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MÁV
Székesfehérvár
Vitézy Dávid

Vizsgázik a működő Magyarország: a tanév első napján egyből nagy bajba került a MÁV, van ahol 60 percet késik a vonat – Vitézy Dávid ennek nem fog örülni

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Nem indult zökkenőmentesen a MÁV vonalain a tanévkezdés. Olvasónk, aki Székesfehérvárra igyekezett eljutni, jelezte, hogy kedd reggel Budapest és Székesfehérvár között 10-15 perces késéseket szedtek össze a vonatok mindkét irányba. A legrosszabb a helyzet a Dél-Balatonon, ahol van olyan intercity, amely már 66 perces késésben van.
Járdi Roland
2026.09.01, 07:41
Frissítve: 2026.09.01, 08:04

Akadozik a MÁV szolgáltatása a tanév első napján. Olvasónk kedd reggel azt írta, hogy Székesfehérvárra szeretett volna eljutni a G43-as gyorsított vonattal, ám csalódnia kellett. A máskor pontos vonat ezúttal 12 perces késésesben volt Tárnoknál, így jó eséllyel el fog késni a munkából.

MÁV
Vizsgázik a működő Magyarország: a tanév első napján egyből nagy bajba került a MÁV, van ahol 60 percet késik a vonat – Vitézy Dávid ennek nem fog örülni Fotó: Somogyi Szabina

De nem csak Székesfehérvár, hanem Budapest irányába is hasonlót tapasztalt, a főváros felé ugyanis még ennél is nagyobb, 14 percet késett a Z30-as zónázó.

Bár a MÁV Plusz vonatinfója szerint nem ez az általános az országban, a legdurvább helyzet Dél-Balatonon van, ahol a Déli Pályaudvar felé közlekedő 849 Tópart Intercity 66 perc késést szedett össze már reggel fél nyolckor.

Ezen kívül Szolnok és Budapest között is akadozik a vasúti forgalom, a 140-es Hortobágy Eurocity már közel 1 órás lemaradásban van.

Mindez azért is érdekes, mert Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minsizter korábban rendszeresen támadta elődjét Lázárt Jánost a MÁV szolgáltatás színvonala miatt. Sőt, szerinte az előző kormányzat maga volt a vasútrombolás időszaka. Azt viszont nem tette hozzá, hogy pont az előző miniszter volt, aki a 10 pontos vállalásai egyikeként bevezette Magyarországon a késési biztosítást. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy Vitézy Dávid számára prioritás a vasút fejlesztése Magyarországon, a Baross Gábor Vasútfejlesztési terv keretében a következő 10 évben 3550 milliárdot fordítana a kormány vasútra.

Mindenesetre a tanév első napja pedig abból a szempontból is figyelmet érdemel, hogy múlt héten Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben azt mondta, hogy Magyarország végre elkezdett működni.

 

 

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