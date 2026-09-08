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gazdasági övezet
Németország
AfD

Szabályosan retteg az üzleti elit Németországban az AfD győzelme után: már ott tartanak, hogy szerintük a jobboldali párt tehet a német gazdaság stagnálásáról –„Aggódom, hogy még mélyebbre süllyedünk a válságban”

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A Szász-Anhalt tartományi választáson elért AfD-siker miatt kialakult politikai földrengés könnyen maga alá temetheti a szövetségi szintű reformokat. A német gazdaság vezető szereplői attól tartanak, hogy a választási eredmény politikai bénultsághoz vezet Berlinben. Közben az AfD már Elon Muskkal is együttműködne, és különleges gazdasági övezetet hozna létre Kelet-Németországban.
VG
2026.09.08, 06:45
Frissítve: 2026.09.08, 06:56

A német gazdasági élet prominensei a Szász-Anhaltban lezajlott tartományi választás után arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad leállítani a szövetségi szintű reformtörekvéseket. A gazdasági érdekképviseletek vezetői, vállalkozók és közgazdászok szerint az AfD sikere nem vezethet ahhoz, hogy Berlinben leálljon a reformfolyamat – derül ki a Frankfurter Allgemeine Zeitung cikkéből.

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Megszólaltak a német gazdaság fontos dönrtéhozói az AfD győzelme után (illusztráció)
Fotó: Parilov / Shutterstock

A reformok mellett áll ki a német gazdaság több fontos embere

„Éppen most különösen fontos, hogy a szövetségi kormány következetesen folytassa és bővítse reformprogramját” – mondta Tanja Gönner, a Német Ipari Szövetség (BDI) ügyvezető igazgatója.

Hasonlóan nyilatkozott a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége (VDMA) is. Bertram Kawlath, a szervezet elnöke szerint a hétvégi politikai földrengés után sem szabad visszavenni a reformokból. „A szász-anhalti választás eredménye riasztó, és egyértelmű cselekvési megbízást jelent a szövetségi politikának is” – mondta az AfD tartományi választási győzelmére reagálva. Szerinte a kormánynak most végre kell hajtania a nagy reformcsomagokat. Bár fontos változtatásokat már bejelentettek vagy elindítottak, a kitűzött célok és a tényleges megvalósítás között továbbra is jelentős a különbség.

Joachim Ragnitz közgazdász ugyanakkor arra számít, hogy a szövetségi szintű reformlendület alábbhagy. 

Attól tartok, hogy a berlini kormánykoalíció a reformok elodázásának útjára lép, aminek az lesz a következménye, hogy még mélyebbre süllyedünk a válságban

 – mondta az Ifo gazdaságkutató intézet drezdai kirendeltségének helyettes vezetője.

Szerinte Németországnak éppen ellenkező irányba kellene indulnia: több és következetesebb reformra lenne szükség ahhoz, hogy a gazdaság ismét lendületbe jöjjön.

„A kormányról kialakult katasztrofális kép csak tovább erősödne”

Ezt az aggodalmat osztják a szász-anhalti vállalkozók is. Eckhard Schmidt, a Schraubenwerk Zerbst ügyvezetője arra figyelmeztetett, hogy Berlin nem vonhatja vissza a már elfogadott reformlépéseket. „Ha a politika ennek ellenére ezt tenné, az csak megerősítené a szövetségi kormányról kialakult katasztrofális képet, és gyengeségként értékelnék” – mondta.

Hasonlóan vélekedik Martin Menz, a hallei székhelyű online kereskedő, a Relaxdays alapítója és ügyvezetője. Szerinte 

  • a kormánynak nem újabb vitákra és bejelentésekre, hanem 
  • a már elindított intézkedések gyors és kézzelfogható végrehajtására kellene koncentrálnia. 

A politikának nem újabb ígéretekkel, hanem eredményekkel kell visszaszereznie a bizalmat – közölte.

A német gazdaság strukturális válságából csak radikális reformokkal lehet kilábalni, és ezek között a ledolgozott munkaidő növelésének is szerepelnie kell – véli Nikolas Stihl. A STIHL felügyelőbizottságának elnöke szerint a heti munkaidőt 40 órára kellene emelni, méghozzá bérkompenzáció nélkül. Szerinte a német jólét és a szociális állam megőrzése múlik azon, hogy az ország képes-e újra növelni gazdasági teljesítményét és növekedési pályára állítani a német ipart – cikkünket itt találja.

