Kiderült, mi történt Matolcsy Györggyel, miután gyanúsítottként hallgatták ki – szabadlábon védekezhet az egykori jegybankelnök

A Telex több forrásból úgy értesült, hogy a hét gyanúsított mindegyike szabadlábon védekezhet. A gyanúsítottakat nem kellett előállítaniuk a nyomozóknak, hanem idézésre érkeztek a Nemzeti Nyomozó Irodához, ez alighanem Matolcsy Györgyre is igaz.

Matolcsy György volt MNB-elnök egy korábbi felvételen

Fotó: Karnok Csaba / KC Délmagyarország (DM)

Ezért hallgathatták meg Matolcsy Györgyöt

A rendőrségi tájékoztatás szerint a nyomozók kedden hét személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Mindannyiuknál házkutatást tartottak, valamint mobiltelefonjaikról és más eszközeikről adatokat mentettek le. A nyomozás a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében folytatódik.

Matolcsy György esetében az ügy előzménye lehet az, amiről ebben a cikkben számoltunk be. Simor András korábbi jegybankelnök tavasszal arról beszélt: az MNB akkori, pénzügyi felügyeletért felelős alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bank magyarországi vezetésére annak érdekében, hogy Simort távolítsák el az osztrák Erste Csoport felügyelőbizottságából.

Simor állítása szerint 2023 decemberében az Erste magyarországi vezérigazgatóját, Jelasity Radovánt behívták az MNB-be, ahol azt közölték vele, hogy amennyiben Simor továbbra is a bécsi Erste Csoport felügyelőbizottságának tagja marad, a bank magyarországi működését a felügyelet rendkívül szigorúan ellenőrizheti. Simor később lemondott a tisztségéről.

Az MNB jelenlegi vezetése Simor nyilatkozatai után belső vizsgálatot indított, majd feljelentést tett. A nyomozás során a hatóságok az MNB-től és az Erste Banktól is dokumentumokat szereztek be.

Az Erste korábban azt közölte a Telexszel, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal érte a bankot hátrányos, egyes esetekben jogszerűségében megkérdőjelezhető bánásmód, és amennyiben a konkrét ügyben vizsgálat indul, rendelkezésre áll.

Matolcsy kedden még videóban reagált

Különös időzítést ad az ügynek, hogy Matolcsy György éppen kedden tett közzé egy mintegy tízperces videóüzenetet, amelyben az Erste-ügyben elhangzott állításokra reagált.

A volt jegybankelnök azt mondta, hogy

nem volt jelen olyan megbeszélésen, amelyen az Erste magyarországi vezetőjét megfenyegették volna, és

senkit nem biztatott ilyen találkozóra.

Szerinte elképzelhetetlen, hogy az MNB az ő elnöksége alatt ilyen módon gyakorolt volna nyomást a bankra.