Együtt távozott az országból Varga Mihály és Matolcsy György: nem tudott egymásról a jelenlegi és a volt elnök, de egy friss kép sokat elárul

Szeptember 6-án, vasárnap este a Helvetic Airways LX2255-os Budapest-Zürich járatán Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenlegi és Matolcsy György, az MNB korábbi elnöke együtt utaztak a business classon. Varga kíséretében a Telex olvasója még Fodor Lajost, az MNB protokollfőnökét látta, aki már a Pénzügyminisztériumban is kollégája volt Vargának, és ezúttal is őt kísérte.

Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke/Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A két MNB-s vezető nem tudott egymásról

Igyekeztek megkérdezni a feleket, hogy szervezett, vagy véletlenszerű volt a közös utazás. Az MNB tájékoztatásából kiderült, hogy a két MNB-s vezető nem tudott arról, hogy Matolcsy György is a gépen lesz, és a felek között nem is volt érdemi kommunikáció, bár egészen közel ültek egymáshoz. Varga Mihály vezette jegybank éppen a múlt héten tett feljelentést az MNB egyes régi ügyeinek a tárgyában.

Az út végén Matolcsy György a business classhoz tartozó busszal távozott, Varga és Fodor kicsit később, a többi utassal az economy class buszával ment a repülőgéptől a terminálig.

Varga Mihály már megérkezett Baselben, ahol a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS – Bank for International Settlements) által szervezett, kéthavi rendszerességű jegybankelnöki ülésen (Bimonthly Meetings) vesz részt. A szokásoknak megfelelően kollégája kísérte el. Maga a rendszeres ülés a globális pénzügyi és monetáris együttműködés legfontosabb magas szintű fórumai közé tartozik.

Megtörte a csendet Matolcsy György

A volt jegybankelnök korábban egy videóban beszélt az MNB-alapítványok pénzének eredetéről és arról, ki döntött annak elhelyezéséről. Matolcsy György szerint a vitatott állítást soha nem ő mondta ki, és minden, a pénz sorsát érintő vizsgálatot helyesnek tart.

Matolcsy György szerint hamisan tulajdonítják neki azt az állítást, hogy az MNB alapítványaiba került vagyon elveszíthette közpénz jellegét. A volt jegybankelnök szerint az MNB-alapítványok pénze közpénz maradt, ezért az ellenőrzésük indokolt, és ő maga is kész minden vizsgálat elé állni.

Matolcsy György szerint ideje rendet tenni az MNB-alapítványok körüli történetekben. A Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke egy Youtube-videóban arról beszélt, hogy az elmúlt tíz évben egy olyan mondatot tulajdonítottak neki, amelyet állítása szerint soha nem mondott ki: hogy az alapítványokba került vagyon elveszíthette közpénz jellegét.

A volt jegybankelnök szerint ezt az állítást nem támasztják alá a legfontosabb jogi döntések sem.

Mint fogalmazott, a Kúria és az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy az állítás hamis, az Országgyűlés pedig olyan szabályozást fogadott el, amely szerint a jegybanki alapítványok pénze közpénz maradt.