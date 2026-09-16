Erre nem számított Magyar Péter: Putyinék rettegett szóvivője elszólta magát, mi lehet az egyik orosz büntetés Magyarországnak – sokkal durvább lépésre készülhet Moszkva

Zaharova a Nemzetközi Ifjúsági Fesztiválon válaszolt az EAN orosz hírügynökség kérdésére. Mint fogalmazott, „száz százalék”, hogy Moszkva reagálni fog Budapest döntésére, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, pontosan milyen intézkedésről lesz szó. Az orosz külügyi szóvivő szerint a konkrét válaszlépésről tárcaközi egyeztetés után születik döntés, és annak részleteit csak ezt követően hozzák nyilvánosságra. Zaharova úgy fogalmazott, hogy a budapesti döntés szerinte nem szolgál konstruktív célokat, Moszkvának azonban reagálnia kell arra, hogy Magyarország a diplomaták kiutasítása mellett döntött.

Magyar Péter korábban válaszintézkedésekre számított, Moszkva viszont durvábbat léphet a diplomaták kiutasítása miatt

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Magyarország tíz orosz diplomatát utasított ki, Moszkva válaszolni fog

Mint megírtuk, a magyar kormány szeptember 8-án döntött tíz orosz diplomata kiutasításáról. A lépést a magyar külügy a nemzeti érdekek védelmével indokolta.

A döntés után felmerült, hogy Moszkva hasonló, úgynevezett tükörintézkedésekkel válaszolhat. Ezek között diplomáciai személyek kiutasítása, illetve akár a két ország valamelyik külképviseletének korlátozása vagy bezárása is szóba kerülhet.

Az orosz külügyminisztérium egyelőre nem nevezte meg, hogy pontosan milyen ellenlépést készít elő. Zaharova mostani nyilatkozata alapján azonban a válaszról már folyik az egyeztetés.

A jekatyerinburgi magyar konzulátus lehet az egyik érintett intézmény

Az orosz szóvivő nem zárta ki, hogy a válaszintézkedés a magyar jekatyerinburgi külképviseletet is érintheti, de annak bezárását nem jelentette be.

A konkrét intézkedésekről Moszkva várhatóan akkor tesz hivatalos bejelentést, amikor lezárul a tárcaközi döntéshozatal.

A diplomáciai konfliktus újabb fejezetet nyithat a magyar–orosz kapcsolatokban, miközben Budapest korábban jelezte, hogy a gazdasági és kereskedelmi együttműködés fenntartásában továbbra is érdekelt. A mostani ügy ugyanakkor azt mutatja, hogy a két ország politikai és diplomáciai viszonyában újabb feszültség alakult ki.