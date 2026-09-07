Szerényen IV. Béla második honalapításához hasonlította Magyar Péter kormánya eddigi tevékenységét

Idegen fosztogató sereg pusztításához hasonlította az Orbán-kormányok 16 évét Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök politikai maffiáról, az ország kirablásáról és korrupciós polipról beszélt, saját kormánya feladatát pedig IV. Béla második honalapítását idéző újjáépítésként írta le.

Fotó: Ladóczki Balázs/MW

A miniszterelnök „újjáalakult valódi közmédiának” nevezte a közmédiát

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött meg hétfőn az Országgyűlés őszi rendes ülésszaka. A kormányfő nem aprózta el a történelmi párhuzamot: IV. Béla tatárjárás utáni második honalapításából kiindulva arra jutott, hogy kabinetjének az Orbán-rendszer után egy új, modern magyar „kővárrendszert” kell felépítenie. Közben mérhetetlen és megbocsáthatatlan árulással vádolta elődeit, politikai maffiáról és korrupciós polipról beszélt, majd hosszú sorban jelentette be az őszi kormányzati intézkedéseket.

Felszólalása elején Magyar Péter megköszönte az Országgyűlés elnökének az ideiglenes köztársasági elnöki jogkörök gyakorlása során végzett munkáját, majd külön köszöntötte az általa „újjáalakult valódi közmédiának” nevezett közmédia nézőit. Több mint tíz év után ismét az M1-en közvetítik az Országgyűlés ülését.

A politikai üzenetek azonban hamar átvették a főszerepet. A miniszterelnök nyolc évszázadot ugrott vissza az időben, felidézve a muhi csatát és a tatárjárás pusztítását. Magyar Péter szerint IV. Béla akkor megértette, hogy az országot nem lehet egyszerűen ugyanolyan formában visszaépíteni, ahogyan a támadás előtt állt. Kővárakra és erősebb alapokra volt szükség – mutatott rá a kormányfő.

Szerinte Magyarország még egyszer nem maradhat olyan végletesen kiszolgáltatott, mint 1241-ben. A Bach-korszak, a német megszállás és a szovjet elnyomás felidézése után az Orbán-kormányokra tért rá, az elmúlt 16 évet pedig rendkívül élesen minősítette.

Magyar Péter „mérhetetlennek és megbocsáthatatlannak” nevezte azt az árulást, amelyet állítása szerint az Orbán-kormányok követtek el Magyarországgal szemben.

Érvelése szerint a korábbi történelmi tragédiák idején legalább tudni lehetett, hogy külső hatalom támadta az országot. Az elmúlt években szerinte „a sajátjaik fordultak a magyar nép ellen”.