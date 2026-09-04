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bírság
migráció
Magyar Péter

Itt a válasz Brüsszelből: ezt teheti Magyarország a brutális migrációs bírság ügyében - napi egymillió euró a tét

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Napi egymillió euró a tét, de Brüsszel állítja: tárgyalóasztalhoz ültek a magyar féllel. Miközben a magyar kormány nem enged a szigorú migrációs politikából, az Európai Bizottság szóvivője tisztázta, milyen mozgástere van az országnak.
VG
2026.09.04, 15:23
Frissítve: 2026.09.04, 15:23

Az Európai Bizottság kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyében, mégpedig „szorosan és konstruktívan” – közölte az Európai Unió brüsszeli végrehajtó testületének szóvivője csütörtökön.

migrációs bírság és menekültügyi paktum
Itt a válasz Brüsszelből: ezt teheti Magyarország a brutális migrációs bírság ügyében / Fotó: Shutterstock

A szóvivő arra az újságírói kérdésre válaszolt, milyen lehetőségei vannak Magyarországnak a bírság ügyének rendezésére, miután Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt napokban többször is segítséget kért európai partnereitől, ugyanakkor világossá tette, hogy Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat.

A szóvivő válaszában hangsúlyozta: az Európai Unió Bírósága által meghozott ítéletről van szó, ezért Magyarországnak és a bíróságnak kell megvizsgálnia, hogy milyen lépések tehetők az ügyben.

Amit a bizottság részéről teszünk és tehetünk, az az, hogy szorosan és nagyon konstruktívan egyeztetünk a magyar hatóságokkal az ügyben

 – fogalmazott.

Arra a kérdésre, miszerint van-e lehetőség arra, hogy a Magyarországra kiszabott bírságokat utólag, az Európai Unió következő többéves költségvetési keretéből valamilyen formában megtérítsék, a szóvivő megismételte, az ügy ahhoz kapcsolódik, hogy Magyarország miként tudja kezelni a bíróság által megfogalmazott aggályokat. 

Magyar Péter a csütörtöki kormányszóvivői sajtótájékoztatón elmondta, hogy  a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyében dolgoznak a jogi megoldáson, mert az uniós bíróság ítéletét nem lehet egyszerűen felfüggeszteni. Manfred Weber reakcióját nem árulta el, de szerinte mindkét félnek érdeke a rendezés.

A kormányfő ugyanakkor egy ennél is súlyosabb problémára hívta fel a figyelmet: szerinte az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti jogvita miatt a korábban már Magyarországnak megítélt uniós pénzek egy része is veszélybe kerülhet. Az EP 2023-ban perelte be a bizottságot, amiért az mintegy 10 milliárd eurónyi forrást felszabadított Magyarország számára a vállalt mérföldkövek teljesítése után.

Magyar szerint az ügyben az EP javára születhet döntés, ezért a kormánynak azt is el kell érnie, hogy a keresetet még egy esetleges megállapodás előtt visszavonják. „Dolgozunk a megoldáson” - fogalmazott.

Magyar Péter szerint közben továbbra is zajlik a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkelyes eljárás is. Bár állítása szerint az ország már teljesítette az eljárás lezárásához szükséges mérföldköveket, ezek jogi rendezésére egyelőre nem találtak megoldást.

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