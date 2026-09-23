Erste-botrány: váratlan videóüzenetet küldött a magyaroknak Matolcsy György, mindent elmondott Simor András megfenyegetéséről – "Ez az igazi történet"

Tízperces videóüzenetet töltött fel Matolcsy György még kedden délelőtt a YouTube-csatornájára, amelyben részletesen reagált az Erste-botrányként ismert ügyre.

Erste-botrány: váratlan videóüzenetet küldött a magyaroknak Matolcsy György, mindent elmondott / Fotó: AFP

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének megszólalalása azért is fontos, mert a hírek szerint ebben az ügyben Matolcsy Györgyöt tegnap gyanúsítottként hallgatták meg.

A videóüzenet feltehetően ezt megelőzően született, de nem zárható ki, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda lépésére reagált a jegybank egykori vezetője.

Erste-botrány: megfenyegették Simor Andrást a Magyar Nemzeti Bankban?

A botrány tavasszal robbant ki, amikor Simor András korábbi jegybankelnök azt állította, hogy az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Simor szerint gyakorlatilag megzsarolták a bankot, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették. Az Erste jelezte, hogy jogilag megkérdezhető bánásmódnak voltak kitéve, mire a már Varga Mihály vezette MNB vizsgálatot indított, majd feljelentést is tett.

Az érintett hét személyt, köztük Matolcsy Györgyöt most hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobil eszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljeskörű tisztázása érdekében.

A hatóság szerint a megalapozott gyanú lényege, hogy a Magyar Nemzeti Bank Bankfelügyeleti Központjához tartozó főosztályokat irányító egyes személyek 2023-ban – vezetői utasításra – hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra. Ez a felügyeleti nyomásgyakorlás azt célozta, és el is érte azt, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről.

Simor András nem tett feljelentést, ezt azzal magyarázta, hogy szerinte az ügyet gondosan szervezték meg. Az MNB alelnöke olyan helyiségben közölte a fenyegetést, ahol semmilyen lehallgatás nem volt lehetséges, a telefont kint kellett hagyni. „Bármikor le fogják tagadni az egészet.”