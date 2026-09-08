Riasztó PISA-eredmények: a román diákok fele alig tud számolni, a németek sokkot kaptak a gyenge teljesítménytől
Riasztó képet fest a romániai oktatás helyzetéről a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb PISA-felmérése. A 2025-ös kutatás szerint Romániában mindhárom alapvető kompetenciaterületen – matematika, természettudományok, olvasás-szövegértés – romlottak az eredmények az előző felméréshez képest. A Maszol.ro beszámolója szerint a legnagyobb problémát a matematika jelenti: a romániai diákok 52 százaléka nem érte el a PISA 2-es szintjét, amely az alapvető, a mindennapi életben is használható tudás minimumát jelenti.
A matematika területén erőteljes a romlás, de máshol is gyengültek az eredmények
A magyar nyelvű romániai lap az Edupedu.ro beszámolója alapján azt írja, hogy a matematikából gyengén teljesítők között 30 százalék a 1a szintet sem érte el, további 22 százalék pedig éppen csak az 1a szintet teljesítette.
Vagyis a tanulók több mint fele komoly nehézségekkel küzd az alapvető matematikai problémák megoldásában.
Nemcsak matematikából mutat súlyos problémákat a felmérés.
- Természettudományokból a romániai diákok 46 százaléka maradt a 2-es szint alatt. Közülük 20 százalék még az 1a szintet sem érte el, 26 százalék pedig az 1a szinten teljesített.
- Olvasás-szövegértésből még ennél is gyengébb képet mutatnak az adatok: a tanulók 48 százaléka nem érte el az alapvető kompetenciaszintet. A diákok 24 százaléka az 1a szint alatt, további 24 százaléka pedig az 1a szinten teljesített.
Különösen figyelemre méltó, hogy a romániai résztvevők 38,5 százaléka mindhárom fő területen – matematikából, természettudományokból és olvasás-szövegértésből – a 2-es szint alatt teljesített. Ez az arány 5,3 százalékponttal magasabb a 2022-es PISA-felmérésben mértnél.
Románia továbbra is az EU sereghajtói között
Az eredmények alapján Románia az Európai Unión belül továbbra is a leggyengébben teljesítő országok között van.
Az ország az uniós rangsorban az átlageredmények alapján hátulról a harmadik helyet foglalja el, és a PISA 2025-ben Montenegró és Albánia is megelőzte.
A PISA nem egyszerűen az iskolai tananyag elsajátítását méri. A felmérés egyik legfontosabb célja annak vizsgálata, hogy a 15 éves diákok mennyire képesek az iskolában megszerzett tudást valós élethelyzetekben alkalmazni. Éppen ezért az alacsony teljesítmény nem pusztán az iskolai jegyek szempontjából jelent problémát, hanem a későbbi továbbtanulási és munkaerőpiaci lehetőségekre is hatással lehet.
A digitális problémamegoldásban is komoly a lemaradás
A PISA 2025 egyik újdonsága, hogy a kutatás már a digitális eszközök segítségével történő problémamegoldó képességet is vizsgálta.
A romániai eredmények ezen a területen sem adnak okot optimizmusra:
az országjelentés szerint a funkcionális analfabétizmushoz hasonlóan alacsony teljesítmény aránya megközelíti a 60 százalékot.
A számok így összességében azt mutatják, hogy a román oktatási rendszernek nem egyetlen tantárgy vagy kompetenciaterület esetében kell szembenéznie komoly kihívásokkal. A problémák egyszerre jelentkeznek a matematikai gondolkodásban, a természettudományos ismeretek alkalmazásában, a szövegértésben és az új digitális környezetben történő problémamegoldásban is.
Az OECD kilencedik alkalommal készítette el a PISA-felmérést. A 2025-ös kutatás eredményeit szeptember 8-án hozták nyilvánosságra, az átfogó jelentés pedig a 91 részt vevő ország és terület teljesítményét elemzi.
A német diákok minden eddiginél rosszabbul teljesítenek
A német diákok minden eddiginél rosszabbul teljesítettek a legfrissebb PISA-felmérésben. A nemzetközi oktatási tanulmány eredményei még a 2000-es eredményeknél is rosszabbak, amelyek a „PISA-sokkot” váltották ki Németországban.
Samuel Greiff, a németországi PISA-tanulmány vezető szerzője szerint „egyértelműen csökkenő tendencia” figyelhető meg a diákok körében. „A kompetenciavesztés nem korlátozódik bizonyos teljesítményterületekre vagy tanulói csoportokra, hanem a teljes teljesítményspektrumban megfigyelhető” - idézi a szakembert a Handelsblatt.