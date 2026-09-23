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Németország
tartományi választások
német kancellár
német belpolitika
Merz

Ez gyorsan ment, máris megvan Merz utódja: ő lehet a következő német kancellár, de még nem indulhat Berlinbe – döntő ütközet vár rá az AFD-vel, Weidelék azonnal megbuktathatják

Hendrik Wüst, Észak-Rajna–Vesztfália népszerű miniszterelnöke a német kancellár, a CDU jelenlegi elnöke legesélyesebb utódjának számít. Merz kancellár viszont arra számít, hogy a tavaszi, a nyugati tartományokban tartandó választásokig magához tér kissé a német gazdaság, így megmentheti posztját.
D. GY.
2026.09.23., 15:03

Hendrik Wüstöt széles körben Friedrich Merz természetes utódjának tartják a német kancellári poszton – csak éppen még nem most. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) minden egyes választási kudarca mintha egy kicsit magasabbra emelné Wüstöt. Azután a reggel után, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) fájdalmas vereséget mért pártjára Szász-Anhaltban, Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnökét Berlinben fényképezték le, amint újságírók kíséretében currywurstot evett a Brandenburgi kapu közelében.

Merz Wüst
Merz kancellár (középen), és Hendrik Würst, Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnöke (balra) - a CDU-n belül elkezdték gyártani a Merz leváltását célzó forgatókönyveket / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Ez nem volt véletlen” – mondta Moritz Küpper, a Wüstről 2023-ban megjelent életrajz egyik szerzője. 

Németország legnépesebb tartományának miniszterelnökeként gyakorlatilag elvárás, hogy alkalmas legyen a kancellári posztra, és Wüst tudja, hogyan keltsen ilyen benyomást

 – tette hozzá.

Merz már csak "sétáló hulla"

Wüst azért utazott a fővárosba, hogy támogassa a CDU helyi jelöltjét a berlini tartományi választás előtt. Az 51 éves politikus azonban hamarosan saját jogán is a címlapokra került: 

azt javasolta, hogy vizsgálják meg az AfD esetleges betiltásának lehetőségét. Ez határozott kiállás volt a radikális jobboldallal szemben, és éles kontrasztban állt Merz aznapi bocsánatkérő fellépésével.

A CDU pártvezetésének egyik bennfentese szerint a vasárnapi katasztrofális mecklenburg-elő-pomerániai eredmény – ahol a párt történetében először kiesett a tartományi parlamentből – lehetőséget teremtett Wüst számára, hogy nyomást gyakoroljon a kancellárra és távozásra szólítsa fel. Ehelyett visszafogta magát.

Ez a tartózkodás azonban nem azt jelenti, hogy Merz tekintélye hirtelen helyreállt volna. Egyes pártbeli források úgy vélik, hogy a kancellár napjai meg vannak számlálva. Egyikük úgy fogalmazott: 

Merz „már csak sétáló hulla".

Az időzítés kulcskérdés

Wüst legnagyobb problémája az időzítés. Áprilisban újra meg kell méretnie magát Észak-Rajna–Vesztfáliában, ahol a  Zöldekkel alkotott koalíciója továbbra is népszerű. 

  • A 18 millió lakosú tartományban a CDU mintegy 29 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, ami magasabb a párt országos támogatottságánál. 
  • Wüst ráadásul a CDU politikusai közül vezeti az országos népszerűségi rangsorokat, 
  • miközben Merz a lista végére csúszott.

A tartományban ugyanakkor az AfD támogatottsága 22 százalékra ugrott, amit a Ruhr-vidék nehéz helyzetben lévő iparvárosaiban tapasztalható elégedetlenség táplál. 

A tartományi miniszterelnök-jelölt lecserélése mindössze néhány hónappal a választás előtt kockázatokkal járna.

„Az időzítés számára aligha lehetne rosszabb” – mondta a párt egyik tisztségviselője. A CDU nem engedheti meg magának, hogy elveszítse a miniszterelnöki posztot Észak-Rajna–Vesztfáliában – mondta Ursula Münch, a tutzingi Politikai Oktatási Akadémia igazgatója. „A CDU-nak ott nagyon keményen kell küzdenie.” Még egy áprilisi győzelem sem tenné egyszerűvé a Berlinbe vezető utat.

„Előtte merész lépés lenne, utána pedig kényes” – mondta Uwe Jun, a Trieri Egyetem professzora. 

A kampány során ezerszer fogják megkérdezni tőle, hogy teljes mértékben a tartományra összpontosít-e. Berlinbe távozni ártana a hitelességének.

Forgatókönyvek Merz lecserélésére

További akadály, hogy Merz nem kíván lemondani. Egy kancellár leváltása új választások kiírása nélkül úgynevezett konstruktív bizalmatlansági szavazást igényelne a parlamentben: ez azt jelenti, hogy az utódot ugyanabban a szavazásban a Bundestag abszolút többségének is támogatnia kellene. Mivel a kormány mindössze 12 mandátumos többséggel rendelkezik, egy ilyen manőver komoly kockázatokkal járna. Egy kevésbé konfrontatív forgatókönyv szerint Merz kancellár maradna, de lemondana a pártvezetői posztról, így Wüst a 2029-es szövetségi választásokhoz közeledve válthatná őt. 

