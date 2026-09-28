Rendkívüli: az Országgyűlés felfüggesztette Magyar Péter mentelmi jogát

Magyar Péter az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, mielőtt szavazott a ház mentelmi jogának felfüggesztéséről, elmondta az általa „orbáni maffiának” nevezett rendszer egyes, az ügyészség vezetésében maradt tagjai milliárdos, maffiabűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket próbálnak összemosni egy politikai provokátor tettével. Az ellene folyó eljárást politikai provokációnak és politikai karaktergyilkossági kísérletnek nevezte.

Az Országgyűlés a tiszás képviselők szavazátval felfüggesztette Magyar Péter, Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát. / Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„Nincs takargatni valóm” – mentelmi joga felfüggesztését kérte a kormányfő

Magyar Péter úgy fogalmazott: akinek nincs félnivalója és takargatnivalója, annak nyíltan vállalnia kell a felelősséget. A miniszterelnök ezért ismét arra szólította fel az Országgyűlést, különösen a Tisza-frakció képviselőit, hogy függesszék fel a mentelmi jogát.

Kijelentette, nincs takargatnivalója, és ma is ugyanúgy cselekedne, mint az érintett eset idején: ismét megvédené azokat a fiatal lányokat és fiúkat, akiket állítása szerint azon a napon megtámadtak. Hangsúlyozta, személyesen jelen volt, ezért pontosan tudja, mi történt, és azt is, miért kéri mentelmi joga felfüggesztését.

Magyar Péter szerint az általa „orbáni maffiának” nevezett rendszer egyes, az ügyészség vezetésében maradt tagjai milliárdos, maffiabűncselekményekkel kapcsolatos ügyeket próbálnak összemosni egy politikai provokátor tettével.

Az ellene folyó eljárást egyúttal politikai provokációnak és politikai karaktergyilkossági kísérletnek nevezte.

A kormányfő egyúttal bírálta az ügyészség jogi minősítését, ugyanis álláspontja szerint egy miniszterelnök vagy bárki más tojással történő megdobálása nem garázdaság, hanem más bűncselekményi kategóriába tartozik. Hozzátette, nem kívánja büntetőjogból továbbképezni az ügyészség általa „maffiatagoknak” nevezett vezetőit.

Magyar Péter szerint az eljárással arról is megpróbálják elterelni a figyelmet, hogy ugyanez az ügyészség tíz-tizenöt éven keresztül tétlenül nézte az ország szerinte történő kirablását. Példaként Seszták Miklós ügyét említette, amely – mint mondta – tíz évvel később került az Országgyűlés elé.