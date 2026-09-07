Szerényen IV. Béla második honalapításához hasonlította Magyar Péter kormánya eddigi tevékenységét
Idegen fosztogató sereg pusztításához hasonlította az Orbán-kormányok 16 évét Magyar Péter a parlamentben. A miniszterelnök politikai maffiáról, az ország kirablásáról és korrupciós polipról beszélt, saját kormánya feladatát pedig IV. Béla második honalapítását idéző újjáépítésként írta le.
A miniszterelnök „újjáalakult valódi közmédiának” nevezte a közmédiát
Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött meg hétfőn az Országgyűlés őszi rendes ülésszaka. A kormányfő nem aprózta el a történelmi párhuzamot: IV. Béla tatárjárás utáni második honalapításából kiindulva arra jutott, hogy kabinetjének az Orbán-rendszer után egy új, modern magyar „kővárrendszert” kell felépítenie. Közben mérhetetlen és megbocsáthatatlan árulással vádolta elődeit, politikai maffiáról és korrupciós polipról beszélt, majd hosszú sorban jelentette be az őszi kormányzati intézkedéseket.
Felszólalása elején Magyar Péter megköszönte az Országgyűlés elnökének az ideiglenes köztársasági elnöki jogkörök gyakorlása során végzett munkáját, majd külön köszöntötte az általa „újjáalakult valódi közmédiának” nevezett közmédia nézőit. Több mint tíz év után ismét az M1-en közvetítik az Országgyűlés ülését.
A politikai üzenetek azonban hamar átvették a főszerepet. A miniszterelnök nyolc évszázadot ugrott vissza az időben, felidézve a muhi csatát és a tatárjárás pusztítását. Magyar Péter szerint IV. Béla akkor megértette, hogy az országot nem lehet egyszerűen ugyanolyan formában visszaépíteni, ahogyan a támadás előtt állt. Kővárakra és erősebb alapokra volt szükség – mutatott rá a kormányfő.
Szerinte Magyarország még egyszer nem maradhat olyan végletesen kiszolgáltatott, mint 1241-ben. A Bach-korszak, a német megszállás és a szovjet elnyomás felidézése után az Orbán-kormányokra tért rá, az elmúlt 16 évet pedig rendkívül élesen minősítette.
Magyar Péter „mérhetetlennek és megbocsáthatatlannak” nevezte azt az árulást, amelyet állítása szerint az Orbán-kormányok követtek el Magyarországgal szemben.
Érvelése szerint a korábbi történelmi tragédiák idején legalább tudni lehetett, hogy külső hatalom támadta az országot. Az elmúlt években szerinte „a sajátjaik fordultak a magyar nép ellen”.
A miniszterelnök azt állította, hogy az előző rendszer vezetői „méretre szabott selyemöltönyben, az állami luxusautók sötétített üvegei mögött cinikusan mosolyogva egyszerűen kirabolták Magyarországot”.
A kormányfő szerint a 16 év alatt végbement pusztítás olyan állapotokat hagyott maga után, mintha „egy idegen fosztogató sereg” vonult volna keresztül az országon.
Magyar Péter kiszáradt alföldi földeket, rossz állapotú és nyáron túlmelegedő kórházakat, vasúti problémákat, valamint a pedagógusok helyzetét emlegetve igyekezett alátámasztani mondandóját
Orbán Viktort „a politikai maffia egykori fejének” nevezte, akiről azt mondta, hogy „a nemzet közös tégláiból, a nép munkájából és adójából épített magánuradalmat magának, a családjának, a janicsárjainak és a strómanjainak”.
Történelmi felhatalmazásról beszélt Magyar Péter
Az április 12-i választást ugyancsak történelmi léptékbe helyezte. Értékelése szerint a magyarok akkor megelégelték az általa árulásnak és hazugságoknak nevezett korábbi politikát, majd „történelmi felhatalmazást” adtak az új kormánynak a rombolás lezárására, a „tolvajok” eltávolítására és az ország újjáépítésére.
