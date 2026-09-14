Orbán Anita most nem lesz az ukránok kedvence: személyesen tárgyal egy új ország uniós csatlakozásáról, Magyarország minden követ megmozdít – még a Wizz Air-t is bevonják

Miközben Magyarország továbbra is blokkolja Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának előrelépését, Moldova európai integrációját egyre látványosabban támogatja Budapest. Szeptember 16-án Budapestre érkezik Igor Grosu moldovai házelnök, aki Orbán Anitával is tárgyal, majd a Wizz Air képviselőivel egyeztet a Moldova felé vezető új légijáratokról.

Nem lassít Moldova európai integrációjának támogatásán Budapest: ezúttal a moldovai parlament elnöke érkezik Magyarországra, ahol Orbán Anitával fog tárgyalni / Fotó: AFP

Újabb fontos állomásához érkezik Moldova európai uniós integrációjának magyar támogatása: a Cotidinaul értesülései alapján szeptember 16-án Budapestre látogat Igor Grosu, a moldovai parlament elnöke.

A politikus a magyar Országgyűlés elnökével és Orbán Anita külügyminiszterrel is tárgyal, miközben a látogatás gazdasági és közlekedési szálat is kap.

Grosu magyarországi programjának központi témája Moldova európai uniós csatlakozási pályája, emellett a kétoldalú kapcsolatok és a parlamentközi együttműködés is napirenden lesz. Különösen érdekes, hogy a moldovai politikus a magyar külügyminiszterrel is egyeztet: Orbán Anita korábban is egyértelműen támogató álláspontot képviselt Chisinau európai integrációjával kapcsolatban.

A látogatás időzítése különösen beszédes. Magyarország ugyanis miközben Moldova uniós törekvéseit támogatja, továbbra is blokkolja Ukrajna csatlakozási folyamatának előrelépését. A két ország korábban szorosan együtt haladt az uniós bővítési folyamatban, így Budapest döntése egyre látványosabb különbséget teremt Kijev és Chisinau között.

A moldovai házelnök azonban nemcsak politikai tárgyalásokra érkezik. Grosu a Wizz Air budapesti képviselőivel is találkozik, ahol a moldovai légiközlekedés fejlesztéséről, a légi összeköttetések bővítéséről és új útvonalak indításának lehetőségéről tárgyalnak.

Moldova uniós csatlakozása egyre közelebb van

Ez azt mutatja, hogy Moldova európai közeledése nem kizárólag diplomáciai projektként jelenik meg. A csatlakozási folyamat mögött a gazdasági, közlekedési és üzleti kapcsolatok erősítése is egyre fontosabb szerepet kap.

A budapesti látogatás ráadásul közvetlenül illeszkedik az elmúlt napok eseményeibe. Maia Sandu moldovai elnök a múlt héten telefonon egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel, és külön megköszönte Magyarország támogatását Moldova európai útjához.