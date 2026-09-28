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Politikai elnyomásról beszél Hankó Balázs – megszólalt a 17 milliárdos NKA-ügyben

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Bóka János politikai hajtóvadászatnak nevezte a Hankó Balázs és Seszták Miklós ellen indult eljárásokat, Hankó pedig tagadta, hogy törvénytelenül döntött volna az NKA támogatásairól. Mentelmi jogukat a parlament hétfőn felfüggesztette.
VG
2026.09.28, 10:18

Politikai hajtóvadászat zajlik a jobboldal ellen – jelentette ki Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi ügyével kapcsolatban. Szerinte Magyar Péter miniszterelnök akarja eldönteni, mi történjen a két politkus mentelmi jogával. 

parlament, Tisza párt mentelmi jog
Több politikusnak felfüggesztették a mentelmi jogát / Fotó: NurPhoto via AFP
  • Hankó Balázs ügyében a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak felhasználása, 
  • Seszták Miklós esetében pedig a Volánbusz-ügy és más állami beruházások kapcsán felmerült vesztegetési gyanú miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését.

Bóka azt közölte, hogy a kormány a rendőrséget és  Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) is felhasználja az ellenfeleivel szemben. Hozzátette: a Fidesz kiáll Hankó és Seszták mellett. A párt elnöksége korábban külön nyilatkozatban is támogatásáról biztosította Hankót. 

Hankó Balázs a mentelmi bizottság ülése után a sajtó előtt azt mondta, hogy szerinte nyílt politikai elnyomással szemben kell kiállnia. 

Közölte, hogy a bizottság előtt tételesen igazolta, hogy az NKA ügyében minden döntés és eljárás törvényes volt. Úgy fogalmazott: a támogatások számokkal alátámaszthatók, a felhívások ma is elérhetők az NKA honlapján, és a pénzből szerinte semmit sem loptak el. A volt miniszter azt mondta, mentelmi jogának esetleges felfüggesztése után az eljárásban is megvédi magát és a döntéseit.

Hankó arra is hivatkozott, hogy a populáris kultúra támogatására szánt, mintegy 17 milliárd forintos keret felhasználásának szempontjairól a korábbi kormány döntött. Állítása szerint ezért nem ő határozott egyedül a források sorsáról. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a sajtótájékoztatón szintén kiállt a két érintett képviselő mellett.

Az NKA-botrány tavasszal robbant ki , amikor nyilvánosságra került egy közel 17 milliárd forint összértékű támogatási lista. Az ügyben eddig öten bűnügyi felügyeletben, négyen pedig letartóztatásban vannak.

A Legfőbb Ügyészség korábbi közleménye szerint a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát (KKPIK) használták fel jogellenes cselekményre Hankó Balázs – az előző kormány kultúráért és innovációért felelős korábbi minisztere, az alap elnöke – irányításával.

Arról is beszámoltunk, hogy felfüggesztette a parlament Magyar Péter kormányfő mentelmi jogát hétfői ülésén a parlament. A bizottsági vélemény ismertetése után az Országgyűlés a tiszás képviselők egyöntetű szavazatával Hankó Balázs mentelmi jogát is felfüggesztette. 

A mentelmi bizottság Seszták Miklós mentelmi joga kapcsán is úgy határozott, hogy azt nem függeszti fel. Ezzel szemben az Országgyűlés úgy határozott: a fideszes képvsielő mentelmi jogát a kormánypárti többség szavazataival felfüggesztette.

 

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