Magyar Péter szerint az előző időszak ügyeit nem lehet egyszerűen a múlt részének tekinteni. Magyarok millióinak „ellopott, elrabolt fiatalságáról”, tönkretett egészségéről és munkájuk elveszett értékéről beszélt. Az igazságtételt az új rendszer alapvető erkölcsi feltételének nevezte. „A felelősség eltagadása, a cinkosság a múlttal. És mi nem leszünk cinkosok” – jelentette ki.
A kormány első hónapjait értékelve azt mondta, a nyár legfontosabb feladata annak egyben tartása volt, ami a magyar államból megmaradt. Megítélése szerint 2026 tavaszára számos területen gyakorlatilag megszűnt a megfelelő állami működés.
Magyar a költségvetésről sem festett kedvező képet. Állítása szerint kabinetje kifosztott államkasszát és súlyos adósságterhet örökölt, ezért a pénzügyi mozgástér erősen korlátozott. Türelmet kért, és jelezte, hogy az állam helyreállítása nem megy egyik napról a másikra.
„Korrupciós polipot” és pénzszivattyút vízionál a kormányfő
A kormányfő szerint az Orbán-rendszer egy olyan gazdasági gépezetet épített ki, amely leginkább egy poliphoz hasonlítható. Az állam biztosította a pénzt, a megrendeléseket és több esetben a piacot is, a nyereség pedig szerinte egy szűk üzleti körhöz került.
Példaként Mészáros Lőrinc Opus-csoportját, a B+N állami megrendeléseit, valamint a 4iG felemelkedését hozta fel. Kitért a Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz köthető magántőkealapokra is, amelyekbe állítása szerint ezermilliárdos nagyságrendben jutott közpénz. Ezt a rendszert Magyar Péter „pénzszivattyúnak” nevezte, és kijelentette, hogy a kormány most ennek csápjait vágja le.
A következő hetekben felülvizsgálják, illetve várhatóan jelentősen átalakítják
- a dohánykoncessziót,
- a kaszinókoncessziókat,
- a hulladékkoncessziót,
- valamint a 35 éves autópálya-koncessziót.
A kormányfő szerint utóbbi „több tízezer milliárd forintos” üzletet jelent. Ennek kapcsán célként jelölte meg, hogy "a milliárdos nyereségek nagyobb része a költségvetésnél és az adófizetőknél maradjon".z Orbán-rendszert ezen a ponton már „a nemzeti együttbűnözés rendszerének” nevezte.
A miniszterelnök szerint az állami intézményekben is megtörték a korábbi hatalmi struktúrát. Kormánya eltávolította azokat, akiket az Orbán-rendszer „bábjainak” tartott, szavai szerint megszüntette a rendeleti kormányzást, a törvényhozást pedig visszavitte a parlament nyilvánossága elé.
Paks, uniós pénzek és a modern kővár
Magyar Péter az Európai Unióval folytatott tárgyalásokat is kormánya sikerei közé sorolta. Azt mondta, három hét alatt sikerült megállapodást kötni, augusztus 31-ig pedig teljesítették az összes vállalt feltételt. Az így megszerezhető uniós pénzekből többek között közösségi közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi beruházásokat finanszíroznának, valamint a vállalkozásokat, a kutatást és a lakások energetikai korszerűsítését támogatnák.
A Paksi Atomerőmű nyári problémáira külön kitért. Elmondása szerint a kormány a szakemberekkel együttműködve fenékküszöböt épített a Dunán, amelynek segítségével sikerült megőrizni az erőmű megfelelő hűtését. A felszólalás előtti napig mintegy 70 ezer köbméter kő került a folyóba, a megoldás pedig állítása szerint 40–50 centiméterrel emeli meg a vízszintet Paksnál – állítja a miniszterelnök.