Az AfD már Elon Muskkal is együttműködne

Miközben egyre intenzívebb vita bontakozik ki a német kormány reformpolitikájának jövőjéről, a Szász-Anhaltban győztes AfD vezető jelöltje, Ulrich Siegmund visszautasította azokat a közgazdászok által megfogalmazott figyelmeztetéseket, amelyek szerint pártja esetleges tartományi kormányra kerülése veszélybe sodorná a beruházásokat és a gazdasági növekedést.

Siegmund szerint ezek a feltételezések „nagyon tévesek”. Az AfD politikusa ezt Alice Weidellel és Tino Chrupallával, a párt szövetségi vezetőivel közös berlini sajtótájékoztatóján mondta.

Állítása szerint 

a választási kampány során több vállalat is jelezte, hogy Szász-Anhaltba helyezné át székhelyét, ha az AfD kerülne kormányra, mert ebben versenyelőnyt látnának.

Siegmund szerint még a választás éjszakáján is folytatott telefonbeszélgetéseket vállalkozókkal.

A politikus szerint nemzetközi szinten is jelentős az érdeklődés, mivel az AfD vállalkozásbarát politikát képvisel.

Siegmund külön kiemelte Elon Musk gratulációját a szász-anhalti választási sikerhez. Már vasárnap jelezte, hogy 

együttműködne az amerikai milliárdossal, akinek üzleti birodalmához a Brandenburgban működő Tesla-gyár is tartozik.

„Ha itt felelősséget vállalunk, nagyon örülnék a lehetőségnek egy intenzív és konstruktív együttműködésre” – írta Siegmund vasárnap Musknak az X közösségi platformon.

A különböző német gazdaságkutató intézetek közgazdászai ezzel szemben arra figyelmeztetnek, hogy az AfD elzárkózó politikája tovább súlyosbíthatja a szakemberhiányt, és ronthatja a növekedési kilátásokat.

Különleges gazdasági övezetet akar Kelet-Németországban az AfD

Tino Chrupalla, az AfD társelnöke hétfőn ismét kiállt a kelet-németországi különleges gazdasági övezet létrehozása mellett. Szerinte a keleti tartományoknak nem szabad pusztán a szövetségi kormánytól érkező támogatásokra hagyatkozniuk, hanem saját gazdasági erejükre kell építeniük.

Chrupalla szerint Kelet-Németországban kevés nagy ipari vállalat működik, különösen akkor, ha a DAX-indexben szereplő cégeket nézzük.

A szászországi Zwickauban például a Volkswagen gyárának bezárása is fenyeget. Chrupalla szerint ezért nem az AfD, hanem a szövetségi kormány energiapolitikája okolható.

Ha más tartományokban is kormányt alakítunk – és ezt meg is fogjuk tenni –, akkor Kelet-Németország számára is különleges gazdasági övezetet fogunk követelni

– fogalmazott az AfD társelnöke. Szerinte pontosan erre van most szüksége Kelet-Németországnak.

A Mitteldeutsche Zeitung beszámolója szerint Friedrich Merz (CDU) német kancellár már a szász-anhalti választás előtt is nyitottnak mutatkozott a különleges gazdasági övezetek ötletére. Merz pénteken, a leunai vegyipari központban tett látogatásán arról beszélt, hogy „talán azt is meg kellene fontolni, hogy különleges gazdasági övezeteket hozzunk létre”.

A különleges gazdasági övezetek olyan területek, ahol jogszabályi kivételekkel – például az adó-, közigazgatási vagy munkajogban – próbálják megkönnyíteni a beruházásokat.

Merz korábban jelezte, hogy a tartományi választások után szívesen egyeztetne a kelet-németországi tartományok miniszterelnökeivel arról, hogyan lehetne strukturális szempontból javítani a térség helyzetén. A kancellár elképzelése szerint minden keleti tartomány számára egy-egy nagy technológiai projektet is létrehoznának – írta a lap.

Weidel szerint Németország „de facto csődben van”

Alice Weidel, az AfD társelnöke hétfőn a szász-anhalti választási eredményt részben a szövetségi kormány szerinte felelőtlen adósságpolitikájának tulajdonította.

Németország de facto csődben van, a kamatok pedig az egekbe szöknek

– bírálta a kormány gazdaságpolitikáját a Bundestag e heti költségvetési vitáira utalva.

Szász-Anhaltban mindenesetre a tartomány nehéz pénzügyi helyzete lesz az új kormány egyik legnagyobb kihívása. Közgazdászok az AfD választási programjában több mint 2 milliárd eurós finanszírozási hiányt azonosítottak.

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