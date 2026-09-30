Újabb botrány van kibontakozóban: egymásnak esett a volt és jelenlegi területfejlesztési miniszter – Navracsics Tibor helyrerakta Lőrincz Viktóriát

Feljelentést tett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egy veszprémi cégnek juttatott 1,8 milliárd forintos támogatás miatt, miután Lőrincz Viktória szerint az ügyben több bűncselekmény gyanúja is felmerült. A miniszter állításaira Navracsics Tibor, a korábbi területfejlesztési miniszter azzal válaszolt, hogy a tárca csupán a kormány 2025-ös határozatát hajtotta végre.

Egy 1,8 milliárd forintos állami támogatás miatt került egymással szembe Lőrincz Viktória és Navracsics Tibor / Fotó: KALLUS GYOERGY

Feljelentést tett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságánál egy veszprémi cégnek juttatott 1,8 milliárd forintos támogatás ügyében.

A tárca költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen fordult a hatósághoz.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint „néhány hónappal a választások előtt egy veszprémi cég úgy kapott 1,8 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást, hogy a támogatási okirat kiadásának pillanatában a minisztérium egyik államtitkára a kedvezményezett cég önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője volt”.

A támogatást a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 2026 januárjában nyújtotta a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek a „Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026” projekthez kapcsolódó programok és fejlesztések lebonyolítására.

Lőrincz Viktória közölte, hogy folytatják az átvilágítást és minden olyan esetben feljelentést tesznek, ahol alapos gyanú merül fel, hogy a magyar emberek pénzét „jogtalanul és túlárazott szerződésekkel magánzsebekbe irányították”.

Navracsics Tibor, a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter erre a Facebookon reagált.

Ha a miniszter asszony olvasna néha Magyar Közlönyt, akkor tudná azt, hogy erről a kormány 1380/2025 (X.20.) határozata döntött. A minisztérium csupán végrehajtotta a kormányhatározatban foglaltakat. Ez pedig (egyelőre) még nem bűncselekmény

– írta a volt miniszter.

Lőrincz Viktória erre azt közölte, hogy szerinte a 1380/2025. (X. 20.) számú kormányhatározat nem tartalmaz kifejezett döntést vagy feladatszabást arról, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek támogatást kell nyújtani, és a cég neve sem szerepel a határozatban. A miniszter szerint az államháztartásról szóló törvény alapján nem lehet kedvezményezett többek között az, aki a támogatási döntést meghozta vagy annak előkészítésében részt vett, illetve meghatározott kormányzati tisztséget töltött be.

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. közben határozottan visszautasította az állításokat.

A társaság közleménye szerint 92 település fogott össze a program megvalósítására, a 366 beérkezett pályázat közül pedig 242 részesült támogatásban. A cég szerint

közel 331 millió forint jutott a kistelepüléseken élők rendszeres mozgására;

200 millió forint a járásközpontok sportmotivációs programjaira;

80 millió forint a téli mozgásformákra;

valamint közel 562 millió forint pedig az iskolák, sportegyesületek és civil szervezetek programjaira.

A társaság további 165 millió forintot biztosított a fogyatékkal élő és speciális igényű emberek mozgásprogramokhoz való hozzáférésének támogatására és integrációjára. Közleményükben azt írták: „Mindezek alapján, visszautasítunk minden olyan feltételezést, miszerint bármilyen hűtlen kezelés vagy költségvetési csalás merült volna fel a program előkészítése és megvalósítása során.”