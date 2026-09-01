Súlyos választ ad Berlin a lipcsei dróntámadásra: bezárják az orosz főkonzulátust, szigorítják az állampolgárok belépését – "Németország védekezik minden ellenségével szemben"
Oroszországot sejti a német kormány a lipcsei repülőtér ellen augusztus elején megkísérelt támadás mögött, ezért Berlin újabb szigorításokat jelentett be. A német kormány bezárja az orosz főkonzulátust Bonnban, felmondja az Orosz Ház szerződését, szigorítja az orosz állampolgárok beutazását, és fokozza a nyomást az orosz árnyékflottára.
Oroszország ellen fordul újabb intézkedésekkel Németország, miután a berlini kormány szerint Moszkva állhat a lipcsei repülőtér ellen augusztus elején megkísérelt támadás mögött.
Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerint az eset nem elszigetelt incidens, hanem egy olyan orosz hibrid művelet része, amelynek célpontja Németország volt.
A miniszter szerint Berlinnek arra kell számítania, hogy további hasonló akciók következhetnek, és a jövőben komoly károk sem zárhatók ki. Dobrindt úgy fogalmazott: Németország ugyan nincs háborúban, de nap mint nap hibrid hadviselés célpontja.
A német hatóságok szerint a lipcsei akció módszere is azokra a műveletekre hasonlít, amelyeket korábban más orosz hibrid műveleteknél azonosítottak. A támadás végrehajtásában úgynevezett alacsony szintű ügynököket alkalmazhattak, miközben a német kormány állítása szerint egy orosz hírszerző szolgálat játszhatott kulcsszerepet.
Augusztus 4-én este robbanóanyaggal felszerelt drónt fedeztek fel a Lipcse/Halle repülőtér biztonsági területén, ukrán teherszállító repülőgépek között.
A német szövetségi rendőrség szakértői később megállapították, hogy a drónról egy fémdoboz vált le, amelyben mintegy fél kilogramm Semtex típusú robbanóanyag volt.
Az ügy súlyát növeli, hogy a lipcsei repülőtér nem csupán a DHL egyik fontos európai logisztikai központja, hanem a német hadsereg és a NATO katonai szállításaiban is szerepet játszik. Egy sikeres támadás ezért nemcsak a polgári légiközlekedésben, hanem Németország katonai infrastruktúrájában is jelentős fennakadást okozhatott volna.
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Egyetlen detonáció választotta el a Lipcse/Halle repülőteret egy súlyosabb katasztrófától – legalábbis ezt állítják német biztonsági szakértő. A repülőtérnél ráadásul több drón is felbukkant, míg Európa más országaiban fegyvergyáraknál és Ukrajnát támogató hadiipari üzemeknél történtek – feltételezhetően az oroszokhoz köthető – gyanús incidensek.
Johann Wadephul német külügyminiszter szerint Berlinnek egyértelműen meg kell mutatnia, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni.
Németország megvédi magát ellenfeleivel szemben
– közölte a miniszter, aki szerint a kormány továbbra is határozottan támogatja Ukrajnát.
A berlini kabinet ennek részeként öt új intézkedést jelentett be. Szeptember 18-án bezárják az orosz főkonzulátust Bonnban, emellett felmondják a berlini Orosz Ház szerződését. Szigorítják az orosz állampolgárok beutazási ellenőrzését, fokozzák a nyomást az orosz árnyékflottára, és tovább erősítik az Ukrajnának nyújtott támogatást.
Berlin szerint Moszkva nem tudja megosztani Németországot
Wadephul időközben hazatért algériai útjáról, és a lipcsei ügy miatt nem utazott tovább az írországi Wicklowban rendezett informális uniós külügyminiszteri találkozóra. Friedrich Merz kancellár nem vett részt a kormányülésen, de már korábban világossá tette, hogy Berlin válaszolni fog a hibrid támadásokra.
„A szövetségi kormány árat fog fizettetni a hibrid támadások elkövetőivel” – jelentette ki a kancellár.
Wadephul most még egyértelműbben fogalmazott: Oroszország vezetésének azt üzenik, hogy Berlin nem engedi, hogy a támadások megosszák vagy megfélemlítsék a német társadalmat.
A lépésekkel Németország egyben tovább szigorítja a Moszkvával szembeni politikáját. A bonni konzulátus bezárása, az orosz állampolgárok fokozott ellenőrzése és az árnyékflotta elleni fellépés azt jelzi, hogy Berlin a lipcsei incidensre nem egyszerű rendészeti ügyként, hanem a Németország elleni hibrid fenyegetés részeként tekint.
Vlagyimir Putyin váratlanul elismerte: kárt okoznak az orosz gazdaságnak az ukrán dróntámadások – állami programot indítana az infrastruktúra helyreállítására
Moszkva eddig következetesen azt hangsúlyozta, hogy az ukrán támadások nem képesek érdemben megingatni az orosz gazdaságot, Vlagyimir Putyin most azonban már maga beszélt az általuk okozott károkról. Az orosz gazdaság növekedését az elnök „szerény, de pozitív” jelzővel írta le, miközben elismerte, hogy a logisztikai és raktározási infrastruktúra egy részét helyre kell állítani.