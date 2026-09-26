Most lepték meg a világot a németek: leültek tárgyalni Moszkvával – de senki sem érti, miért, még Lavrov se

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésén Ukrajna helyzetéről és a kétoldalú kapcsolatokról ült le tárgyalni német kollégájával, Johann Wadephullal – jelenti a világsajtó.

Németország külügyminisztere utoljára az ukrajnai háború kitörése előtt találkozott Oroszország külügyminiszterével, és csak ennyit sikerült kihozni belőle? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Miért vonta magára erősen a figyelmet ez a valamivel több mint 20 perces megbeszélés?

Nem csak azért, mert a két ország közt az utóbbi hetekben tetőfokára hágott a feszültség, hanem azért is, mert olyan ritka találkozóról van szó.

Az orosz külügyminiszter legutóbb 2022 januárjában találkozott személyesen német külügyminiszterrel, amikor Moszkvában tárgyalt Annalena Baerbockkal, az akkor Olaf Scholz vezette koalíciós kormány külügyminiszterével – emlékeztet a Bloomberg az orosz állami TASZSZ hírügynökségre hivatkozva.

Németország külügyminisztere, vagy Oroszországé kezdeményezte a találkozót? – Még ez sem tiszta

A felek még arról is ellentétesen nyilatkoztak, hogyan jött létre a találkozó.

Az orosz hivatalos nyilatkozatok szerint Wadephul kérte a találkozót. A német külügyminiszter azonban azt nyilatkozta a ZDF-nek, hogy azután ment bele a találkozásba, hogy egy harmadik fél közvetítésén keresztül Lavrov jelezte hajlandóságát a megbeszélésre.

Aki a tárgyalások tartalmáról szóló tudósításokat vizsgálja, még inkább megzavarodik, mi lehetett a találkozó célja.

Az orosz hírforrások egyszerűen hallgatnak róla, a Bloomberg annyit idéz, hogy Ukrajna és a kétoldalú német-orosz kapcsolatok volt a téma, és az orosz külügyminisztérium közlése szerint Wadephul megerősítette Németország nyilvánosan képviselt álláspontját Ukrajnával és más kérdésekkel kapcsolatban.

Német panaszáradat: ezt meghallgatni ült volna le Lavrov?

A német oldalról bőségesebben idéz a Politico, de ezekből a későbbi nyilatkozatokból az tűnik ki, hogy német panaszáradat zúdult Lavrovra. Ilyen magas szintű és ilyen ritka találkozót azonban pusztán ilyen célból aligha szerveznek.

"Intenzív beszélgetés volt” – mondta Wadephul a ZDF német közszolgálati televízióna, majd hozzátette:

Természetesen a kulcskérdésekben nem jutottunk egyetértésre.

"Fontos volt számomra világossá tenni – folytatta –,

hogy Németország nem fogad el olyan incidenseket, mint a lipcsei dróntámadás, és hogy ez elfogadhatatlan eszkaláció.

Egyértelműen figyelmeztettem Oroszországot, hogy ne folytassa ezt az utat.

Meg tudjuk védeni magunkat, vissza tudunk vágni. És pontosan ezt fogjuk tenni."

Egy névtelenséget kérő német tisztviselő ugyancsak nem említett tárgyalásra érdemes témát a Politicónak.