Erről elfelejtett szólni Magyar Péter, Zelenszkij a plafonon lesz: miközben Ukrajnát blokkolja, egy másik országgal tárgyalt az EU-s csatlakozásáról – "Köszönjük a támogatást"
Maia Sandu moldovai elnök pénteken telefonon egyeztetett Magyar Péterrel. A moldovai elnöki hivatal tájékoztatása szerint a két politikus a kétoldalú kapcsolatokról, a gazdasági együttműködésről, Moldova európai uniós útjáról és a régió biztonsági helyzetéről tárgyalt.
Moldova megköszönte Magyarország támogatását
Sandu megerősítette, hogy Moldova tovább kívánja fejleszteni a Magyarországgal 2020-ban kialakított stratégiai partnerséget. A felek áttekintették a kereskedelmi kapcsolatok bővítésének és a beruházások növelésének lehetőségeit is.
Külön téma volt Moldova csatlakozása az Európai Unióhoz, mely kapcsán Sandu megköszönte Magyarországnak az ország európai integrációjához nyújtott támogatást, egyúttal megerősítette Chisinau elkötelezettségét
- a reformok,
- az állam modernizációja és
- az uniós normákhoz való igazodás
mellett. A moldovai tájékoztatás egyértelműen támogató magyar álláspontról számol be Moldova uniós csatlakozásával kapcsolatban, ami élesen eltér Budapest Ukrajna ügyében követett politikájától.
A magyar kormány Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrelépését továbbra is blokkolja, ám a kérdés Brüsszel számára különösen kényes, mivel Moldova és Ukrajna eddig szorosan együtt haladt a bővítési folyamatban.
A két ország csatlakozási pályájának esetleges szétválasztása ezért közvetlenül érintené Kijev érdekeit.
A telefonbeszélgetésen a térség biztonsági helyzete is szóba került. Magyar Péter és Maia Sandu áttekintette az Ukrajna elleni orosz háború következményeit, majd megállapodtak abban, hogy magas szinten folytatják a párbeszédet.
Ukrajna csatlakozását továbbra is blokkolja Budapest
Ahogyan arról a Világgazdasági is beszámolt: az Európai Unió Tanácsának bővítési munkacsoportja (COELA) szeptember 8-án, kedden ismét nem tudta jóváhagyni az Ukrajna uniós csatlakozásához kapcsolódó 2. és 3. tárgyalási klaszter átvilágításának eredményeit, mivel Magyarország továbbra is blokkolja a döntést.
Erről az Európai Pravda ukrán hírportál tudósítása szerint az európai diplomatáknak továbbra sem sikerült meggyőzniük Magyarországot arról, hogy járuljon hozzá a két tárgyalási klaszter megnyitásához.
A Pravda cikke szerint Magyarország mindeddig nem közölte Ukrajnával, hogy milyen követelmények teljesítéséhez köti az új klaszterek megnyitását.
Szeptember elsején a magyar kormány megtagadta az Ukrajnára vonatkozó 2. és 3. klaszter átvilágítási eredményeinek jóváhagyását, továbbra is azt követelve Kijevtől, hogy tegyen bizonyos jogalkotási lépéseket a magyar nemzeti kisebbség ügyében.
Ennek ellenére Orbán Anita külügyminiszter arról számolt be, hogy érdemi előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésében: Ukrajna megkezdte azoknak a jogszabályoknak az előkészítését, amelyekkel törvényi erőre emelné a korábban tett vállalásait.