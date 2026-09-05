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Megelégelték a feltúrt kukákat: egy javaslat szerint csak közvetlenül a szemétszállítás előtt tennék ki az utcára – ezt a Mohunak ingyen kellene elvégeznie

Ingyenes kukamozgatást javasolnak a köztisztasági problémák enyhítésére. A Mohu jelezte, hogy kész felülvizsgálni a rendszert.
Szirmák Erik
2026.09.05., 16:27

A kormányfő szerint özönlenek a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszok, a Mohu pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A hulladékfeldolgozó cég úgy reagált Magyar Péter szavaira, hogy valóban felül kell vizsgálni a rendszert. 

Mohu kuka szemét
A Mohu jelezte, hogy kész felülvizsgálni a rendszert. / Fotó: Knap Zoltán/MW

A Mohu a Világgazdaság korábbi megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat.  Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.

Lapunk azt is megkérdezte a palackvisszaváltást végző cégtől, milyen intézkedésekkel szorítanák vissza a kukák feltörését, a hulladék szétszórását, valamint az ebből fakadó köztisztasági és közbiztonsági problémákat.

A Mohu válaszában elismerte, hogy a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. A vállalat jelezte: a lakosság érdekeit szem előtt tartva értékelik a tapasztalatokat, nyitottak arra, hogy együttműködjenek az érintettekkel.

A VIII. kerület vezetője Facebook-bejegyzésében üdvözölte, hogy a polgármesterek palackvisszaváltással kapcsolatos észrevételei eljutottak a miniszterelnökhöz, aki nemrég már a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról beszélt.

Pikó András szerint a palackvisszaváltás miatt keletkező köztisztasági és közbiztonsági problémák kezelése jelentős többletterhet ró a belvárosi kerületekre. Ezért azt javasolja, hogy 

a Mohut kötelezzék az ebből eredő kiadások megtérítésére, 

így az önkormányzatok több pénzt fordíthatnának a takarításra és a közterületi rend fenntartására.

Pikó szerint infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van. Több automatát kellene telepíteni annak érdekében, hogy az üres palackokat egyszerűbben vissza lehessen váltani, és azok ne a közterületi hulladékgyűjtőkben kössenek ki. A hosszabb ideig nem működő berendezések után pedig büntetést szabna ki a Mohura.

A józsefvárosi önkormányzat levélben is megkereste a Mohut. Ebben azt javasolták, hogy az edénymozgatás ne külön díjas kényelmi szolgáltatás legyen, hanem a hulladékszállításhoz kapcsolódó, ingyenes feladat minden olyan társasháznál és intézménynél, ahol ennek adottak a műszaki feltételei.

A kezdeményezés alapján 

a szemétszállítás napján a szolgáltató munkatársai vinnék ki, majd ürítés után vissza is helyeznék a hulladékgyűjtő edényeket. 

Pikó András szerint ezzel csökkenteni lehetne a kukák feltúrását.

A Mohu a napokban jelentette be, hogy akár

megszüntetné, hogy a visszaváltott palackok után járó összeget készpénzben lehessen felvenni.

A javaslat előzménye, hogy több önkormányzat is jelezte, hogy a palackgyűjtés miatt leromlottak a közterületek

Karácsony Gergely azonban közölte, hogy a Mohu inkább a visszaváltó gépekkel foglalkozzon, ne „társadalomfilozófiai kérdésekben nyilvánuljon meg”.

„Szerintem ezt ne csinálják. Csináljanak olyan automatákat, amelyek működnek, és legyen belőlük több. Mi pedig megoldjuk a társadalompolitikai kérdéseket” – jelentette ki a főpolgármester.

A Mohu adatai szerint az automatáiban már több mint hatmilliárd italcsomagolást váltottak vissza , a palackok, üvegek és dobozok visszaváltási aránya pedig megközelíti a 90 százalékot. Ezzel Magyarország az Európai Unió élmezőnyébe került, a rendszer működéséhez azonban köztisztasági problémák is kapcsolódnak.

Ahogy egyre kevesebb visszaváltható csomagolás marad a közterületeken, a gyűjtők gyakrabban keresik azokat a hulladéktárolókban. A kukák átvizsgálása és esetenkénti szétszórása több belvárosi kerületben is rendszeresen tapasztalható jelenséggé vált. 

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