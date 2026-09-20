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Németország
tartományi választások
AfD
CDU
Merz

Merz beismerte a katasztrofális választási vereséget, mégsem mond le - "előre akarom vinni Németországot"

A radikális jobboldal és a szélsőbal előretörése jellemezte a vasárnap este két német tartományban tartott választást. Merz kancellár pártja a CDU "katasztrofálisan" szerepelt, a pártelnök mégsem kíván lemondani. Összegyűjtöttük a választást követő nyilatkozatokat.
D. GY.
2026.09.20., 19:57

A németországi választási este első eredményei után gyorsan megszólaltak a pártok vezetői. A berlini és a mecklenburg-elő-pomerániai eredmények eltérő képet mutatnak, de egy közös pontjuk van: a CDU számára súlyos visszaesést hoztak. Friedrich Merz kancellár és CDU-elnök ennek ellenére világossá tette, hogy folytatni akarja munkáját és reformprogramját. „A reformoknak jönniük kell” – mondta a CDU berlini székházában.

Merz
Merz a tragikus választási eredmények után sem mondott le - megvárja, míg megbuktatják? / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Friedrich Merz: "katasztrófa"

Merz különösen a keletnémet tartomány eredményét értékelte keményen. A CDU Mecklenburg-Elő-Pomerániában az ARD első prognózisa szerint 5,5 százalék körüli eredményt ért el, ami történelmi mélypontnak számít. A kancellár „katasztrófának” nevezte az eredményt, és azt mondta, hogy a CDU-t az SPD és az AfD közötti kiélezett verseny „őrölte fel”. Ugyanakkor nem vonta le ebből saját lemondásának következtetését. 

Szeretném előrevinni országunkat

 – jelentette ki, és hozzátette: a szükséges reformokhoz „gerincre, állhatatosságra és türelemre” van szükség.

Berlinben a CDU ugyan a második helyen végzett, de jelentős veszteséggel. 

  • Az első ZDF-hír szerint a Linke 25,8, 
  • a CDU 20 százalékon állt. 

Stefan Evers, a CDU berlini vezető jelöltje „vegyes érzésekről” beszélt. Elismerte, hogy a párt 2023-hoz képest egyértelműen visszaesett, ugyanakkor szerinte a körülmények között az eredmény még mindig tisztességesnek tekinthető.

A választási este legfontosabb politikai mondata azonban egyelőre Merztől érkezett: a CDU történelmi vereségei ellenére sem készül távozni. A kancellár szerint Németország reformképes, és a kormány folytatja munkáját. 

A következő napok egyik központi kérdése ezért az lesz, hogy a CDU-n belül elegendő lesz-e ez a magyarázat, illetve hogyan értelmezik a pártok a két tartományban kialakult új erőviszonyokat.

A szélsőbal ünnepel

A Linke számára az exit pollok nyilvánosságra hozatalával ünnepi este kezdődött. Elif Eralp, a párt csúcsjelöltje arról beszélt, hogy 

mától közösen megváltoztatjuk Berlint.

 A választási eredményt a párt a társadalmi igazságosság és a városi politika iránti igény visszaigazolásaként értelmezi. A kormányalakítás azonban nem lesz egyszerű: a Linkének koalíciós partnerekre van szüksége.

Az AfD erős eredményt ért el

Az AfD vezetői ezt saját politikai megerősödésként értékelték. Leif-Erik Holm szerint pártja „erős eredményt” ért el, és kormányalakítási megbízást lát benne. Tino Chrupalla pártelnök „szenzációsnak” nevezte az eredményt. Alice Weidel a berlini eredmény kapcsán a CDU úgynevezett „Brandmauerét”, vagyis az AfD-vel való együttműködés elutasítását bírálta, és Merz irányváltását sürgette.

Nehéz az este a szociáldemokratáknak

A berlini SPD számára különösen nehéz este volt. Steffen Krach csúcsjelölt röviden és önkritikusan fogalmazott: "Kiválasztottak minket' - vagyis kiválasztották őket a kormányból - magyarul 

a választók leváltották őket.

 A párt a ZDF első becslése szerint mindössze 12 százalékot szerzett, és az ötödik helyre került. Krach szerint a kormányalakítás kezdeményezése így más politikai erők kezében van.

Mecklenburg-Elő-Pomerániában Manuela Schwesig SPD-s miniszterelnök a prognózis ismertetése után az SPD teljesítményét felzárkózásként értékelte: 

Micsoda felzárkózás!

 – mondta, arra utalva, hogy a párt a kampány korábbi szakaszához képest jelentősen javított. Az ARD első prognózisa ugyanakkor 

  • az AfD-t 37 százalékra, 
  • az SPD-t 35,5 százalékra tette, 

vagyis a két párt között szoros verseny alakult ki.

A Zöldek készen állnak a kormányzásra

A Zöldek viszont jelezték, hogy készek részt venni a berlini kormányzásban. A párt berlini vezetője, Werner Graf szerint a legnagyobb politikai átfedéseik a Linkével és az SPD-vel vannak. Ez egyben azt is mutatja, hogy a jelenlegi CDU–SPD kormánykoalíció folytatása a jelenlegi mandátumarányok mellett nem egyszerű. 

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