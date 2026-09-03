Nagy Ervin bejelentette: nemzetközi filmiparból érkezik az új filmügyi biztos a magyar filmipar élére
Kinevezték a filmreformért felelős miniszteri biztost. Nagy Ervin a Facebook-oldalán közölte, hogy a magyar filmipar átalakítását az ágazat szereplőivel együttműködve kívánják megvalósítani.
A kulturális államtitkár bejegyzésében kiemelte, hogy Petrányi Viktória két évtizede dolgozik a filmiparban, és a hazai, valamint a nemzetközi filmgyártás egyik meghatározó vállalatának társalapítójaként jól ismeri az ágazat problémáit és a szakma szempontjait.
„Nem a filmesek nélkül akarjuk megreformálni a magyar filmet, hanem velük együtt” – fogalmazott Nagy Ervin. Hozzátette: Petrányi Viktória személye és a Filmreform Kerekasztallal kialakított együttműködés szerinte garanciát jelent arra, hogy az átalakítás valódi filmes tapasztalatra, szakmai tudásra és a magyar film iránti elkötelezettségre épüljön.
A bejegyzés szerint a reform célja egy olyan filmipar megteremtése, amelyben ismét a tehetség, a teljesítmény és a jó film kerül a középpontba.
„Sok munka vár ránk” – zárta bejegyzését Nagy Ervin.
Petrányi Viktória nemzetközileg elismert magyar filmproducer, forgatókönyvíró és dramaturg, társproducere volt a hazánkban forgatott, nemzetközi szinten is sikert arató A brutalista (The Brutalist, 2024) című filmnek is.
Producerként vagy forgatókönyvíróként több nemzetközileg elismert alkotásban vett részt, köztük:
- Delta
- Fehér isten
- Jupiter holdja
- Pieces of a Woman
- Midsommar
- A brutalista
- Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan
- Viharsarok
Mundruczó Kornéllal hosszú ideje dolgozik együtt filmes és színházi produkciókon. A Proton Cinema külföldi filmek magyarországi gyártásában is közreműködik, emellett pályakezdő és fiatal rendezők alkotásait támogatja. Petrányi korábban az SZFE producerképzésében is oktatott
Nagy Ervin korábban közölte, hogy a Nemzeti Filmintézet (NFI) igazgatóságának valamennyi tagját, köztük az igazgatósági elnöki tisztséget betöltő Káel Csaba megbízatását is visszavonták.
Káel kormánybiztos megbízatása Orbán Viktor miniszterelnökével együtt szűnt meg, de az új kormány megalakulásáig ellátt a feladatait.
Az államtitkár szerint az intézmény működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő kiválasztásáig egy ideiglenes igazgatóság biztosítja. A bejelentés szerint a kormány előkészíti a NFI működésének átvilágítását is. Az átmeneti időszakban csak a legszükségesebb napi döntéseket hozzák meg, amíg az új vezetés fel nem áll.
A NFI közlése szerint az elmúlt években jelentős eredményeket értek el: a magyar filmipar volumene ötszörösére nőtt, és mára meghaladja az évi 300 milliárd forintot, mintegy 20 ezer embernek biztosítva munkát. 2020 óta több mint 90 mozifilm és 500 televíziós produkció készült el, 44 alkotás jutott el A kategóriás nemzetközi fesztiválokra, és 14 díjat is nyert.
Korábban Káel Csaba filmügyi kormánybiztos a Világgazdaságnak úgy fogalmazott, hogy mérföldkő volt a 2023-as év a magyar filmipar szempontjából: az iparág volumene, azaz az igazolt filmipari költés megközelítette az 1 milliárd dollárt. Ez az összeg 2018 óta növekedett ötszörösére.