Erste-botrány: váratlan videóüzenetet küldött a magyaroknak Matolcsy György, mindent elmondott Simor András megfenyegetéséről – "Ez az igazi történet"
Tízperces videóüzenetet töltött fel Matolcsy György még kedden délelőtt a YouTube-csatornájára, amelyben részletesen reagált az Erste-botrányként ismert ügyre.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének megszólalalása azért is fontos, mert a hírek szerint ebben az ügyben Matolcsy Györgyöt tegnap gyanúsítottként hallgatták meg.
A videóüzenet feltehetően ezt megelőzően született, de nem zárható ki, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda lépésére reagált a jegybank egykori vezetője.
Erste-botrány: megfenyegették Simor Andrást a Magyar Nemzeti Bankban?
A botrány tavasszal robbant ki, amikor Simor András korábbi jegybankelnök azt állította, hogy az MNB egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából. Simor szerint gyakorlatilag megzsarolták a bankot, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették. Az Erste jelezte, hogy jogilag megkérdezhető bánásmódnak voltak kitéve, mire a már Varga Mihály vezette MNB vizsgálatot indított, majd feljelentést is tett.
Az érintett hét személyt, köztük Matolcsy Györgyöt most hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobil eszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljeskörű tisztázása érdekében.
A hatóság szerint a megalapozott gyanú lényege, hogy a Magyar Nemzeti Bank Bankfelügyeleti Központjához tartozó főosztályokat irányító egyes személyek 2023-ban – vezetői utasításra – hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra. Ez a felügyeleti nyomásgyakorlás azt célozta, és el is érte azt, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről.
Simor András nem tett feljelentést, ezt azzal magyarázta, hogy szerinte az ügyet gondosan szervezték meg. Az MNB alelnöke olyan helyiségben közölte a fenyegetést, ahol semmilyen lehallgatás nem volt lehetséges, a telefont kint kellett hagyni. „Bármikor le fogják tagadni az egészet.”
Váratlan videóüzenetet küldött a magyaroknak Matolcsy György
A mai adás egy 2023-as nyilvános szakmai vitáról szól, amelyben egy volt jegybankelnök és a Magyar Nemzeti Bank vitatkozott nyilvánosan. Azóta azonban ez a 2023-as nyilvános vita átalakult. Innentől kezdve indul a hamis mese, amivel szembe kell állítanunk egy igaz történetet – kezdte videóüzenetét Matolcsy György.
Szerinte a hamis mese egy sötét szobáról szól, ahol a Magyar Nemzeti Bank akkori pénzügyi felügyeletért felelős alelnöke behívatta az Erste Magyarország elnök-vezérigazgatóját és megfenyegette, hogyha egy volt jegybankelnököt – ez Simor András, de a nevét Matolcsy György nem mondta ki –, nem bocsátják el a bécsi anyavállalat felügyelőbizottságából, akkor szörnyű dolgok történnek az Ersze Magyarországgal, megnézhetik magukat, kipécézik őket.
Azóta erről szól a történet. Ez már a hamis mese. Azt gondolom, mint volt jegybankelnök, válaszolnom kell néhány kérdésre, tisztáznom kell néhány kérdést, ami azóta fölmerült.
- Az első nyilvánvalóan az, hogy ha volt ilyen megbeszélés, ezt nem tudom, mert én ezzel a megbeszéléssel nem voltam jelen, én senkit ilyen megbeszélésre nem bíztattam.
- Amit én tudok, és ez is az igaz történet lényeges mozzanata, azt a médiából tudom, a nyilvánosságból tudom. Ugyanonnan, ahonnan más.
- Miután egy hamis mese röppent fel, ezért érdemes tisztázni, hogy akkor pontosan ki volt jelen ezen a megbeszélésen, ha volt megbeszélés, és ki, mit tudhat erről.
