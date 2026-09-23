Ez gyorsan ment, máris megvan Merz utódja: ő lehet a következő német kancellár, de még nem indulhat Berlinbe – döntő ütközet vár rá az AFD-vel, Weidelék azonnal megbuktathatják

Hendrik Wüstöt széles körben Friedrich Merz természetes utódjának tartják a német kancellári poszton – csak éppen még nem most. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) minden egyes választási kudarca mintha egy kicsit magasabbra emelné Wüstöt. Azután a reggel után, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) fájdalmas vereséget mért pártjára Szász-Anhaltban, Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnökét Berlinben fényképezték le, amint újságírók kíséretében currywurstot evett a Brandenburgi kapu közelében.

Merz kancellár (középen), és Hendrik Würst, Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnöke (balra) - a CDU-n belül elkezdték gyártani a Merz leváltását célzó forgatókönyveket / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Ez nem volt véletlen” – mondta Moritz Küpper, a Wüstről 2023-ban megjelent életrajz egyik szerzője.

Németország legnépesebb tartományának miniszterelnökeként gyakorlatilag elvárás, hogy alkalmas legyen a kancellári posztra, és Wüst tudja, hogyan keltsen ilyen benyomást

– tette hozzá.

Merz már csak "sétáló hulla"

Wüst azért utazott a fővárosba, hogy támogassa a CDU helyi jelöltjét a berlini tartományi választás előtt. Az 51 éves politikus azonban hamarosan saját jogán is a címlapokra került:

azt javasolta, hogy vizsgálják meg az AfD esetleges betiltásának lehetőségét. Ez határozott kiállás volt a radikális jobboldallal szemben, és éles kontrasztban állt Merz aznapi bocsánatkérő fellépésével.

A CDU pártvezetésének egyik bennfentese szerint a vasárnapi katasztrofális mecklenburg-elő-pomerániai eredmény – ahol a párt történetében először kiesett a tartományi parlamentből – lehetőséget teremtett Wüst számára, hogy nyomást gyakoroljon a kancellárra és távozásra szólítsa fel. Ehelyett visszafogta magát.

Ez a tartózkodás azonban nem azt jelenti, hogy Merz tekintélye hirtelen helyreállt volna. Egyes pártbeli források úgy vélik, hogy a kancellár napjai meg vannak számlálva. Egyikük úgy fogalmazott:

Merz „már csak sétáló hulla".

Az időzítés kulcskérdés

Wüst legnagyobb problémája az időzítés. Áprilisban újra meg kell méretnie magát Észak-Rajna–Vesztfáliában, ahol a Zöldekkel alkotott koalíciója továbbra is népszerű.

A 18 millió lakosú tartományban a CDU mintegy 29 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, ami magasabb a párt országos támogatottságánál.

Wüst ráadásul a CDU politikusai közül vezeti az országos népszerűségi rangsorokat,

miközben Merz a lista végére csúszott.

A tartományban ugyanakkor az AfD támogatottsága 22 százalékra ugrott, amit a Ruhr-vidék nehéz helyzetben lévő iparvárosaiban tapasztalható elégedetlenség táplál.

A tartományi miniszterelnök-jelölt lecserélése mindössze néhány hónappal a választás előtt kockázatokkal járna.