Magyar Péter szerint a romeltakarítás továbbra is zajlik, ám ennél jóval nagyobb feladat vár a kormányra: egy modern magyar „kővárrendszer” létrehozása. Olyan államot akar építeni, amely erősebb, ütésállóbb és biztonságosabb lesz a korábbinál. Szavai szerint „nem az omladozó régi falakat ragasztják össze”, hanem „új, sziklaszilárd intézményi alapokat” fektetnek le.
Jön az új költségvetés és a vagyonadó
Az őszre hosszú intézkedési listával készül a kabinet. Október közepén benyújtják az új költségvetést, amelyben megkezdik a nevelést és oktatást segítő dolgozók, valamint a szociális és gyermekvédelmi munkatársak bérrendezését. Magyar Péter a rendvédelmi és honvédségi állomány helyzetének javítását is megígérte.
Ígéretett tett továbbá, hogy az egészségügyben megkezdik a kórházi várólisták célzott csökkentését, év végéig pedig elfogadnák a kórházi hűtési programot. Átfogó egészségügyi országleltár is készül, megújítanák a háziorvosi praxisok finanszírozását, és változtatnának a védőnői hálózat működésén – adta szavát a miniszterelnök.
A környezetvédelem területén drasztikusan szigorítanák a bírságokat, létrehoznák az Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóságot, új klímatörvényt terjesztenének a parlament elé, valamint országos fásítási programot indítanának. A kormány átfogó vízügyi cselekvési tervvel válaszolna az aszályokra, a kétezer főnél kisebb településeknek pedig garantált forrást ígérnek a szennyvízelvezetési problémák rendezésére – sorolta tovább terveit.
Lakhatási fronton elindul a Wekerle bérlakásépítési program, amelyben több ezer bérlakással és új kollégiumi férőhellyel számolnak. Magyar Péter megfizethető lakhatást célzó lakástörvényt is ígért.
A közlekedésben nagyszabású fő- és mellékútfelújítás készül, a Baross Gábor vasútfejlesztési programra pedig több ezer milliárd forintot fordítanának. Folytatják a korábban bezárt mellékvonalak újranyitását is.
A végrehajtói, közjegyzői és felszámolói rendszert ősszel átalakítják. Magyar Péter a Schadl-ügyet példaként hozva azt mondta, rendet kell tenni azon a területen, ahol az állam korábban szerinte ellenőrzés helyett kiváltságokat osztott.
A leggazdagabbaknak mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk
A miniszterelnök megerősítette a vagyonadó bevezetését a legtehetősebbek számára. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a saját munkából, innovációból és tisztességes versenyben létrehozott vagyon érték, a sikeres magyar vállalkozókat pedig a nemzet büszkeségének nevezte.
Szerinte a nagy vagyon egyben nagyobb társadalmi felelősséget jelent. Az ország helyreállításakor a közös terhekből mindenkinek saját lehetőségei szerint kell részt vállalnia, ezért „a társadalom csúcsán élőknek” kell a legmélyebben a zsebükbe nyúlniuk.
A törvénytelen vagyonosodással kapcsolatban szigorú fellépést ígért. Ősszel a parlament elé kerül az elmúlt húsz év politikai vagyonosodásának vizsgálatát szabályozó törvényjavaslat.
A kabinet emellett újraszabályozza a KATA-t és a társasági adózást, az egészséges élelmiszerek áfáját pedig a jelenlegi 27 százalékról 5 százalékra csökkenti.
A beszéd végén Magyar Péter új alkotmányt ígért, amelynek szavai szerint célja, hogy a jövőben egyetlen politikai erő se tudja saját hatalmának tartós bebetonozására használni az államot. A miniszterelnök szerint az új alaptörvényt a nemzettel közösen kell megalkotni, és annak saját kormányának hatalmát is korlátoznia kell.
Toroczkai: A rendőrök béremelést várnak a kormánytól, nem mást
Talán IV. Béla nem egészen így gondolta a nemzetpolitikát, amit Önök az elmúlt hónapokban tettek, mert egy globalista politikát hoztak létre. Lépésről lépésre végrehajtják az EU vezetői által 136 oldalban összefoglalt mérföldköveket, amelyről nem nagyon szeret beszélni miniszterelnök úr – fogalmazott Toroczkai László reagálva a miniszterelnök napirend előtti felszólalására.
