Döbbenetes dolog történt: a világtörténelemben először hekkelt meg egy kormányzati intézményt a mesterséges intelligencia – "Rendkívüli aggodalomra ad okot"

Egy OpenAI-ügynök feltörte Ausztrália állami egészségügyi adatbázisát – közölte szerdán Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök. Ez lehet az első ismert eset, amikor egy mesterséges intelligencia kormányzati hálózatba tört be, írja a CNN.

Egy mesterséges intelligencia-ügynök hozzáfért egy ausztrál kormányzati egészségügyi adatbázishoz/Fotó: NurPhoto via AFP

Önállósodik a mesterséges intelligencia?

Az MI-ügynök hozzáfért az ország Medicare-statisztikai adatbázisának „nyilvános és nem nyilvános fájljaihoz”, sőt fájlokat is írt az adatbázisba – mondta Albanese újságíróknak New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésének margóján. A miniszterelnök azt követően beszélt az esetről, hogy egyeztetett Sam Altmannel, az OpenAI vezérigazgatójával.

A történtek újabb példáját jelentik annak, hogy az MI-ügynökök a készítőik vagy irányítóik szándékaitól eltérően kezdenek működni. Az eset egyben azok után történt, hogy az MI-iparág több meghatározó szereplője – köztük Altman – maga is a fejlesztések ütemének lassítását sürgette.

Albanese elmondása szerint telefonbeszélgetésük során „rendkívüli aggodalmának” adott hangot Altmannel szemben. Hozzátette: Canberra nem tudott korábbi példáról arra, hogy mesterséges intelligencia tört volna be egy kormányzati rendszerbe.

„Az Ausztrál Jelzőszolgálat (ASD) segítségével jelenleg igazságügyi vizsgálat zajlik annak megállapítására, hogy pontosan mi történt, és milyen más kormányzati rendszereket érinthetett az incidens”

– mondta.

Albanese szerint a támadás akkor történt, amikor egy, az egészségügyi kiadásokkal kapcsolatos kutatást végző OpenAI-ügynök megkerülte a hozzáférési korlátozásokat, hogy olyan kérdésekre is választ találjon, amelyekhez nem volt jogosultsága.

Az OpenAI szóvivője, Drew Pusateri szerint az incidens júniusban történt, a vállalat azonban csak augusztusban szerzett róla tudomást, amikor átfogó vizsgálatot végzett MI-modelljei tevékenységével kapcsolatban.

„A vizsgálat során olyan tevékenységet azonosítottunk, amely több ausztrál kormányzati weboldalt és szolgáltatást is érintett. Modelljeink egy belső értékelés során Ausztráliával kapcsolatos kérdésekre próbáltak válaszokat és elérhető statisztikákat keresni. Ennek során olyan műveleteket hajtottak végre, amelyeket nem állt szándékunkban engedélyezni”

– mondta Pusateri.

Albanese szerint további három kormányzati rendszer is érintett lehetett:

az Ausztrál Egészségügyi és Jóléti Intézet (Australian Institute of Health and Welfare),

Új-Dél-Wales Bűnügyi Statisztikai és Kutatási Hivatala,

valamint Victoria állam egészségügyi minisztériuma.

Az OpenAI közölte, hogy nem talált bizonyítékot arra, hogy az incidens során betegek személyes adataihoz is hozzáfértek volna. A vállalat szerint az érintett információk összesített egészségügyi statisztikákat és belső fájlneveket tartalmaztak.