Rendkívüli: az Országgyűlés felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát
Magyar Péter az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, mielőtt szavazott a ház mentelmi jogának felfüggesztéséről, elmondta az általa „orbáni maffiának” nevezett rendszer egyes, az ügyészség vezetésében maradt tagjai milliárdos, maffiabűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket próbálnak összemosni egy politikai provokátor tettével. Az ellene folyó eljárást politikai provokációnak és politikai karaktergyilkossági kísérletnek nevezte.
„Nincs takargatni valóm” – mentelmi joga felfüggesztését kérte a kormányfő
Magyar Péter úgy fogalmazott: akinek nincs félnivalója és takargatnivalója, annak nyíltan vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök ezért ismét arra szólította fel az Országgyűlést, különösen a Tisza-frakció képviselőit, hogy függesszék fel a mentelmi jogát.
Kijelentette, nincs takargatnivalója, és ma is ugyanúgy cselekedne, mint az érintett eset idején: ismét megvédené azokat a fiatal lányokat és fiúkat, akiket állítása szerint azon a napon megtámadtak. Hangsúlyozta, személyesen jelen volt, ezért pontosan tudja, mi történt, és azt is, miért kéri mentelmi joga felfüggesztését.
Magyar Péter szerint az általa „orbáni maffiának” nevezett rendszer egyes, az ügyészség vezetésében maradt tagjai milliárdos, maffiabűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket próbálnak összemosni egy politikai provokátor tettével.
Az ellene folyó eljárást egyúttal politikai provokációnak és politikai karaktergyilkossági kísérletnek nevezte.
A kormányfő egyúttal bírálta az ügyészség jogi minősítését, ugyanis álláspontja szerint egy miniszterelnök vagy bárki más tojással történő megdobálása nem garázdaság, hanem más bűncselekményi kategóriába tartozik. Hozzátette, nem kívánja büntetőjogból továbbképezni az ügyészség általa „maffiatagoknak” nevezett vezetőit.
Magyar Péter szerint az eljárással arról is megpróbálják elterelni a figyelmet, hogy ugyanez az ügyészség tíz-tizenöt éven keresztül tétlenül nézte az ország szerinte történő kirablását. Példaként Seszták Miklós ügyét említette, amely – mint mondta – tíz évvel később került az Országgyűlés elé.
A miniszterelnök bírálta a Fidesz és a KDNP magatartását is. Azt mondta, a két párt szóban támogatja a mentelmi jog felfüggesztését a maffiabűncselekményekkel vádolt képviselők esetében, ugyanakkor szerinte minden lehetséges módon megpróbálták megakadályozni, hogy az Országgyűlés hétfőn döntést hozhasson. Ezt szégyennek és megengedhetetlennek nevezte, és hozzátette, büszke arra, hogy a Tisza-frakció nem ezt az utat követi.
Magyar Péter ismét hangsúlyozta, hogy vállalja a felelősséget a tetteiért, ugyanakkor kijelentette: álláspontja szerint nem követett el bűncselekményt. Mint fogalmazott, nem jelent számára problémát, ha be kell mennie az ügyészségre, és ott is elő kell adnia az álláspontját.
Hangsúlyozta azt is, hogy szerinte nem
- a magyar ügyészség dolgozóinak 99 százalékával,
- a rendőrökkel,
- a nyomozókkal
- vagy a NAV munkatársaival
van probléma, hanem azokkal a vezetőkkel, akik állítása szerint a korábbi rendszert és az általa maffiának nevezett kört támogatták. Hozzátette, ezeknek a vezetőknek is felelniük kell majd a tetteikért.
Felszólalása végén Antall József néhai miniszterelnököt idézte fel, aki egykor ugyanazon a helyen dolgozott a parlamentben. Magyar Péter Antall gondolatára utalva azt mondta, szolgálni kíván, és addig teszi ezt, amíg abból a nemzetnek haszna származik.
Hankó Balázs szerint koncepciós eljárás zajlik ellene
A mentelmi bizottság ülésén Hankó Balázs elmondta: ellene politikai koncepciós eljárás zajlik és szeretné magát tisztázni. A szavazás során a három kormánypárti tag igennel szavazott, az ellenzéki képviselők nem szavaztak, így a mentelmi bizottság úgy döntött, hogy a fideszes képviselő mentelmi jogát ne függesszék fel. A bizottsági vélemény ismertetése után az Országgyűlés a tiszás képviselők egyöntetű szavazatával Hankó Balázs mentelmi jogát felfüggesztette. Seszták Miklós mentelmi ügye kapcsán az illetékes bizottság szintén úgy döntött, hogy azt ne függesszék fel, azonban a parlament ez esetben is a mentelmi jog megvonásáról határozott.
Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter alig néhány perccel mentelmi jogának felfüggesztését követően személyesen jelent meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) budapesti épületénél. A volt tárcavezető ellen több mint 12 milliárd forintos jogtalan előny átvétele miatt indult eljárás, ám ő határozottan tagadja a bűncselekmény elkövetését.
Magyar Péter pedig röviddel parlamenti beszéde elhangzása után közzétett Facebook-bejegyzésben azt közölte: „a törvény előtt mindenki egyenlő. Akár gyári munkás, akár képviselő, akár miniszterelnök. Ezt ma megtanulhatták Orbán Viktor egykori korrupt miniszterei is. Akinek nincs takargatnivalója, az nem fél az igazságszolgáltatás elé állni.”
Ezekben az ügyekben adta ki a parlament a képviselők mentelmi jogát
Ahogyan azt korábban lapunk is megírta: a három mentelmi ügyet tárgyal ma a parlament. Magyar Péter esetében a 2024-es úgynevezett telefonügy miatt kérte ki az ügyészség a mentelmi jogot. A gyanú szerint a politikus egy budapesti szórakozóhelyen elvette egy férfi telefonját, majd a készüléket a Dunába dobta. Az ügyben korábban az Európai Parlament nem függesztette fel Magyar mentelmi jogát, ezért az eljárást megszüntették, később azonban az EP-képviselői mandátum megszűnésével megváltozott a jogi helyzet.
Hankó Balázs ügyében a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásainak felhasználása, Seszták Miklós esetében pedig a Volánbusz-ügy és más állami beruházások kapcsán felmerült vesztegetési gyanú miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését.
Magyar Péter már a keddi ügyészségi bejelentés után azt közölte, hogy kéri saját mentelmi jogának haladéktalan felfüggesztését. A miniszterelnök szerint az ügyészség azzal, hogy a három politikus ügyét egyszerre kezeli, megpróbálja összemosni a vele szemben indult büntetőeljárást a korábbi kormányzati időszakhoz kötődő korrupciós ügyekkel.