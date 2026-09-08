Még utoljára kitombolja magát a nyár, aztán valóban beköszönt az ősz – bruális visszesés jön a hőmérsékletben

A hét első napjai még a nyarat idézik: sok napsütésre és fokozódó melegre számíthatunk, a hét közepén azonban éles váltás következik. Az előrejelzések szerint szerdán tetőzhet a hőség, akár 31–35 Celsius-fokos maximumokkal, majd csütörtökön hidegfront vonul át az országon. A fronttal együtt megerősödik a szél, többfelé eső, zápor és zivatar is kialakulhat, miközben északnyugat felől megkezdődik a lehűlés.

A hét közepéig még meleg idő várható, aztán ősziesre fordul az idő (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kedden tovább fokozódik a meleg

Kedden még egy lapáttal rátesz az időjárás. A reggel ugyan frissen indult, de az északi, északkeleti, hidegre hajlamos tájakon helyenként 10 fok alá is süllyedt a hőmérséklet, napközben azonban szinte zavartalan napsütés következik.

Délután már 28–34 fokos maximumokra készülhetünk, így a hét első felében még egyértelműen a nyári időjárás lesz az úr.

A hét legmelegebb napja várhatóan a szerda lesz.

Délelőtt még sok napsütésre lehet számítani, délután azonban nyugat felől egyre több gomolyfelhő érkezik.

A Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, miközben országosan még 30–35 fokig melegedhet a levegő.

Estére aztán megkezdődik a fordulat: a szél északnyugatira fordul, és ezzel megérkeznek az ősziesebb időjárás első jelei.

Csütörtökön jön a hidegfront

A változás csütörtökön válik igazán látványossá. A HungaroMet előrejelzése szerint a hidegfront átvonul az országon, amelynek hatására többfelé eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat.

Az északnyugatira forduló szél élénk, erős, helyenként pedig viharos lökésekkel is érkezhet. A lehűlés ugyanakkor nem egyszerre éri el az ország minden részét.

Északnyugaton már csak 20 fok körüli maximumokra lehet számítani, keleten viszont még 30 fok közelében maradhat a csúcshőmérséklet.

Pénteken tovább szakadozik a felhőzet, de délen és keleten még előfordulhatnak záporok. Az északi szél élénk marad, miközben a hőmérséklet újabb lépéssel kerül közelebb az őszies értékekhez.

Délután már csak 19–25 fok várható.

A hétvégére megérkezik az ősziesebb idő

Szombaton és vasárnap a napsütést időnként gomolyfelhős időszakok zavarhatják, miközben a hajnalok egyre frissebbé válnak.

Helyenként már 6–7 fokig is lehűlhet a levegő a reggeli órákban, délután pedig mindkét napon 20–26 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

A hét tehát még nyári hőséggel indul, de a végére már jelentős lehűlés érkezhet. A szerdai 36 fok után néhány nap alatt akár 15–20 fokkal is alacsonyabb hőmérsékleti értékek jöhetnek az ország egyes részein.