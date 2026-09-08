Angela Merkelnek vérzik a szíve az AfD győzelme után: a volt kancellár tudja, miért bukott ekkorát a CDU – „Ha az érzelmek felülkerekednek a tényeken, az civilizációs visszalépést jelent”

Tartományi választásokat tartottak Szász-Anhaltban vasárnap. Alice Weidel pártja, az AfD Ulrich Siegmund vezényletével elsöprő győzelmet aratott, így nincs kizárva, hogy kormányt alakíthat. Ezzel szemben Angela Merkel pártja, a jelenleg is kancellárt adó CDU a vártnál is gyengébben teljesített.

Angela Merkel, korábbi német kancellár / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az eredmény nemzetközileg vegyes fogadtatásban részesült. A fősodor pártjai egyenesen katasztrofálisnak minősítették az eseményt, míg az Egyesült Államokból pozitív üzenetek érkeztek.

Angela Merkelnek vérzik a szíve

A korábbi német kancellárt kedden a vasárnapi szász-anhalti tartományi választásról kérdezték, amikor elmondta, hogy véleménye szerint az eredmény egyszerűen sokkoló. Úgy gondolja, hogy számítani lehetett az AfD jó teljesítményére, azonban pártja a Kereszténydemokrata Unió (CDU) a vártnál rosszabb eredményt ért el.

CDU tagként vérzik a szívem

− mondta Merkel, aki a tartományban nőtt fel, majd hozzátette, hogy ez egy valódi törés a modern Németország történemében.

Az országot 2005 és 2021 között kancellárként irányító korábbi politikus azt tanácsolta volt kollégáinak, hogy gondolják újra kommunikációs stratégiájukat. Véleménye szerint egyre fontosabbá válik, hogy különféle eszközökkel személyesen szólítsák meg az állampolgárokat. Rámutatott, hogy a választók egyre kisebb jelentőséget tulajdonítanak a tényeknek, miközben egyre inkább az érzéseikre hagyatkoznak. Példaként említette, hogy a statisztikák szerint hiába csökkent Szász-Anhaltban a munkanélküliség és emelkedett a jólét Ulrich Siegmund üzenete, miszerint ezt nem lehet érezni, erősebb volt.

Merkel szerint nem szabad hagyni, hogy ez a mentalitás teret nyerjen, mivel a felvilágosodás legfontosabb vívmánya éppen a tények mentén történő konstruktív viták nyomán létrejött kompromisszumok voltak.

Ha az érzelmek felülkerekednek a tényeken, az civilizációs visszalépést jelent

− fogalmazott.

Elsöprő siker, vegyes reakciók

A szász-anhalti választások szinte pontosan az előrejelzéseknek megfelelő eredményt hoztak. Az AfD 39 mandátumot szerzett a 83-ból. A fősodor pártjai az eredményt szomorúan fogadták és számos kritikával illették a győztest, azonban pozitív hangok is akadtak a nemzetközi térben.