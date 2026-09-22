A mai napon a nyomozók hét embert hallgattak ki gyanúsítottként abban az ügyben, amely a jegybank új vezetésének feljelentésére indult. Köztük van Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnöke – írja a HVG, a lap információját Nemzeti Nyomozó Iroda is megerősítette.

Hivatali visszaéléssel gyanúsítotották meg Matolcsy György volt jegybankelnököt, akit sajtóinformációk szerint kedden kihallgatott a rendőrség. Fotó: Xinhua via AFP / AFP

Rendkívüli: Varga Mihály feljelentése után kihallgatta a rendőrség Matolcsy György volt jegybankelnököt

Az ügy előzménye, hogy tavasszal botrány robbant ki, amikor Simor András korábbi jegybankelnök azt mondta: a Magyar Nemzeti Bank egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Simor szerint gyakorlatilag megzsarolták a bankot, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették. Az Erste jelezte, hogy jogilag megkérdezhető bánásmódnak voltak kitéve, mire az MNB vizsgálatot indított, majd feljelentést is tett.

Ezt követően az új, Varga Mihály-féle jegybanki vezetés tett feljelentést.

Mind a hét személyt hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobil eszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljeskörű tisztázása érdekében.

"A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség törvényességi felügyelete mellett zajlott felderítés eredményeképpen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a mai napon gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre egy hivatali visszaélés bűntette miatti bűnügyben" – közölte a Fővárosi Főügyészség kedd este.

Mint írták, a megalapozott gyanú lényege szerint a Magyar Nemzeti Bank Bankfelügyeleti Központjához tartozó főosztályokat irányító egyes személyek 2023-ban – vezetői utasításra – hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra. Ez a felügyeleti nyomásgyakorlás azt célozta, és el is érte azt, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről.

Simor azt állítja, hogy még a telefonját is le kellett adnia

Simor András az ATV Egyenes beszéd című műsorában áprilisban beszélt először a történtekről. 2020-ban lett az Erste Group bécsi felügyelőbizottsági tagja, ahol mandátumát meghosszabbították 2023 közepén, de fél évvel később lemondott pozíciójáról. Utóbbi döntésre amiatt jutott, mert 2023 decemberében az Erste Bank Magyarország vezérigazgatója közölte vele, hogy az MNB egyik alelnökével kell tárgyalnia, egy olyan helyiségben, amelybe még a telefonját sem vihette magával.