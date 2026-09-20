Merz beismerte a katasztrofális választási vereséget, mégsem mond le - "előre akarom vinni Németországot"

A németországi választási este első eredményei után gyorsan megszólaltak a pártok vezetői. A berlini és a mecklenburg-elő-pomerániai eredmények eltérő képet mutatnak, de egy közös pontjuk van: a CDU számára súlyos visszaesést hoztak. Friedrich Merz kancellár és CDU-elnök ennek ellenére világossá tette, hogy folytatni akarja munkáját és reformprogramját. „A reformoknak jönniük kell” – mondta a CDU berlini székházában.

Merz a tragikus választási eredmények után sem mondott le - megvárja, míg megbuktatják? / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Friedrich Merz: "katasztrófa"

Merz különösen a keletnémet tartomány eredményét értékelte keményen. A CDU Mecklenburg-Elő-Pomerániában az ARD első prognózisa szerint 5,5 százalék körüli eredményt ért el, ami történelmi mélypontnak számít. A kancellár „katasztrófának” nevezte az eredményt, és azt mondta, hogy a CDU-t az SPD és az AfD közötti kiélezett verseny „őrölte fel”. Ugyanakkor nem vonta le ebből saját lemondásának következtetését.

Szeretném előrevinni országunkat

– jelentette ki, és hozzátette: a szükséges reformokhoz „gerincre, állhatatosságra és türelemre” van szükség.

Germany's Chancellor Merz:



We cannot talk up the result in Mecklenburg-Vorpommern; it is a disaster.



The CDU has fought, but it is at the end been crushed by the polarization between the SPD and the AfD. pic.twitter.com/R4Q9AyCK9z — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Berlinben a CDU ugyan a második helyen végzett, de jelentős veszteséggel.

Az első ZDF-hír szerint a Linke 25,8,

a CDU 20 százalékon állt.

Stefan Evers, a CDU berlini vezető jelöltje „vegyes érzésekről” beszélt. Elismerte, hogy a párt 2023-hoz képest egyértelműen visszaesett, ugyanakkor szerinte a körülmények között az eredmény még mindig tisztességesnek tekinthető.

A választási este legfontosabb politikai mondata azonban egyelőre Merztől érkezett: a CDU történelmi vereségei ellenére sem készül távozni. A kancellár szerint Németország reformképes, és a kormány folytatja munkáját.

A következő napok egyik központi kérdése ezért az lesz, hogy a CDU-n belül elegendő lesz-e ez a magyarázat, illetve hogyan értelmezik a pártok a két tartományban kialakult új erőviszonyokat.

A szélsőbal ünnepel

A Linke számára az exit pollok nyilvánosságra hozatalával ünnepi este kezdődött. Elif Eralp, a párt csúcsjelöltje arról beszélt, hogy

mától közösen megváltoztatjuk Berlint.

A választási eredményt a párt a társadalmi igazságosság és a városi politika iránti igény visszaigazolásaként értelmezi. A kormányalakítás azonban nem lesz egyszerű: a Linkének koalíciós partnerekre van szüksége.