A párt stratégiája úgy tűnik, hogy: várjuk meg, amíg megnyerjük Észak-Rajna–Vesztfáliát – mondta Andrea Römmele, a Hertie School politológia-professzora. Akkor Merz nyugodtan mondhatja, hogy mandátumom felénél járok, átadom a helyet egy új pártelnöknek és egy új kancellárjelöltnek. Wüst ekkor természetes utódként léphetne elő.

A CDU egyik bennfentese szerint a pártvezetésnek érdeke, hogy stabilizálja a kormányt és „átvészelje az őszt és a telet”.

 „A várakozások szerint jövőre javulhat a helyzet, és beindulhat a gazdasági növekedés” – mondta. A párt abban is bízik, hogy a 2027-ben esedékes öt tartományi választás – valamennyi Nyugat-Németországban – jobb eredményeket hoz majd a CDU számára, mint a keleti tartományokban.

A szelíd gyilkos

Römmele azonban óvatosságra intett: „2027 áprilisa még nagyon messze van.” Mint mondta, a fiatalabb generációból látszólag senki sem akar „királygyilkos” lenni, és senki sem áll elő azzal, hogy „én akarom vezetni az országot”.

Küpper szerint Wüstből hiányzik néhány olyan tulajdonság, amely a Németország legmagasabb politikai posztjára törő politikai ragadozókra jellemző. Két fiatal lány édesapjaként – a második márciusban született – fontos számára, hogy időben hazaérjen és a családjával legyen – mondta Küpper. Nyugodt és precíz, Wüst tudatosan építette fel a „tökéletes vő” imázsát. 

A másik torkának elvágása nem illene ehhez a képhez

 – jegyezte meg Küpper.

A párt egyik bennfentese ugyanakor „szelíd gyilkosként” jellemezte – olyasvalakiként, aki „kontrollált, fegyelmezett és tartja magát a forgatókönyvhöz”. A külpolitikai tapasztalat hiánya ugyanakkor továbbra is sérülékenységet jelent számára. „Akarja, de nem meri megtenni” – mondta a CDU egy másik bennfentese. 

Minél tovább vár azonban Wüst, annál nagyobb az esélye annak, hogy egy másik kihívó emelkedik fel. 

Az egyik lehetséges rivális Markus Söder, a CSU, a CDU bajor testvérpártjának 59 éves vezetője. Römmele szerint azonban nehéz lenne felülírni a CDU hagyományos igényét arra, hogy ő nevezze meg a kancellárjelöltet. „Söder az egyetlen, akit valóban különleges módon vonz a hatalom” – mondta.

Prime Minister Wüst at the Ständehaus-Treff
Hendrik Wüst - babakocsit tologat és Merz megbuktatására készül / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Hendrik Wüst felemelkedése

Wüst óvatosságát kemény tapasztalatok alapozták meg. 

  • A holland határ közelében fekvő Rhede városában született, 
  • tizenévesként csatlakozott a CDU-hoz, majd 
  • 2000-ben a Junge Union, a párt ifjúsági szervezetének észak-rajna–vesztfáliai elnöke lett. 
  • 2005-ben bekerült a tartományi parlamentbe, 
  • egy évvel később pedig a regionális CDU főtitkárává választották.

Karrierje 2010-ben hirtelen megtorpant, amikor lemondott egy botrány miatt, amelyben a párt vállalati támogatóinak hozzáférést kínált a tartomány miniszterelnökéhez.

Wüst a tartományi parlamentben maradt, és a kis- és középvállalkozásokkal – a Mittelstanddal, a tartomány gazdaságának konzervatív gerincét alkotó szektorral – épített kapcsolatokat. 2017-ben Armin Laschet tartományi miniszterelnök közlekedési miniszterré nevezte ki.

Négy évvel később, amikor Laschet sikertelen kancellárjelölti kampánya után Berlinbe költözött, Wüst követte őt a tartományi miniszterelnöki poszton. A 2022-es tartományi választáson saját mandátumát is megszerezte. Észak-Rajna–Vesztfália miniszterelnökeként Wüst középre húzódott, és koalíciót kötött a Zöldekkel.

Wüst távolságtartó miniszterelnök, aki megtanulta, hogyan kerülje el a bajt. 

Jól használja a közösségi médiát, és olyan kevéssé vitatott ügyekre összpontosított, mint Köln és más Ruhr-vidéki városok pályázata az olimpiai és paralimpiai játékok megrendezésére, illetve a rák elleni küzdelem, amely 19 éves korában elvitte az édesanyját. „Ő Friedrich Merz alternatívája a CDU-n belül” – mondta Münch. 

Népszerű, fiatal férfi, modern nézeteket vall, babakocsit tol. Sokkal inkább a jelenben él

 - tette hozzá.

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