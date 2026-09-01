Hivatalos: ennyi volt a helyettes államtitkár megbízatása, három hét után lemondott Mészáros Renáta

Mészáros Renáta a Lőrincz Viktória vezette tárcánál töltötte be a helyettes államtitkári tisztséget. Távozásáról már vasárnap beszélt a miniszter, miután a sajtóban felröppent a hír, hogy a minisztérium egyik vezetője távozik. Lőrincz Viktória miniszter akkor megerősítette a távozás tényét, de az érintett nevét nem közölte. Azt mondta, a helyettes államtitkár „személyes okokra hivatkozva, az élethelyzetében bekövetkezett változás miatt benyújtotta a lemondását”.

Távozott a Tisza-kormány egyik helyettes államtitkára, bár minisztere szerint nincs ebben semmi rendkívüli

Fotó: Hegedüs Róbert

Miniszter: „nincs szó rendkívüli eseményről” - Panyi: „vállalhatatlan körülmények”

A miniszter szerint nincs szó rendkívüli eseményről, és a távozó vezető pótlásáról rövidesen gondoskodnak.

Mint megírtuk, a lemondásról korábban Panyi Miklós, fideszes országgyűlési képviselő is beszámolt. Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a Tisza-kormány egyik helyettes államtitkára mindössze néhány héttel a kinevezése után döntött a távozás mellett. A képviselő szerint az érintett vezető korábbi munkahelyét is otthagyta azért, hogy kormányzati tisztséget vállaljon.

Panyi a bejegyzésében azt állította, hogy a vezető olyan körülmények között találta magát, amelyek között nem kívánt tovább dolgozni. A politikus egy, az érintettnek tulajdonított mondatot is idézett:

Ilyen viszonyok között lehetetlenség dolgozni, ehhez nem adja a nevét.

A fideszes politikus mindezt a kormány működésének kritikájaként értékelte, és úgy fogalmazott, hogy „már menekülnek a vezetők” a Tisza-kormányból. Panyi szerint különösen figyelemre méltó, ha egy szorgalmasnak, kompetensnek és elkötelezettnek tartott vezető egy jól fizető, szakmai karrierje csúcsának tekinthető pozíciót néhány hét után hagy ott.

A Magyar Közlönyben megjelent hivatalos döntés alapján az érintett helyettes államtitkár Mészáros Renáta, akinek megbízatása augusztus 31-ével szűnt meg.

A tárca vezetése korábban azt közölte, hogy a megüresedő pozíció betöltéséről rövid időn belül intézkednek.