Kinevezték a filmreformért felelős miniszteri biztost. Nagy Ervin a Facebook-oldalán közölte, hogy a magyar filmipar átalakítását az ágazat szereplőivel együttműködve kívánják megvalósítani.

Nagy Ervin bejelentette: nemzetközi filmiparból érkezik az új filmügyi biztos a magyar filmipar élére / Fotó: Nagy Ervin / Facebook

A kulturális államtitkár bejegyzésében kiemelte, hogy Petrányi Viktória két évtizede dolgozik a filmiparban, és a hazai, valamint a nemzetközi filmgyártás egyik meghatározó vállalatának társalapítójaként jól ismeri az ágazat problémáit és a szakma szempontjait.

„Nem a filmesek nélkül akarjuk megreformálni a magyar filmet, hanem velük együtt” – fogalmazott Nagy Ervin. Hozzátette: Petrányi Viktória személye és a Filmreform Kerekasztallal kialakított együttműködés szerinte garanciát jelent arra, hogy az átalakítás valódi filmes tapasztalatra, szakmai tudásra és a magyar film iránti elkötelezettségre épüljön.

A bejegyzés szerint a reform célja egy olyan filmipar megteremtése, amelyben ismét a tehetség, a teljesítmény és a jó film kerül a középpontba.

„Sok munka vár ránk” – zárta bejegyzését Nagy Ervin.

Petrányi Viktória nemzetközileg elismert magyar filmproducer, forgatókönyvíró és dramaturg, társproducere volt a hazánkban forgatott, nemzetközi szinten is sikert arató A brutalista (The Brutalist, 2024) című filmnek is.

Producerként vagy forgatókönyvíróként több nemzetközileg elismert alkotásban vett részt, köztük:

Delta

Fehér isten

Jupiter holdja

Pieces of a Woman

Midsommar

A brutalista

Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan

Viharsarok

Mundruczó Kornéllal hosszú ideje dolgozik együtt filmes és színházi produkciókon. A Proton Cinema külföldi filmek magyarországi gyártásában is közreműködik, emellett pályakezdő és fiatal rendezők alkotásait támogatja. Petrányi korábban az SZFE producerképzésében is oktatott

Nagy Ervin korábban közölte, hogy a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának valamennyi tagját, köztük az igazgatósági elnöki tisztséget betöltő Káel Csaba megbízatását is visszavonták.

Káel kormánybiztos megbízatása Orbán Viktor miniszterelnökével együtt szűnt meg, de az új kormány megalakulásáig ellátt a feladatait.