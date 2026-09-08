Magyar Péter a vármegyék szanálása után már a megyei közgyűléseket támadja: állítása szerint tízmilliárdokat lehetne spórolni az átalakítással

A megyei közgyűlések rendszerének teljes átalakítását, illetve a jelenlegi formában történő megszüntetését jelentette be Magyar Péter ma az Országgyűlésben. A Tisza Párt elnöke szerint a megyei önkormányzati rendszer mára kiüresedett, miközben jelentős közpénzeket emészt fel.

Magyar Péter a megyei közgyűléseket vette célba

Fotó: Illyés Tibor

Magyar Péter célkeresztjébe kerültek a megyei közgyűlések

Magyar Péter az ülésen élesen bírálta a megyei közgyűlések működését. Állítása szerint ezek a testületek ma már nem képesek érdemben hozzájárulni a megyék fejlődéséhez.

„A megyei közgyűlések ma kizárólag a szétesett ellenzék bukott pártjainak kifizetőhelyeként működnek” – fogalmazott. Szerinte a testületeket „közpénz ATM-ként” használják, és olyan rendszer alakult ki, amelyben különböző politikai oldalak képviselői együtt tudnak részt venni az uniós pályázatok körüli döntésekben.

Magyar Péter szerint a megyei közgyűlések vezetői és tagjai a rájuk ruházott feladatokhoz képest indokolatlanul magas juttatásokban részesülnek.

A Tisza Párt elnöke azt állította, hogy már korábban is lépéseket tettek a szerinte túlzott közpénzköltés visszaszorítására.

Mint mondta, eltörölték a közgyűlési elnökök és alelnökök költségtérítését, valamint csökkentették a milliós nagyságrendű fizetéseket is.

Magyar Péter szerint azonban ez nem elegendő, ezért a következő lépés a teljes rendszer átalakítása lehet.

Már dolgozunk azon a javaslaton, amely a kiüresített megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. Évente sok tíz milliárd forintot fogunk megspórolni

– jelentette be.

A bejelentés egyben azt jelenti, hogy a Tisza később az önkormányzati rendszerhez is jelentősen hozzányúlhatna. A megyei közgyűlések jelenlegi szerepét és finanszírozását egy új modell válthatná fel.

Dúró Dóra bocsánatkérést követel

A bejelentésre elsőként Dúró Dóra, a Mi Hazánk politikusa reagált. A képviselő szerint önmagában üdvözlendő minden olyan intézkedés, amely a magyar vidék megerősítését szolgálja, és a Szent István-programot is előrelépésnek nevezte.

Ugyanakkor vitatta Magyar Péter több állítását, és különösen kifogásolta, hogy a Tisza Párt elnöke szerinte megalapozatlanul vádolta a Mi Hazánk képviselőit.

Dúró Dóra felszólította Magyar Pétert, hogy nevezze meg konkrétan, kik, mikor és milyen vállalkozások érdekében lobbiztak minisztériumokban.

„Ha nem tudja megnevezni, kérjen bocsánatot” – jelentette ki.