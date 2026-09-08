Szabályosan retteg az üzleti elit Németországban az AfD győzelme után: már ott tartanak, hogy szerintük a jobboldali párt tehet a német gazdaság stagnálásáról –„Aggódom, hogy még mélyebbre süllyedünk a válságban”

A német gazdasági élet prominensei a Szász-Anhaltban lezajlott tartományi választás után arra figyelmeztetnek, hogy nem szabad leállítani a szövetségi szintű reformtörekvéseket. A gazdasági érdekképviseletek vezetői, vállalkozók és közgazdászok szerint az AfD sikere nem vezethet ahhoz, hogy Berlinben leálljon a reformfolyamat – derül ki a Frankfurter Allgemeine Zeitung cikkéből.

Megszólaltak a német gazdaság fontos dönrtéhozói az AfD győzelme után (illusztráció)

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A reformok mellett áll ki a német gazdaság több fontos embere

„Éppen most különösen fontos, hogy a szövetségi kormány következetesen folytassa és bővítse reformprogramját” – mondta Tanja Gönner, a Német Ipari Szövetség (BDI) ügyvezető igazgatója.

Hasonlóan nyilatkozott a Német Gép- és Berendezésgyártók Szövetsége (VDMA) is. Bertram Kawlath, a szervezet elnöke szerint a hétvégi politikai földrengés után sem szabad visszavenni a reformokból. „A szász-anhalti választás eredménye riasztó, és egyértelmű cselekvési megbízást jelent a szövetségi politikának is” – mondta az AfD tartományi választási győzelmére reagálva. Szerinte a kormánynak most végre kell hajtania a nagy reformcsomagokat. Bár fontos változtatásokat már bejelentettek vagy elindítottak, a kitűzött célok és a tényleges megvalósítás között továbbra is jelentős a különbség.

Joachim Ragnitz közgazdász ugyanakkor arra számít, hogy a szövetségi szintű reformlendület alábbhagy.

Attól tartok, hogy a berlini kormánykoalíció a reformok elodázásának útjára lép, aminek az lesz a következménye, hogy még mélyebbre süllyedünk a válságban

– mondta az Ifo gazdaságkutató intézet drezdai kirendeltségének helyettes vezetője.

Szerinte Németországnak éppen ellenkező irányba kellene indulnia: több és következetesebb reformra lenne szükség ahhoz, hogy a gazdaság ismét lendületbe jöjjön.

„A kormányról kialakult katasztrofális kép csak tovább erősödne”

Ezt az aggodalmat osztják a szász-anhalti vállalkozók is. Eckhard Schmidt, a Schraubenwerk Zerbst ügyvezetője arra figyelmeztetett, hogy Berlin nem vonhatja vissza a már elfogadott reformlépéseket. „Ha a politika ennek ellenére ezt tenné, az csak megerősítené a szövetségi kormányról kialakult katasztrofális képet, és gyengeségként értékelnék” – mondta.