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Újabb botrány van kibontakozóban: egymásnak esett a volt és jelenlegi területfejlesztési miniszter – Navracsics Tibor helyrerakta Lőrincz Viktóriát

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Súlyos vádakkal indult és gyorsan egymásnak feszülés lett az 1,8 milliárd forintos veszprémi támogatás ügyéből. Lőrincz Viktória feljelentést tett, Navracsics Tibor pedig közölte, szerinte a minisztérium csak végrehajtotta a kormány döntését.
VG
2026.09.30, 20:15

Feljelentést tett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium egy veszprémi cégnek juttatott 1,8 milliárd forintos támogatás miatt, miután Lőrincz Viktória szerint az ügyben több bűncselekmény gyanúja is felmerült. A miniszter állításaira Navracsics Tibor, a korábbi területfejlesztési miniszter azzal válaszolt, hogy a tárca csupán a kormány 2025-ös határozatát hajtotta végre.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter Szabó Mátyás Egy 1,8 milliárd forintos állami támogatás miatt került egymással szembe Lőrincz Viktória és Navracsics Tibor
Egy 1,8 milliárd forintos állami támogatás miatt került egymással szembe Lőrincz Viktória és Navracsics Tibor / Fotó: KALLUS GYOERGY

Feljelentést tett a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságánál egy veszprémi cégnek juttatott 1,8 milliárd forintos támogatás ügyében. 

A tárca költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen fordult a hatósághoz.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint „néhány hónappal a választások előtt egy veszprémi cég úgy kapott 1,8 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatást, hogy a támogatási okirat kiadásának pillanatában a minisztérium egyik államtitkára a kedvezményezett cég önálló képviseletre jogosult vezető tisztségviselője volt”.

A támogatást a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 2026 januárjában nyújtotta a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek a „Veszprém-Balaton Európa Sportrégiója 2026” projekthez kapcsolódó programok és fejlesztések lebonyolítására.

Lőrincz Viktória közölte, hogy folytatják az átvilágítást és minden olyan esetben feljelentést tesznek, ahol alapos gyanú merül fel, hogy a magyar emberek pénzét „jogtalanul és túlárazott szerződésekkel magánzsebekbe irányították”.

Navracsics Tibor, a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter erre a Facebookon reagált. 

Ha a miniszter asszony olvasna néha Magyar Közlönyt, akkor tudná azt, hogy erről a kormány 1380/2025 (X.20.) határozata döntött. A minisztérium csupán végrehajtotta a kormányhatározatban foglaltakat. Ez pedig (egyelőre) még nem bűncselekmény 

– írta a volt miniszter.

Lőrincz Viktória erre azt közölte, hogy szerinte a 1380/2025. (X. 20.) számú kormányhatározat nem tartalmaz kifejezett döntést vagy feladatszabást arról, hogy a Veszprém-Balaton 2023 Zrt.-nek támogatást kell nyújtani, és a cég neve sem szerepel a határozatban. A miniszter szerint az államháztartásról szóló törvény alapján nem lehet kedvezményezett többek között az, aki a támogatási döntést meghozta vagy annak előkészítésében részt vett, illetve meghatározott kormányzati tisztséget töltött be.

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. közben határozottan visszautasította az állításokat. 

A társaság közleménye szerint 92 település fogott össze a program megvalósítására, a 366 beérkezett pályázat közül pedig 242 részesült támogatásban. A cég szerint

  • közel 331 millió forint jutott a kistelepüléseken élők rendszeres mozgására;
  • 200 millió forint a járásközpontok sportmotivációs programjaira;
  • 80 millió forint a téli mozgásformákra;
  • valamint közel 562 millió forint pedig az iskolák, sportegyesületek és civil szervezetek programjaira.

A társaság további 165 millió forintot biztosított a fogyatékkal élő és speciális igényű emberek mozgásprogramokhoz való hozzáférésének támogatására és integrációjára. Közleményükben azt írták: „Mindezek alapján, visszautasítunk minden olyan feltételezést, miszerint bármilyen hűtlen kezelés vagy költségvetési csalás merült volna fel a program előkészítése és megvalósítása során.”

Navracsics Tibor nem hagyta szó nélkül

A volt miniszter később ismét reagált Lőrincz Viktória állításaira. és azt írta, hogy „a kormányzati igazgatásról szóló törvény alapján önmagában nem jelent összeférhetetlenséget, ha egy kormánytisztviselő – akár szakmai felsővezető – egy önkormányzati tulajdonú társaság igazgatóságának tagja.”

A politikus szerint az érintett társaság igazgatósága nem vesz részt a napi operatív működésben, és szerződéskötésekről sem dönt. Hozzátette: 

A nyilatkozatban hivatkozott támogatási okirat minisztériumi előkészítésében és az arról szóló döntés meghozatalában az érintett szakmai felsővezető nem vett részt.

Navracsics végül egy újabb szúrással zárta bejegyzését: „Remélem, most akkor második lépésként a Kit-et is elolvassa. Lépésről-lépésre, tégláról-téglára haladunk…”

Balatoni körvasút: Navracsics Tibor nekiment Vitézy Dávidnak, azonnal érkezett a kemény válasz

Navracsics Tibor bírálta Vitézy Dávidot, amiért a balatoni körvasút kimaradt a Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervből. A miniszter visszavágott: szerinte jobban kellett volna figyelni a terv bemutatóján.

 

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