Ez sokakat érinthet: kivezetheti a Mohu a készpénzhasználatot a palackvisszaváltókban

Megkezdődtek a tárgyalások az önkormányzatokkal a palackvisszaváltás ügyében, és a feladatot végző Mohunak van is egy ötlete: a készpénzhasználat megszüntetése. „Ahogy a parkolóautomatáknál, itt sincs szükség a készpénzhasználatra” – közölte Bozóki Csaba, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. visszaváltásért felelős igazgatója kedden.

A szeméttel teli közterületekért egyes önkormányzatok a Mohu visszaváltási rendszerét teszik felelőssé. / Fotó: Havrán Zoltán

Eddig több mint 6 milliárd palackot nyeltek el a Mohu gépei

Bozóki Csaba a cég Facebook-oldalán megjelent videóban kifejtette: ugyan jogszabályi előírás a készpénzhasználat biztosítása, de a Mohu javaslatot fog tenni ennek módosítására. Kitért azokra a nem újkeletű budapesti problémákra, mint

a hajléktalanság,

a mélyszegénység

és a drogfogyasztás,

melyek kapcsán aláhúzta: ezeket ugyan nem a palackvisszaváltás okozta, de fontos, hogy az önkormányzatokkal, hatóságokkal, civil szervezetekkel közösen keressenek megoldásokat. Az igazgató beszélt arról is, hogy a palackvisszaváltás egy uniós kötelezettségen alapul, így nem lehet megszüntetni.

Amint azt múlt héten megírta lapunk is: a Mohu nyilvános számlálója szerint már több mint hatmilliárd csomagolást nyeltek el az automatái, és a palackok, üvegek és dobozok csaknem kilencven százaléka már visszakerül a rendszerbe, amivel Magyarország az unió élvonalába került. A jól hangzó statisztikának azonban árnyoldalai is vannak.

Ugyanis minél kevesebb palack hever az utcán, az erre vadászók annál mélyebbre ásnak a kukákban a maradékért. Ez a jelenség mára mindennapossá vált több budapesti belvárosi kerületben is.

Terézváros például 2025 tavaszán szigorított a hulladékkezelési szabályokon, a társas házak azóta csak a szállítás előtti este nyolc után tehetik ki az szemeteseket az utcára, a köztisztasági cég pedig a polgárőrséggel közösen éjszakai járőrszolgálatot indított. Soproni Tamás polgármester szerint azonban ez sem elegendő, az Indexnek elmondta, hogy a rendszer bevezetése óta állandósult a szemetesek kiborogatása és rongálása. Egyre több társas ház panaszkodik arra, hogy a gyűjtők erőszakosan próbálnak bejutni a lépcsőházakba és belső udvarokra, csak hogy hozzáférjenek a kukákhoz.