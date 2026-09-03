Rendkívüli: megtörte a csendet Matolcsy György az alapítványi pénzekről, videóban üzent Varga Mihálynak is – "Igaz történeteket mesélek önöknek"
Matolcsy György szerint hamisan tulajdonítják neki azt az állítást, hogy az MNB alapítványaiba került vagyon elveszíthette közpénz jellegét. A volt jegybankelnök szerint az MNB-alapítványok pénze közpénz maradt, ezért az ellenőrzésük indokolt, és ő maga is kész minden vizsgálat elé állni.
Matolcsy György szerint ideje rendet tenni az MNB-alapítványok körüli történetekben. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke egy Youtube-videóban arról beszélt, hogy az elmúlt tíz évben egy olyan mondatot tulajdonítottak neki, amelyet állítása szerint soha nem mondott ki: hogy az alapítványokba került vagyon elveszíthette közpénz jellegét.
A volt jegybankelnök szerint ezt az állítást nem támasztják alá a legfontosabb jogi döntések sem.
Mint fogalmazott, a Kúria és az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy az állítás hamis, az Országgyűlés pedig olyan szabályozást fogadott el, amely szerint a jegybanki alapítványok pénze közpénz maradt.
Matolcsy szerint azt is sikerült feltárni, honnan származhatott a vitatott mondat. Elmondása alapján két forrás merült fel: az egyik egy, az MNB alapítványainak képviseletében eljáró jogász érvelése volt, a másik pedig egy törvényjavaslat. Utóbbi azonban nem lett törvény, helyette olyan jogszabály született, amely rögzítette a közpénzjelleg fennmaradását.
A közpénz bizony közpénz maradt
- fogalmazott Matolcsy, hozzátéve, hogy emiatt az alapítványok pénzének ellenőrzése indokolt. Szerinte az Állami Számvevőszék feladata, hogy megvizsgálja, mi történt a vagyonnal.
A volt jegybankelnök ugyanakkor egy másik, közgazdasági szempontot is fontosnak tart. Szerinte nem mindegy, honnan származik a közpénz. A költségvetés bevételei döntően adóforintokból származnak, míg a jegybank pénze banki műveletekből is keletkezik: a Magyar Nemzeti Bank devizát vásárol és értékesít, kamatot fizet és szed be.
Példaként a devizahitelek 2014-es forintosítását hozta fel. Elmondása szerint az MNB a kormánnyal és a bankszövetséggel együttműködve mintegy 9 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre, a devizát pedig az akkori átváltási árfolyamnál kedvezőbb áron szerezte be.
Az így keletkező eredményt később az MNB alapítványaiba helyezték.
A döntésről Matolcsy azt mondta: az igazgatóság egyhangú határozatával született, vagyis testületi döntés volt, nem pedig egyetlen ember személyes elhatározása.
A volt jegybankelnök szerint ugyanakkor az alapítványok pénzének sorsát valóban alaposan meg kell vizsgálni. Úgy véli, nemcsak a korábbi, hanem a jelenlegi jegybanki vezetés tevékenységét is ellenőrizni kell.
A magam részéről állok elébe az összes ilyen vizsgálatnak
- jelentette ki Matolcsy György.
A megszólalás ezzel újabb szempontot ad az MNB-alapítványok körüli vitához: miközben a pénz felhasználásának ellenőrzését maga a korábbi jegybankelnök is indokoltnak tartja, azt határozottan vitatja, hogy az alapítványokba került vagyon valaha elveszítette volna közpénz jellegét.
Matolcsy György sokkal jobban szerette az aranyat, mint Varga Mihály, és ehhez Orbán Viktornak is volt némi köze: kérdés, a nyomába lép-e Magyar Péter?
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