- A Magyar Nemzeti Bank jelenlegi elnöke (Varga Mihály), aki egyébként ismeretlen tettes ellen büntetőfejlentést tett, ebben a ki tudja, hogy megvalósult beszélgetésben, és ki tudja, hogy mi hangzott el ezen a beszélgetésben ebben az ügyben
– fogalmazott Matolcsy György. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Varga Mihály sem volt ott ezen az állítólagos eseményen. Matolcsy György szrint beszédes és leleplező, hogy a két Erste-vezető nem tett semmilyen fejlentést.
Kijelentette, hogy olyan eset nem fordulhat elő, hogy a jegybankból bárki bárkit megfenyeget, mert más volt az ő idejében a jegybank működése. Ma azonban van egy harmadik szereplőtől, a jegybank jelenlegi elnökétől egy érvényes feljelentés. "Azt gondolom tehát, hogy a hamis mesében szereplő állítás, mi szerint a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi felügyeletéért felelős alelnöke megfenyegette volna az Erste Magyarország vezetőjét, az más fényben tűnik fel, akkor, hogyha elmondjuk, hogy a jegybank nem szeretetszolgálat" – jelentette ki.
Az MNB egy hatóság, amelynek az a dolga, hogy egyebek mellett a pénzügyi stabilitást megőrizze Magyarországon. Voltak olyan pillanatok, például 2008 őszén, vagy a 2015-ös broker botrányok idején, vagy a 2022-es forint elleni nagy spekuláció idején, amely időpontokban világossá vált mindenkinek, hogy rendkívül fontos, létfontosságú, hogy Magyarországon ne dőljön össze a pénzrendszer.
Matolcsy György szerint mindig vannak spekulánsok, amelyeknek egészen más az érdeke. Ezekben a pillanatokban a spekulánsoké volt a főszerep, de végül a Magyar Nemzeti Bank, mint hatóság, a megfelelő eszközökkel, törvény által adott eszközökkel fellépett a pénzügyi spekuláció ellen.
Matolcsy György Varga Mihály és Simor András időszakára is kiterjesztené a vizsgálatot
Egy mondatot az is megér, hogy indulhat-e csak úgy felügyeleti eljárás egy bank ellen bármilyen indokból Magyarországon, a jegybank törvény, illetve a Magyar Nemzeti Bank működési rendje szerint.
Nem. A bankokkal kapcsolatos valamennyi felügyeleti eljárás előre elhatározott rendben zajlik. Ahhoz, hogy a hamis mese helyére az igaz történetek állhassanak, azt gondolom, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságnak nem csupán az általam irányított jegybank 12 évét kellene vizsgálni, hanem az azt megelőző, és az azt követő időszakot is. Egyenlő mércével kell mérni – jelentette ki.
Szerinte ki kell terjeszteni a parlamenti vizsgálóbizottság mandátumát a 2013 előtti időszakra és a 2025 március 4-i utáni időszakra is.
Nézzük tehát az igaz történetet, ami nagyon egyszerű. A magam részéről, és ezt újból elmondom, ha volt ilyen beszélgetés, és ezt nem tudom elképzelni, tényszerűen nem állja meg a helyét, azt gondolom, elképzelhetetlen, hogy megfenyegette volna a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az Erste bankot és semmiképpen nem történhetett az én utasításomra, mert nem is tudtam sem az esetleges találkozóról, sem arról, hogy az egyes bankok esetében van-e valamilyen hasonló eset.
Elképzelhetetlen tartom, hogy a Magyar Nemzeti Bank alelnöke bárkit megfenyegetett volna, bármilyen megbeszélésem. Az MNB akkori működése ezt nagyon-nagyon-nagyon valószínűtlenné, tehát kizárhatóvá teszi. Minden esetben tehát nyilvánosan, aláírt véleménnyel kezeltük azokat a pénzügyi bírálatokat, amelyek érték a Magyar Nemzeti Bankot. Sötét szobákban semmiképpen, fenyegetéssel semmiképpen. Ez az igaz történet, amelyet a hamis mesével szemben végre el kell mondani – zárta videóüzenetét Matolcsy György.