Változik a NAV területi szerveinek elnevezése

Október 1-jétől ismét megye lesz a területi közigazgatási egységek hivatalos elnevezése, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV ) területi szerveinek neve is megváltozik. A hatóság a hivatali ügyintézésben egységesen december 1-jétől tér át a megye megnevezés használatára – közölte a NAV.

Az érintett NAV-szervek a megye elnevezést tartalmazó névtábláikat folyamatosan, az elkészülésük ütemében cserélik le. / Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság Archive

A NAV december 1-jén áll át a megye névhasználatra

A parlament döntése alapján 2026. október 1-jétől a területi közigazgatási egységek hivatalos neve ismét megye lesz, a vármegye elnevezés megszűnik. Ennek megfelelően a NAV területi szerveinek elnevezése is módosul. 2026. október 1-től a vármegyei adóigazgatások neve megyei adó- és vámigazgatóságok (megyei igazgatóságok) elnevezésre változik.

A NAV a hivatali ügyintézésben – a papíralapú és elektronikus dokumentumokban is – egységesen 2026. december 1-jén áll át a megye névhasználatra.

Az érintett NAV-szervek a megye elnevezést tartalmazó névtábláikat folyamatosan, az elkészülésük ütemében cserélik le.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt: a vármegyék elnevezésének visszafordítása után a területi önkormányzati rendszerhez is hozzányúl a kormány. Magyar Péter szerint a megyei önkormányzatok jelenlegi formájukban kiüresedtek, ezért a Tisza-kormány a működésüket is felülvizsgálná. A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, hogy a rendszer „teljesen feleslegessé és okafogyottá vált”.