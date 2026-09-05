Megelégelték a feltúrt kukákat: egy javaslat szerint csak közvetlenül a szemétszállítás előtt tennék ki az utcára – ezt a Mohunak ingyen kellene elvégeznie

A kormányfő szerint özönlenek a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszok, a Mohu pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A hulladékfeldolgozó cég úgy reagált Magyar Péter szavaira, hogy valóban felül kell vizsgálni a rendszert.

A Mohu jelezte, hogy kész felülvizsgálni a rendszert. / Fotó: Knap Zoltán/MW

A Mohu a Világgazdaság korábbi megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.

Lapunk azt is megkérdezte a palackvisszaváltást végző cégtől, milyen intézkedésekkel szorítanák vissza a kukák feltörését, a hulladék szétszórását, valamint az ebből fakadó köztisztasági és közbiztonsági problémákat.

A Mohu válaszában elismerte, hogy a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. A vállalat jelezte: a lakosság érdekeit szem előtt tartva értékelik a tapasztalatokat, nyitottak arra, hogy együttműködjenek az érintettekkel.

A VIII. kerület vezetője Facebook-bejegyzésében üdvözölte, hogy a polgármesterek palackvisszaváltással kapcsolatos észrevételei eljutottak a miniszterelnökhöz, aki nemrég már a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról beszélt.

Pikó András szerint a palackvisszaváltás miatt keletkező köztisztasági és közbiztonsági problémák kezelése jelentős többletterhet ró a belvárosi kerületekre. Ezért azt javasolja, hogy

a Mohut kötelezzék az ebből eredő kiadások megtérítésére,

így az önkormányzatok több pénzt fordíthatnának a takarításra és a közterületi rend fenntartására.

Pikó szerint infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van. Több automatát kellene telepíteni annak érdekében, hogy az üres palackokat egyszerűbben vissza lehessen váltani, és azok ne a közterületi hulladékgyűjtőkben kössenek ki. A hosszabb ideig nem működő berendezések után pedig büntetést szabna ki a Mohura.

A józsefvárosi önkormányzat levélben is megkereste a Mohut. Ebben azt javasolták, hogy az edénymozgatás ne külön díjas kényelmi szolgáltatás legyen, hanem a hulladékszállításhoz kapcsolódó, ingyenes feladat minden olyan társasháznál és intézménynél, ahol ennek adottak a műszaki feltételei.