Politikai elnyomásról beszél Hankó Balázs – megszólalt a 17 milliárdos NKA-ügyben
Politikai hajtóvadászat zajlik a jobboldal ellen – jelentette ki Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi ügyével kapcsolatban. Szerinte Magyar Péter miniszterelnök akarja eldönteni, mi történjen a két politkus mentelmi jogával.
- Hankó Balázs ügyében a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak felhasználása,
- Seszták Miklós esetében pedig a Volánbusz-ügy és más állami beruházások kapcsán felmerült vesztegetési gyanú miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését.
Bóka azt közölte, hogy a kormány a rendőrséget és Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) is felhasználja az ellenfeleivel szemben. Hozzátette: a Fidesz kiáll Hankó és Seszták mellett. A párt elnöksége korábban külön nyilatkozatban is támogatásáról biztosította Hankót.
Hankó Balázs a mentelmi bizottság ülése után a sajtó előtt azt mondta, hogy szerinte nyílt politikai elnyomással szemben kell kiállnia.
Közölte, hogy a bizottság előtt tételesen igazolta, hogy az NKA ügyében minden döntés és eljárás törvényes volt. Úgy fogalmazott: a támogatások számokkal alátámaszthatók, a felhívások ma is elérhetők az NKA honlapján, és a pénzből szerinte semmit sem loptak el. A volt miniszter azt mondta, mentelmi jogának esetleges felfüggesztése után az eljárásban is megvédi magát és a döntéseit.
Hankó arra is hivatkozott, hogy a populáris kultúra támogatására szánt, mintegy 17 milliárd forintos keret felhasználásának szempontjairól a korábbi kormány döntött. Állítása szerint ezért nem ő határozott egyedül a források sorsáról. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a sajtótájékoztatón szintén kiállt a két érintett képviselő mellett.
Az NKA-botrány tavasszal robbant ki , amikor nyilvánosságra került egy közel 17 milliárd forint összértékű támogatási lista. Az ügyben eddig öten bűnügyi felügyeletben, négyen pedig letartóztatásban vannak.
A Legfőbb Ügyészség korábbi közleménye szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre Hankó Balázs – az előző kormány kultúráért és innovációért felelős korábbi minisztere, az alap elnöke – irányításával.
Arról is beszámoltunk, hogy felfüggesztette a parlament Magyar Péter kormányfő mentelmi jogát hétfői ülésén a parlament. A bizottsági vélemény ismertetése után az Országgyűlés a tiszás képviselők egyöntetű szavazatával Hankó Balázs mentelmi jogát is felfüggesztette.
A mentelmi bizottság Seszták Miklós mentelmi joga kapcsán is úgy határozott, hogy azt nem függeszti fel. Ezzel szemben az Országgyűlés úgy határozott: a fideszes képvsielő mentelmi jogát a kormánypárti többség szavazataival felfüggesztette.