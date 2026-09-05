Megelégelték a feltúrt kukákat: egy javaslat szerint csak közvetlenül a szemétszállítás előtt tennék ki az utcára – ezt a Mohunak ingyen kellene elvégeznie

A kormányfő szerint özönlenek a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszok, a Mohu pedig nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. A hulladékfeldolgozó cég úgy reagált Magyar Péter szavaira, hogy valóban felül kell vizsgálni a rendszert.
A Mohu a Világgazdaság korábbi megkeresésére közölte, hogy nyitottan fogadja a visszaváltási rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat és javaslatokat. Minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely kényelmesebbé teheti a palackok visszaváltását, és hozzájárulhat a rendszer hatékonyabb működéséhez.
Lapunk azt is megkérdezte a palackvisszaváltást végző cégtől, milyen intézkedésekkel szorítanák vissza a kukák feltörését, a hulladék szétszórását, valamint az ebből fakadó köztisztasági és közbiztonsági problémákat.
A Mohu válaszában elismerte, hogy a palackvisszaváltás társadalmi hatásaira is figyelni kell. A vállalat jelezte: a lakosság érdekeit szem előtt tartva értékelik a tapasztalatokat, nyitottak arra, hogy együttműködjenek az érintettekkel.
A VIII. kerület vezetője Facebook-bejegyzésében üdvözölte, hogy a polgármesterek palackvisszaváltással kapcsolatos észrevételei eljutottak a miniszterelnökhöz, aki nemrég már a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról beszélt.
Pikó András szerint a palackvisszaváltás miatt keletkező köztisztasági és közbiztonsági problémák kezelése jelentős többletterhet ró a belvárosi kerületekre. Ezért azt javasolja, hogy
a Mohut kötelezzék az ebből eredő kiadások megtérítésére,
így az önkormányzatok több pénzt fordíthatnának a takarításra és a közterületi rend fenntartására.
Pikó szerint infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van. Több automatát kellene telepíteni annak érdekében, hogy az üres palackokat egyszerűbben vissza lehessen váltani, és azok ne a közterületi hulladékgyűjtőkben kössenek ki. A hosszabb ideig nem működő berendezések után pedig büntetést szabna ki a Mohura.
A józsefvárosi önkormányzat levélben is megkereste a Mohut. Ebben azt javasolták, hogy az edénymozgatás ne külön díjas kényelmi szolgáltatás legyen, hanem a hulladékszállításhoz kapcsolódó, ingyenes feladat minden olyan társasháznál és intézménynél, ahol ennek adottak a műszaki feltételei.
A kezdeményezés alapján
a szemétszállítás napján a szolgáltató munkatársai vinnék ki, majd ürítés után vissza is helyeznék a hulladékgyűjtő edényeket.
Pikó András szerint ezzel csökkenteni lehetne a kukák feltúrását.
A Mohu a napokban jelentette be, hogy akár
megszüntetné, hogy a visszaváltott palackok után járó összeget készpénzben lehessen felvenni.
A javaslat előzménye, hogy több önkormányzat is jelezte, hogy a palackgyűjtés miatt leromlottak a közterületek.
Karácsony Gergely azonban közölte, hogy a Mohu inkább a visszaváltó gépekkel foglalkozzon, ne „társadalomfilozófiai kérdésekben nyilvánuljon meg”.
„Szerintem ezt ne csinálják. Csináljanak olyan automatákat, amelyek működnek, és legyen belőlük több. Mi pedig megoldjuk a társadalompolitikai kérdéseket” – jelentette ki a főpolgármester.
A Mohu adatai szerint az automatáiban már több mint hatmilliárd italcsomagolást váltottak vissza , a palackok, üvegek és dobozok visszaváltási aránya pedig megközelíti a 90 százalékot. Ezzel Magyarország az Európai Unió élmezőnyébe került, a rendszer működéséhez azonban köztisztasági problémák is kapcsolódnak.
Ahogy egyre kevesebb visszaváltható csomagolás marad a közterületeken, a gyűjtők gyakrabban keresik azokat a hulladéktárolókban. A kukák átvizsgálása és esetenkénti szétszórása több belvárosi kerületben is rendszeresen tapasztalható jelenséggé vált.