Rendkívüli: megtörte a csendet Matolcsy György az alapítványi pénzekről, videóban üzent Varga Mihálynak is – "Igaz történeteket mesélek önöknek"

Matolcsy György szerint hamisan tulajdonítják neki azt az állítást, hogy az MNB alapítványaiba került vagyon elveszíthette közpénz jellegét. A volt jegybankelnök szerint az MNB-alapítványok pénze közpénz maradt, ezért az ellenőrzésük indokolt, és ő maga is kész minden vizsgálat elé állni.

Matolcsy György szerint tíz éve egy olyan mondatot tulajdonítanak neki, amelyet soha nem mondott ki / Fotó: Xinhua via AFP / AFP

Matolcsy György szerint ideje rendet tenni az MNB-alapítványok körüli történetekben. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke egy Youtube-videóban arról beszélt, hogy az elmúlt tíz évben egy olyan mondatot tulajdonítottak neki, amelyet állítása szerint soha nem mondott ki: hogy az alapítványokba került vagyon elveszíthette közpénz jellegét.

A volt jegybankelnök szerint ezt az állítást nem támasztják alá a legfontosabb jogi döntések sem.

Mint fogalmazott, a Kúria és az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy az állítás hamis, az Országgyűlés pedig olyan szabályozást fogadott el, amely szerint a jegybanki alapítványok pénze közpénz maradt.

Matolcsy szerint azt is sikerült feltárni, honnan származhatott a vitatott mondat. Elmondása alapján két forrás merült fel: az egyik egy, az MNB alapítványainak képviseletében eljáró jogász érvelése volt, a másik pedig egy törvényjavaslat. Utóbbi azonban nem lett törvény, helyette olyan jogszabály született, amely rögzítette a közpénzjelleg fennmaradását.

A közpénz bizony közpénz maradt

- fogalmazott Matolcsy, hozzátéve, hogy emiatt az alapítványok pénzének ellenőrzése indokolt. Szerinte az Állami Számvevőszék feladata, hogy megvizsgálja, mi történt a vagyonnal.

A volt jegybankelnök ugyanakkor egy másik, közgazdasági szempontot is fontosnak tart. Szerinte nem mindegy, honnan származik a közpénz. A költségvetés bevételei döntően adóforintokból származnak, míg a jegybank pénze banki műveletekből is keletkezik: a Magyar Nemzeti Bank devizát vásárol és értékesít, kamatot fizet és szed be.

Példaként a devizahitelek 2014-es forintosítását hozta fel. Elmondása szerint az MNB a kormánnyal és a bankszövetséggel együttműködve mintegy 9 milliárd eurót bocsátott rendelkezésre, a devizát pedig az akkori átváltási árfolyamnál kedvezőbb áron szerezte be.

Az így keletkező eredményt később az MNB alapítványaiba helyezték.

A döntésről Matolcsy azt mondta: az igazgatóság egyhangú határozatával született, vagyis testületi döntés volt, nem pedig egyetlen ember személyes elhatározása.