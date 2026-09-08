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PISA
Románia
matematika

Riasztó PISA-eredmények: a román diákok fele alig tud számolni, a németek sokkot kaptak a gyenge teljesítménytől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Meredeken nőtt a minimális kompetenciaszint alatt teljesítő romániai diákok aránya a legfrissebb PISA-felmérés szerint. Matematikából már a tanulók több mint fele nem éri el azt a szintet, amely az iskolában megszerzett tudás mindennapi alkalmazásához szükséges, de a matematika mellett más területen is gondok vannak.
VG
2026.09.08, 14:15

Riasztó képet fest a romániai oktatás helyzetéről a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb PISA-felmérése. A 2025-ös kutatás szerint Romániában mindhárom alapvető kompetenciaterületen – matematika, természettudományok, olvasás-szövegértés – romlottak az eredmények az előző felméréshez képest. A Maszol.ro beszámolója szerint a legnagyobb problémát a matematika jelenti: a romániai diákok 52 százaléka nem érte el a PISA 2-es szintjét, amely az alapvető, a mindennapi életben is használható tudás minimumát jelenti.

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Rendkívül aggasztók a PISA-felmérés eredményei matematika terén Romániában (illusztráció)
Fotó: wisely / Shutterstock

A matematika területén erőteljes a romlás, de máshol is gyengültek az eredmények

A magyar nyelvű romániai lap az Edupedu.ro beszámolója alapján azt írja, hogy a matematikából gyengén teljesítők között 30 százalék a 1a szintet sem érte el, további 22 százalék pedig éppen csak az 1a szintet teljesítette. 

Vagyis a tanulók több mint fele komoly nehézségekkel küzd az alapvető matematikai problémák megoldásában.

Nemcsak matematikából mutat súlyos problémákat a felmérés. 

  • Természettudományokból a romániai diákok 46 százaléka maradt a 2-es szint alatt. Közülük 20 százalék még az 1a szintet sem érte el, 26 százalék pedig az 1a szinten teljesített.
  • Olvasás-szövegértésből még ennél is gyengébb képet mutatnak az adatok: a tanulók 48 százaléka nem érte el az alapvető kompetenciaszintet. A diákok 24 százaléka az 1a szint alatt, további 24 százaléka pedig az 1a szinten teljesített.

Különösen figyelemre méltó, hogy a romániai résztvevők 38,5 százaléka mindhárom fő területen – matematikából, természettudományokból és olvasás-szövegértésből – a 2-es szint alatt teljesített. Ez az arány 5,3 százalékponttal magasabb a 2022-es PISA-felmérésben mértnél.

Románia továbbra is az EU sereghajtói között

Az eredmények alapján Románia az Európai Unión belül továbbra is a leggyengébben teljesítő országok között van. 

Az ország az uniós rangsorban az átlageredmények alapján hátulról a harmadik helyet foglalja el, és a PISA 2025-ben Montenegró és Albánia is megelőzte.

A PISA nem egyszerűen az iskolai tananyag elsajátítását méri. A felmérés egyik legfontosabb célja annak vizsgálata, hogy a 15 éves diákok mennyire képesek az iskolában megszerzett tudást valós élethelyzetekben alkalmazni. Éppen ezért az alacsony teljesítmény nem pusztán az iskolai jegyek szempontjából jelent problémát, hanem a későbbi továbbtanulási és munkaerőpiaci lehetőségekre is hatással lehet.

A digitális problémamegoldásban is komoly a lemaradás

A PISA 2025 egyik újdonsága, hogy a kutatás már a digitális eszközök segítségével történő problémamegoldó képességet is vizsgálta.

A romániai eredmények ezen a területen sem adnak okot optimizmusra: 

az országjelentés szerint a funkcionális analfabétizmushoz hasonlóan alacsony teljesítmény aránya megközelíti a 60 százalékot.

A számok így összességében azt mutatják, hogy a román oktatási rendszernek nem egyetlen tantárgy vagy kompetenciaterület esetében kell szembenéznie komoly kihívásokkal. A problémák egyszerre jelentkeznek a matematikai gondolkodásban, a természettudományos ismeretek alkalmazásában, a szövegértésben és az új digitális környezetben történő problémamegoldásban is.

Az OECD kilencedik alkalommal készítette el a PISA-felmérést. A 2025-ös kutatás eredményeit szeptember 8-án hozták nyilvánosságra, az átfogó jelentés pedig a 91 részt vevő ország és terület teljesítményét elemzi.

A német diákok minden eddiginél rosszabbul teljesítenek

A német diákok minden eddiginél rosszabbul teljesítettek a legfrissebb PISA-felmérésben. A nemzetközi oktatási tanulmány eredményei még a 2000-es eredményeknél is rosszabbak, amelyek a „PISA-sokkot” váltották ki Németországban.

Samuel Greiff, a németországi PISA-tanulmány vezető szerzője szerint „egyértelműen csökkenő tendencia” figyelhető meg a diákok körében. „A kompetenciavesztés nem korlátozódik bizonyos teljesítményterületekre vagy tanulói csoportokra, hanem a teljes teljesítményspektrumban megfigyelhető” - idézi a szakembert a Handelsblatt.

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