A Mi Hazánk elnöke szerint a rendőrök nem azt várják el a kormánytól, hogy ne kelljen dolgozni a születésnapjukat, hanem béremelést. A párt szerint 50 százalékos emelés lenne indokolt.
A választások után történt egy nagy rekord, óránként több mint egymilliárd forinttal nőtt az államadósság. Ez is része annak az egyezségnek Toroczkai szerint, amit a kormány az EU-val kötött.
Rétvári: A Tisza az FBI előtt is nevetségessé tette Magyarországot
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője rámutatott: három hete, öt hete és nyolc hete is ugyanezt a beszédet hallhatták Magyar Pétertől, bár az új volt, hogy a miniszterelnök szerint a puszta kezével tartja egyben az országot. „Sehol nincs, úgy látszik, IV. Béla” – érzékeltette a miniszterelnök történelmi párhuzamának abszurditását Rétvári.
A frakcióvezető felidézte, hogy Magyar pár éve a Mandiner címlapján szeretett volna szerepelni, ehhez képest most megszüntették a lap finanszírozását. Rétvári Bence emlékeztette a miniszterelnököt arra is, amikor Magyar Péter szerint nem voltak elég alákérdezősek a lap újságíróinak a kérdései.
A KDNP-s politikus a Fidesz-kormány eredményeit sorolta fel arra reagálva, hogy Magyar a tatárjáráshoz hasonlította a hatalmon töltött idejüket.
Kilóg a lóláb. Ha ön csak velünk foglalkozik, csak minket támad, az azt jelenti, hogy nincsenek sikerek. Nem jöttek azok a sikerek, amire Ön és a támogatói is számítottak. Ezért jön a Fidesz–KDNP-vel hónapok után is – húzta alá.
Az NVVH megválasztott új elnökéről, Unger Annáról úgy fogalmazott, korábban Gyurcsány Ferencet védte, igazi fekete öves balos. 2009-ben is azt írta, hogy aki „Gyurcsány helyett szakértői kormányról álmodik, az nemcsak gyáva, hanem dilettáns is”.
A korábban kedvelt és dicsőített Hadházy Ákos is kapott hideget-meleget, amiért kritikát fogalmazott meg Unger megválasztásáról. Rendbe kellene tenni, hogy a nép nevében cselekszik, vagy a saját meggyőződése szerint jár el, mert a választói Ligeti Miklóst szerették volna a pozícióra – fogalmazott a politikus.
Az FBI előtt is nevetségessé tették Magyarországot, amikor arról kérdezősködtek, hogy van-e jogi diplomája a szervezet vezetőjének, vagy nincs
– idézte fel.
Bóka: Magyar Péter beszédére nem kellene reagálni sem tartalma, sem stílusa alapján
Soha nem történt a Független Közmédia Testületben olyan, akárhogy is hívták, hogy az ellenzéki delegáltakat a kormánytöbbség kívánta volna meghatározni – reagált Bóka János a miniszterelnök napirend előtti felszólalására.
Ez jó jelzés arra, hogy mire számíthat a független közmédia a jövőben, mire számíthatnak a nézők.
Arra a politikai és hatalmi önkényre, amelyet a Tisza más területeken is épít – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője. Magyar Péter beszédére nem kellene reagálni sem tartalma, sem stílusa alapján, mert miniszterelnök úr olyan mélységekbe ereszkedett, ahova, hogy egy klasszikus idézzek, a keszonbetegség veszélye nélkül nem tudom követni.
A Tisza arra készül, hogy végighazudja a kormányzást is, az önkényről legalább nem hazudnak. Intézkedéseik arról szólnak, hogy Magyarországon ma bárkivel bármit meg lehet tenni – húzta alá a frakcióvezető.