Orbán Anita most nem lesz az ukránok kedvence: személyesen tárgyal egy új ország uniós csatlakozásáról, Magyarország minden követ megmozdít – még a Wizz Air-t is bevonják
Miközben Magyarország továbbra is blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrelépését, Moldova európai integrációját egyre látványosabban támogatja Budapest. Szeptember 16-án Budapestre érkezik Igor Grosu moldovai házelnök, aki Orbán Anitával is tárgyal, majd a Wizz Air képviselőivel egyeztet a Moldova felé vezető új légijáratokról.
Újabb fontos állomásához érkezik Moldova európai uniós integrációjának magyar támogatása: a Cotidinaul értesülései alapján szeptember 16-án Budapestre látogat Igor Grosu, a moldovai parlament elnöke.
A politikus a magyar Országgyűlés elnökével és Orbán Anita külügyminiszterrel is tárgyal, miközben a látogatás gazdasági és közlekedési szálat is kap.
Grosu magyarországi programjának központi témája Moldova európai uniós csatlakozási pályája, emellett a kétoldalú kapcsolatok és a parlamentközi együttműködés is napirenden lesz. Különösen érdekes, hogy a moldovai politikus a magyar külügyminiszterrel is egyeztet: Orbán Anita korábban is egyértelműen támogató álláspontot képviselt Chisinau európai integrációjával kapcsolatban.
A látogatás időzítése különösen beszédes. Magyarország ugyanis miközben Moldova uniós törekvéseit támogatja, továbbra is blokkolja Ukrajna csatlakozási folyamatának előrelépését. A két ország korábban szorosan együtt haladt az uniós bővítési folyamatban, így Budapest döntése egyre látványosabb különbséget teremt Kijev és Chisinau között.
A moldovai házelnök azonban nemcsak politikai tárgyalásokra érkezik. Grosu a Wizz Air budapesti képviselőivel is találkozik, ahol a moldovai légiközlekedés fejlesztéséről, a légi összeköttetések bővítéséről és új útvonalak indításának lehetőségéről tárgyalnak.
Moldova uniós csatlakozása egyre közelebb van
Ez azt mutatja, hogy Moldova európai közeledése nem kizárólag diplomáciai projektként jelenik meg. A csatlakozási folyamat mögött a gazdasági, közlekedési és üzleti kapcsolatok erősítése is egyre fontosabb szerepet kap.
A budapesti látogatás ráadásul közvetlenül illeszkedik az elmúlt napok eseményeibe. Maia Sandu moldovai elnök a múlt héten telefonon egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel, és külön megköszönte Magyarország támogatását Moldova európai útjához.
Miközben tehát Ukrajna esetében Budapest fékező szerepet vállal, Moldova esetében éppen az ellenkező irány rajzolódik ki: magas szintű politikai egyeztetések, gazdasági kapcsolatok és immár a légiközlekedési hálózat bővítése is az uniós közeledést szolgálja.
Erről elfelejtett szólni Magyar Péter, Zelenszkij a plafonon lesz: miközben Ukrajnát blokkolja, egy másik országgal tárgyalt az EU-s csatlakozásáról – "Köszönjük a támogatást"
Magyar Péter miniszterelnökkel tárgyalt Moldova európai uniós csatlakozásáról Maia Sandu moldovai elnök. A pénteki telefonbeszélgetésen Chisinau megköszönte Magyarországnak a támogatást, amelyet az ország európai integrációjához nyújt. A megbeszélés azért is figyelemre méltó, mert a magyar kormány Ukrajna esetében továbbra sem támogatja a csatlakozási folyamat előrelépését.