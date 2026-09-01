Súlyos választ ad Berlin a lipcsei dróntámadásra: bezárják az orosz főkonzulátust, szigorítják az állampolgárok belépését – "Németország védekezik minden ellenségével szemben"

Oroszországot sejti a német kormány a lipcsei repülőtér ellen augusztus elején megkísérelt támadás mögött, ezért Berlin újabb szigorításokat jelentett be. A német kormány bezárja az orosz főkonzulátust Bonnban, felmondja az Orosz Ház szerződését, szigorítja az orosz állampolgárok beutazását, és fokozza a nyomást az orosz árnyékflottára.

A német kormány szerint Oroszország hibrid támadást hajtott végre Németország ellen a lipcsei repülőtéren / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Oroszország ellen fordul újabb intézkedésekkel Németország, miután a berlini kormány szerint Moszkva állhat a lipcsei repülőtér ellen augusztus elején megkísérelt támadás mögött.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint az eset nem elszigetelt incidens, hanem egy olyan orosz hibrid művelet része, amelynek célpontja Németország volt.

A miniszter szerint Berlinnek arra kell számítania, hogy további hasonló akciók következhetnek, és a jövőben komoly károk sem zárhatók ki. Dobrindt úgy fogalmazott: Németország ugyan nincs háborúban, de nap mint nap hibrid hadviselés célpontja.

A német hatóságok szerint a lipcsei akció módszere is azokra a műveletekre hasonlít, amelyeket korábban más orosz hibrid műveleteknél azonosítottak. A támadás végrehajtásában úgynevezett alacsony szintű ügynököket alkalmazhattak, miközben a német kormány állítása szerint egy orosz hírszerző szolgálat játszhatott kulcsszerepet.

Augusztus 4-én este robbanóanyaggal felszerelt drónt fedeztek fel a Lipcse/Halle repülőtér biztonsági területén, ukrán teherszállító repülőgépek között.

A német szövetségi rendőrség szakértői később megállapították, hogy a drónról egy fémdoboz vált le, amelyben mintegy fél kilogramm Semtex típusú robbanóanyag volt.

Az ügy súlyát növeli, hogy a lipcsei repülőtér nem csupán a DHL egyik fontos európai logisztikai központja, hanem a német hadsereg és a NATO katonai szállításaiban is szerepet játszik. Egy sikeres támadás ezért nemcsak a polgári légiközlekedésben, hanem Németország katonai infrastruktúrájában is jelentős fennakadást okozhatott volna.

Döbbenet: robbanóanyagokat szállító drón talált el egy repülőgépet Németországban – "Ez az agresszió új szintje" Egyetlen detonáció választotta el a Lipcse/Halle repülőteret egy súlyosabb katasztrófától – legalábbis ezt állítják német biztonsági szakértő. A repülőtérnél ráadásul több drón is felbukkant, míg Európa más országaiban fegyvergyáraknál és Ukrajnát támogató hadiipari üzemeknél történtek – feltételezhetően az oroszokhoz köthető – gyanús incidensek.

Johann Wadephul német külügyminiszter szerint Berlinnek egyértelműen meg kell mutatnia, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni.

Németország megvédi magát ellenfeleivel szemben

– közölte a miniszter, aki szerint a kormány továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát.