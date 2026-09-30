Döntött a Tisza-kormány: szigorítja a kék villogó használatát, nem minden miniszter használhatja a jövőben a megkülönböztető jelzést

Szigorította a kormány a megkülönböztető fény- és hangjelzések, vagyis a kék lámpa használatának szabályait, a részletes új előírásokat a belügyminiszter rendelete tartalmazza – derül ki a Magyar Közlöny kedd este megjelent számából. A kormányrendelet szerint a jövőben a miniszterek közül csak a belügyminiszter használhat rendőrségi személyvédelemhez kapcsolódó gépjárművet. A részletes előírásokat tartalmazó új BM-rendelet határozza meg, hogy mely további szervek járművei használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést.

Az új BM-rendelet jelentősen szűkíti azok körét, akik megkülönböztető jelzést használhatnak. / Fotó: MW archív

Ezentúl a köztársasági elnök is csak engedéllyel használhat megkülönböztető jelzést

A rendelet a megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedélyezési eljárást is módosítja: az arra jogosult szervezetnek igazolnia kell a megkülönböztető jelzés használatát megalapozó tevékenységet és a jogszabályi feltételek teljesítését, a hatóság pedig legfeljebb két alkalommal hívhatja fel hiánypótlásra.

A részletes előírásokat tartalmazó új BM-rendelet meghatározza, hogy mely járművek használhatnak engedély nélkül megkülönböztető jelzést. Idetartoznak egyebek mellett

a mentők,

a rendőrség,

a tűzoltóság,

a honvédség,

a büntetés-végrehajtás,

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

és a nemzetbiztonsági szolgálatok

meghatározott járművei. Mások – például sürgősségi vér- és szervtranszplantációs szállítást végző egészségügyi szolgáltatók, valamint egyes közmű- és közlekedési járművek – engedéllyel használhatnak megkülönböztető jelzést.

Engedélyhez kötött a megkülönböztető jelzés használata a Sándor-palota, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, valamint a honvédelmi és a külügyi tárca kiemelt államérdekű feladatokra használt meghatározott járművein. A korábban engedély nélkül használt jelzésekre 60 napon belül kell engedélyt kérni.

Az engedélyköteles járműveknél a használat kezdetét és végét be kell jelenteni, a vezetőnek pedig dokumentálnia kell a használat kezdetét, útvonalát, célját és végét. Az engedély a gépjármű műszaki érvényességéig adható.

A korábban kiadott kék- és sárgalámpás engedélyeket a hatóság az új rendelet hatálybalépésétől számított 60 napon belül felülvizsgálja, és visszavonja azokat, amelyek nem felelnek meg az új feltételeknek. Ha a jogosultság feltételei már nem állnak fenn, az üzembentartónak ugyancsak 60 napon belül kezdeményeznie kell annak törlését a járműnyilvántartásból és a forgalmi engedélyből.