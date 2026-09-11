Erről elfelejtett szólni Magyar Péter, Zelenszkij a plafonon lesz: miközben Ukrajnát blokkolja, egy másik országgal tárgyalt az EU-s csatlakozásáról – "Köszönjük a támogatást"

Maia Sandu moldovai elnök pénteken telefonon egyeztetett Magyar Péterrel. A moldovai elnöki hivatal tájékoztatása szerint a két politikus a kétoldalú kapcsolatokról, a gazdasági együttműködésről, Moldova európai uniós útjáról és a régió biztonsági helyzetéről tárgyalt.

Maia Sandu Moldova köztársasági elnöke. / Fotó: EUObserver

Moldova megköszönte Magyarország támogatását

Sandu megerősítette, hogy Moldova tovább kívánja fejleszteni a Magyarországgal 2020-ban kialakított stratégiai partnerséget. A felek áttekintették a kereskedelmi kapcsolatok bővítésének és a beruházások növelésének lehetőségeit is.

Külön téma volt Moldova csatlakozása az Európai Unióhoz, mely kapcsán Sandu megköszönte Magyarországnak az ország európai integrációjához nyújtott támogatást, egyúttal megerősítette Chisinau elkötelezettségét

a reformok,

az állam modernizációja és

az uniós normákhoz való igazodás

mellett. A moldovai tájékoztatás egyértelműen támogató magyar álláspontról számol be Moldova uniós csatlakozásával kapcsolatban, ami élesen eltér Budapest Ukrajna ügyében követett politikájától.

A magyar kormány Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrelépését továbbra is blokkolja, ám a kérdés Brüsszel számára különösen kényes, mivel Moldova és Ukrajna eddig szorosan együtt haladt a bővítési folyamatban.

A két ország csatlakozási pályájának esetleges szétválasztása ezért közvetlenül érintené Kijev érdekeit.

A telefonbeszélgetésen a térség biztonsági helyzete is szóba került. Magyar Péter és Maia Sandu áttekintette az Ukrajna elleni orosz háború következményeit, majd megállapodtak abban, hogy magas szinten folytatják a párbeszédet.

Ukrajna csatlakozását továbbra is blokkolja Budapest

Ahogyan arról a Világgazdasági is beszámolt: az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportja (COELA) szeptember 8-án, kedden ismét nem tudta jóváhagyni az Ukrajna uniós csatlakozásához kapcsolódó 2. és 3. tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeit, mivel Magyarország továbbra is blokkolja a döntést.

Erről az Európai Pravda ukrán hírportál tudósítása szerint az európai diplomatáknak továbbra sem sikerült meggyőzniük Magyarországot arról, hogy járuljon hozzá a két tárgyalási klaszter megnyitásához.

A Pravda cikke szerint Magyarország mindeddig nem közölte Ukrajnával, hogy milyen követelmények teljesítéséhez köti az új klaszterek megnyitását.

Szeptember elsején a magyar kormány megtagadta az Ukrajnára vonatkozó 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeinek jóváhagyását, továbbra is azt követelve Kijevtől, hogy tegyen bizonyos jogalkotási lépéseket a magyar nemzeti kisebbség ügyében.