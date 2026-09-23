Deviza
EUR/HUF364,7 +0,77% USD/HUF319,8 +1,15% GBP/HUF424,27 +0,59% CHF/HUF388,35 +0,85% PLN/HUF83,33 +0,14% RON/HUF69,1 +0,75% CZK/HUF14,95 +0,6% EUR/HUF364,7 +0,77% USD/HUF319,8 +1,15% GBP/HUF424,27 +0,59% CHF/HUF388,35 +0,85% PLN/HUF83,33 +0,14% RON/HUF69,1 +0,75% CZK/HUF14,95 +0,6%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 311,05 -0,02% MTELEKOM2 544 -0,16% MOL5 145 +0,68% OTP45 810 -0,09% RICHTER12 520 -0,64% OPUS290 0% ANY6 330 -0,16% AUTOWALLIS126 +1,19% WABERERS4 510 +0,22% BUMIX9 197,15 -0,36% CETOP5 026,53 -0,28% CETOP NTR3 215,17 -1,02% BUX151 311,05 -0,02% MTELEKOM2 544 -0,16% MOL5 145 +0,68% OTP45 810 -0,09% RICHTER12 520 -0,64% OPUS290 0% ANY6 330 -0,16% AUTOWALLIS126 +1,19% WABERERS4 510 +0,22% BUMIX9 197,15 -0,36% CETOP5 026,53 -0,28% CETOP NTR3 215,17 -1,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gyanusított
Erste Bank Csoport
Matolcsy György
NNI

Kiderült, mi történt Matolcsy Györggyel, miután gyanúsítottként hallgatták ki – szabadlábon védekezhet az egykori jegybankelnök

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szabadon távozhatott a Nemzeti Nyomozó Irodától Matolcsy György, miután kedden gyanúsítottként hallgatták ki a hatóságok. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további hat embert hivatali visszaéléssel gyanúsítottak meg az Erste Bankot érintő ügyben. Matolcsy György szabadlábon védekezhet.
VG
2026.09.23, 12:35

A Telex több forrásból úgy értesült, hogy a hét gyanúsított mindegyike szabadlábon védekezhet. A gyanúsítottakat nem kellett előállítaniuk a nyomozóknak, hanem idézésre érkeztek a Nemzeti Nyomozó Irodához, ez alighanem Matolcsy Györgyre is igaz.

matolcsy györgy
Matolcsy György volt MNB-elnök egy korábbi felvételen
Fotó: Karnok Csaba / KC Délmagyarország (DM)

Ezért hallgathatták meg Matolcsy Györgyöt

A rendőrségi tájékoztatás szerint a nyomozók kedden hét személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Mindannyiuknál házkutatást tartottak, valamint mobiltelefonjaikról és más eszközeikről adatokat mentettek le. A nyomozás a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében folytatódik.

Matolcsy György esetében az ügy előzménye lehet az, amiről ebben a cikkben számoltunk be. Simor András korábbi jegybankelnök tavasszal arról beszélt: az MNB akkori, pénzügyi felügyeletért felelős alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bank magyarországi vezetésére annak érdekében, hogy Simort távolítsák el az osztrák Erste Csoport felügyelőbizottságából.

Simor állítása szerint 2023 decemberében az Erste magyarországi vezérigazgatóját, Jelasity Radovánt behívták az MNB-be, ahol azt közölték vele, hogy amennyiben Simor továbbra is a bécsi Erste Csoport felügyelőbizottságának tagja marad, a bank magyarországi működését a felügyelet rendkívül szigorúan ellenőrizheti. Simor később lemondott a tisztségéről.

Az MNB jelenlegi vezetése Simor nyilatkozatai után belső vizsgálatot indított, majd feljelentést tett. A nyomozás során a hatóságok az MNB-től és az Erste Banktól is dokumentumokat szereztek be.

Az Erste korábban azt közölte a Telexszel, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal érte a bankot hátrányos, egyes esetekben jogszerűségében megkérdőjelezhető bánásmód, és amennyiben a konkrét ügyben vizsgálat indul, rendelkezésre áll.

Matolcsy kedden még videóban reagált

Különös időzítést ad az ügynek, hogy Matolcsy György éppen kedden tett közzé egy mintegy tízperces videóüzenetet, amelyben az Erste-ügyben elhangzott állításokra reagált.

A volt jegybankelnök azt mondta, hogy 

  • nem volt jelen olyan megbeszélésen, amelyen az Erste magyarországi vezetőjét megfenyegették volna, és 
  • senkit nem biztatott ilyen találkozóra. 

Szerinte elképzelhetetlen, hogy az MNB az ő elnöksége alatt ilyen módon gyakorolt volna nyomást a bankra.

Matolcsy a Simor által elmondottakat „hamis mesének” nevezte, és azt állította, hogy Simor Erste Groupban betöltött tisztségével kapcsolatos döntésekre neki nem volt ráhatása.

Az ügyben most a nyomozás folytatódik. A gyanúsítotti kihallgatás önmagában nem jelenti azt, hogy a gyanúsítottak bűnösségét megállapították volna; az eljárásban a hatóságoknak kell tisztázniuk az érintettek szerepét és a rendelkezésre álló bizonyítékokat.

Kapcsolódó

Országszerte

Országszerte
1444 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu