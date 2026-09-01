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önkormányzat
visszaváltási díj
MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt

Ez sokakat érinthet: kivezetheti a Mohu a készpénzhasználatot a palackvisszaváltókban

Komoly sikerként könyvelhető el a palackvisszaváltás szűk két éves története, hiszen ma már a betétdíjas üvegek és dobozok több mint 90 százaléka visszaforog az újrahasznosításba. Az önkormányzatok ellenben a Mohu visszagyűjtő rendszerét kárhoztatják és teszik felelőssé azért, hogy a közterületeken egyre több a szemét. Bozóki Csaba a cég visszaváltásért felelős igazgatója a helyzet kezelésére azt javasolta, hogy szüntessék be a készpénzhasználatot teljesen a betétdíjas termékek esetében.
Lehoczky Milán
2026.09.01., 20:52

Megkezdődtek a tárgyalások az önkormányzatokkal a palackvisszaváltás ügyében, és a feladatot végző Mohunak van is egy ötlete: a készpénzhasználat megszüntetése. „Ahogy a parkolóautomatáknál, itt sincs szükség a készpénzhasználatra” – közölte Bozóki Csaba, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. visszaváltásért felelős igazgatója kedden.

Mohu
A szeméttel teli közterületekért egyes önkormányzatok a Mohu visszaváltási rendszerét teszik felelőssé. / Fotó: Havrán Zoltán

Eddig több mint 6 milliárd palackot nyeltek el a Mohu gépei

Bozóki Csaba a cég Facebook-oldalán megjelent videóban kifejtette: ugyan jogszabályi előírás a készpénzhasználat biztosítása, de a Mohu javaslatot fog tenni ennek módosítására. Kitért azokra a nem újkeletű budapesti problémákra, mint 

  • a hajléktalanság, 
  • a mélyszegénység 
  • és a drogfogyasztás, 

melyek kapcsán aláhúzta: ezeket ugyan nem a palackvisszaváltás okozta, de fontos, hogy az önkormányzatokkal, hatóságokkal, civil szervezetekkel közösen keressenek megoldásokat. Az igazgató beszélt arról is, hogy a palackvisszaváltás egy uniós kötelezettségen alapul, így nem lehet megszüntetni. 

Amint azt múlt héten megírta lapunk is: a Mohu nyilvános számlálója szerint már több mint hatmilliárd csomagolást nyeltek el az automatái, és a palackok, üvegek és dobozok csaknem kilencven százaléka már visszakerül a rendszerbe, amivel Magyarország az unió élvonalába került. A jól hangzó statisztikának azonban árnyoldalai is vannak.

Ugyanis minél kevesebb palack hever az utcán, az erre vadászók annál mélyebbre ásnak a kukákban a maradékért. Ez a jelenség mára mindennapossá vált több budapesti belvárosi kerületben is.

Terézváros például 2025 tavaszán szigorított a hulladékkezelési szabályokon, a társas házak azóta csak a szállítás előtti este nyolc után tehetik ki az szemeteseket az utcára, a köztisztasági cég pedig a polgárőrséggel közösen éjszakai járőrszolgálatot indított. Soproni Tamás polgármester szerint azonban ez sem elegendő, az Indexnek elmondta, hogy a rendszer bevezetése óta állandósult a szemetesek kiborogatása és rongálása. Egyre több társas ház panaszkodik arra, hogy a gyűjtők erőszakosan próbálnak bejutni a lépcsőházakba és belső udvarokra, csak hogy hozzáférjenek a kukákhoz.

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