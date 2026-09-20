Merz beismerte a katasztrofális választási vereséget, mégsem mond le - "előre akarom vinni Németországot"
A németországi választási este első eredményei után gyorsan megszólaltak a pártok vezetői. A berlini és a mecklenburg-elő-pomerániai eredmények eltérő képet mutatnak, de egy közös pontjuk van: a CDU számára súlyos visszaesést hoztak. Friedrich Merz kancellár és CDU-elnök ennek ellenére világossá tette, hogy folytatni akarja munkáját és reformprogramját. „A reformoknak jönniük kell” – mondta a CDU berlini székházában.
Friedrich Merz: "katasztrófa"
Merz különösen a keletnémet tartomány eredményét értékelte keményen. A CDU Mecklenburg-Elő-Pomerániában az ARD első prognózisa szerint 5,5 százalék körüli eredményt ért el, ami történelmi mélypontnak számít. A kancellár „katasztrófának” nevezte az eredményt, és azt mondta, hogy a CDU-t az SPD és az AfD közötti kiélezett verseny „őrölte fel”. Ugyanakkor nem vonta le ebből saját lemondásának következtetését.
Szeretném előrevinni országunkat
– jelentette ki, és hozzátette: a szükséges reformokhoz „gerincre, állhatatosságra és türelemre” van szükség.
Berlinben a CDU ugyan a második helyen végzett, de jelentős veszteséggel.
- Az első ZDF-hír szerint a Linke 25,8,
- a CDU 20 százalékon állt.
Stefan Evers, a CDU berlini vezető jelöltje „vegyes érzésekről” beszélt. Elismerte, hogy a párt 2023-hoz képest egyértelműen visszaesett, ugyanakkor szerinte a körülmények között az eredmény még mindig tisztességesnek tekinthető.
A választási este legfontosabb politikai mondata azonban egyelőre Merztől érkezett: a CDU történelmi vereségei ellenére sem készül távozni. A kancellár szerint Németország reformképes, és a kormány folytatja munkáját.
A következő napok egyik központi kérdése ezért az lesz, hogy a CDU-n belül elegendő lesz-e ez a magyarázat, illetve hogyan értelmezik a pártok a két tartományban kialakult új erőviszonyokat.
A szélsőbal ünnepel
A Linke számára az exit pollok nyilvánosságra hozatalával ünnepi este kezdődött. Elif Eralp, a párt csúcsjelöltje arról beszélt, hogy
mától közösen megváltoztatjuk Berlint.
A választási eredményt a párt a társadalmi igazságosság és a városi politika iránti igény visszaigazolásaként értelmezi. A kormányalakítás azonban nem lesz egyszerű: a Linkének koalíciós partnerekre van szüksége.
Az AfD erős eredményt ért el
Az AfD vezetői ezt saját politikai megerősödésként értékelték. Leif-Erik Holm szerint pártja „erős eredményt” ért el, és kormányalakítási megbízást lát benne. Tino Chrupalla pártelnök „szenzációsnak” nevezte az eredményt. Alice Weidel a berlini eredmény kapcsán a CDU úgynevezett „Brandmauerét”, vagyis az AfD-vel való együttműködés elutasítását bírálta, és Merz irányváltását sürgette.
Nehéz az este a szociáldemokratáknak
A berlini SPD számára különösen nehéz este volt. Steffen Krach csúcsjelölt röviden és önkritikusan fogalmazott: "Kiválasztottak minket' - vagyis kiválasztották őket a kormányból - magyarul
a választók leváltották őket.
A párt a ZDF első becslése szerint mindössze 12 százalékot szerzett, és az ötödik helyre került. Krach szerint a kormányalakítás kezdeményezése így más politikai erők kezében van.
Mecklenburg-Elő-Pomerániában Manuela Schwesig SPD-s miniszterelnök a prognózis ismertetése után az SPD teljesítményét felzárkózásként értékelte:
Micsoda felzárkózás!
– mondta, arra utalva, hogy a párt a kampány korábbi szakaszához képest jelentősen javított. Az ARD első prognózisa ugyanakkor
- az AfD-t 37 százalékra,
- az SPD-t 35,5 százalékra tette,
vagyis a két párt között szoros verseny alakult ki.
A Zöldek készen állnak a kormányzásra
A Zöldek viszont jelezték, hogy készek részt venni a berlini kormányzásban. A párt berlini vezetője, Werner Graf szerint a legnagyobb politikai átfedéseik a Linkével és az SPD-vel vannak. Ez egyben azt is mutatja, hogy a jelenlegi CDU–SPD kormánykoalíció folytatása a jelenlegi mandátumarányok mellett nem egyszerű.