beszélt, szerinte milyen következményei voltak annak, hogy Magyarországon megváltozott a kormány.

„De képzeljék csak el egy pillanatra, mi történt volna, ha ez nem következik be: hiszen ő adta meg a zöld jelzést Ukrajna finanszírozásához, valamint az Ukrajnával folytatandó európai uniós csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez.”

Weber szerint mindez azért válhatott lehetővé, mert Magyarországon már nem Orbán Viktor a miniszterelnök. Az Európai Néppárt vezetője ezután a saját pártcsaládjának szerepét is méltatta.

Éppen ezért jobban tudatosítanunk kell: itt nem csupán diplomaták vagy egyes pártok tevékenységéről van szó, hanem rólunk, az Európai Néppártról, amely ilyen nagyszerű, sőt történelmi jelentőségű európai szintű fejleményeket visz véghez – legyünk hát erre büszkék

– mondta.

Az ukrán csatlakozási folyamatban júniusban valóban fontos előrelépés történt. Az uniós tagállamok megállapodtak arról, hogy megnyitják Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak első, alapvető kérdéseket érintő klaszterét. Az Európai Unió Tanácsának hivatalos tájékoztatása szerint június 15-én meg is nyílt az úgynevezett alapok klasztere, amely többek között a jogállamiságot, az alapvető jogokat, az igazságszolgáltatást, a közbeszerzést és a pénzügyi ellenőrzést érinti.