Bejelentette lemondását Garancsi István: 14 év után távozik fontos pozíciójából – kiderült, mikor lesz meg az utódja

Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) elnökségének valamennyi tagja visszaadta a mandátumát a testület múlt heti ülésén. A tisztújítás időpontját november 7-re tűzték ki – közölte az MTSZ.

Garancsi István a szövetség tagsága előtt szeptember 26-án, az MTSZ szokás szerint Dobogókőn megtartott éves rendezvényén, a Természetjárók Napján jelentette be a lemondását. / Fotó: MTSZ

Másfél évtizeden át vezette Garancsi István az MTSZ-t

A szervezet közleményében emlékeztet: a jelenlegi elnökség 2024 májusa óta irányította a nonprofit, közhasznú civil szervezetként működő Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) tevékenységét. A Szeptember 21-én tartott ülésén Garancsi István elnök, dr. Seregi János alelnök, valamint az elnökség mind a hét tagja benyújtotta a lemondását.

A tájékoztatás szerint a kilenctagú elnökséget a szervezet alapszabálya szerint négyévente választja meg az MTSZ tagszervezeteinek képviselőiből álló választmány. Tisztségviselői pedig

társadalmi megbízatásban,

juttatások nélkül

végzik a munkájukat – jegyzik meg, hozzátéve: az operatív feladatokat a szövetség alkalmazottai és önkéntesei látják el az igazgató vezetésével, az elnöknek nincs ügyvezetői jogköre.

Garancsi István 2012 óta volt az MTSZ elnöke. Irányítása alatt a 2010-es években megújult az egész Országos Kékkör, aminek köszönhetően a 2016-oshoz képest megnégyszereződött, és folyamatosan rekordokat dönt a KÉKTÚRA-teljesítők száma, valamint különféle pályázatok révén – részint az MTSZ konzorciumvezetésével – számtalan aktív turisztikai projektelem jött létre vagy esett át modernizáción.

Eközben tagszervezetei és önkéntesei segítségével az MTSZ 2015 és 2025 között csaknem 15 ezer km hosszúságban végezte el a turistajelzések felújítását, valamint nagy pontossággal felmérte, és egy kormányrendelet alapján 2020 óta digitálisan nyilvántartja a teljes országos turistaút-hálózatot.