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Németország
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Német tartományi választások - kijöttek az exit pollok, előretört az AfD, Berlinben nyert a szélsőbal, megszólalt Merz "vállalom a felelősséget"

Németországban a Szász-Anhaltban elért földcsuszamlásszerű AfD-győzelem után, vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában rendeztek választásokat. A német tartományi választások eredménye nyomán a tét nem csak az, hogy az AfD folytatja-e országos térnyerését, de Friedrich Merz kancellár politikai karrierje is.
2026.09.20., 18:04

A német tartományi választások következő fordulóját vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában rendezték. A két voksolás közvetlenül követte a szeptember 6-i szász-anhalti választást, ahol az AfD történetének legjobb tartományi eredményét érte el, és Mecklenburg–Elő-Pomerániában a rendszerkritikus párt ismét az első hely közelében állt a voksolás előtt.

német tartományi választások
Német tartományi választások: plakáterdő Berlinben / Fotó: AFP

Német tartományi választások: az AfD előretört, Berlinben szélsőbalos vezetés jöhet

Vasárnap este 6-kor kijöttek az első exit pollok. Ezek szerint: 

  • Berlinben a Die Linke áll az élen 24,5 százalékkal az ARD/Infratest dimap első prognózisa szerint. 
  • A CDU 20 százalékot kapott, vagyis elmarad a Die Linkétől. 
  • Az AfD 16 százalékkal a harmadik helyen áll.

A korábbi felmérésekhez képest a Linke erősödése és a CDU gyengülése különösen figyelemre méltó. A berlini eredmény alapján a Die Linke önállóan nem tudna kormányt alakítani, koalíciós partnerre lenne szüksége.

Mecklenburg–Elő-Pomerániában  ezzel szemben 

  • az AfD áll az első helyen, a ZDF/Forschungsgruppe Wahlen 18:00-s prognózisa szerint 38,0 százalékkal. 
  • Az SPD 36,5 százalékkal mindössze 1,5 százalékponttal van az AfD mögött, tehát rendkívül szoros a verseny. 
  • A Linke 6, 
  • a Zöldek 5,5, 
  • a CDU, 5, 
  • a BSW 4,8, 
  • az FDP pedig 1 százalékon áll a ZDF prognózisában.

Ez azt jelenti, hogy Merz pátja, a CDU súlyos vereséget szenvedett.  A két tartomány tehát nagyon eltérő politikai képet mutat: Berlinben a Linke, Mecklenburg–Elő-Pomerániában az AfD vezet az első prognózisok szerint. 

Berlinben a szélsőbaloldali Die Linke (Baloldal) párt szerezhette a legtöbb szavazatot - ám a pártnak koalíciós partnerekre lenne szüksége ahhoz, hogy megszerezze a német főváros vezetését, amire az 1990-es újraegyesítés óta először kerülhetne sor.

Merz elismerte a vereséget - "katasztrófa"

Merz szerint Németországnak változásra és egy új kezdetre van szüksége, és az ország nem térhet vissza a „régi szép időkhöz”. Úgy látja, hogy a változások új kihívásokat és bizonytalanságokat hoznak, amelyekkel szemben elszántságra, kitartásra és türelemre van szükség. 

Kijelentette, hogy pártvezetőként és kancellárként kész vállalni ezt a felelősséget,

 mert előre akarja mozdítani az országot. Merz szerint csökken az intézményekbe vetett bizalom, miközben az állam működése túlságosan bonyolulttá vált. A kancellár a Mecklenburg–Vorpommern-i választási eredményt „katasztrófának” nevezte, és hangsúlyozta, hogy a két mai tartományi választás rendkívül eltérő eredményt hozott.

Mi következik mindebből?

A Süddeutsche Zeitung elemzése szerint a Mecklenburg-Elő-Pomerániara vonatkozó kezdeti előrejelzések szerint az AfD szorosan megelőzi az SPD-t , de nincs esélye kormányalakításra. 

Manuela Schwesig tartományi miniszterelnök valószínűleg folytatni tudja a kormányzást. 

Az SPD sikeres választási kampányt folytatott. 

  • Egy évvel ezelőtt a párt 19 százalékon állt a közvélemény-kutatásokban. Azóta jelentős előnyöket ért el. 
  • A többi centrista párt azonban szenved e nyereségek következtében. Jelentős veszteségeket szenvedtek el a korábbi közvélemény-kutatásokhoz képest. 
  • Schwesig számos támogatót szerzett más pártoktól. 
  • Az AfD támogatottsága ezzel szemben állandó maradt ebben az időszakban. 
  • Schwesig fellendülése tehát az AfD-ellenes táboron belüli támogatottság újraelosztásából származott.
Mecklenburg-Western Pomerania State Election - SPD Election Party
Manuela Schwesig lehet a szociáldemokraták új erős embere / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Új erős embere lehet a szociáldemokratáknak

A politika legfontosabb fizetőeszköze a szavazatok. Aki jól teljesít a választásokon, az hatalomra tesz szert a párton belül. Ez most Manuela Schwesig javára válik. Ő messze az átlag feletti eredményt ért el. 

  • Az SPD országos közvélemény-kutatásokban általában tizenegy és tizennégy százalék között mérhető szavazatokat szerez . 
  • Schwesig ereje rávilágít az SPD pártelnökeinek, Lars Klingbeilnek és Bärbel Basnak a gyengeségére. Bár Schwesig nem tagja a fővárosi koalíciós bizottságnak, amíg nem lesz az SPD vezetője – egy olyan pozíció, amelyet a párt egyes tagjai szeretnének –, ez az eredmény lehetővé teszi számára, hogy befolyást gyakoroljon a színfalak mögött – többek között abban a kérdésben is, hogy ki fogja vezetni az SPD-t a 2029-re tervezett következő szövetségi választásokon. 
  • A kiemelkedő mecklenburg-előpomerániai eredmény lehetővé teheti Schwesig számára, hogy átvegye a főjelöltséget. Már előtte is zavarossá válhatnak a dolgok az SPD-n belül. Schwesig a szövetségi kormány reformpályája ellen kampányolt, míg az SPD vezetője és alkancellár, Klingbeil kiáll mellette.

Történelmi vereség Merz és a CDU számára

A kezdeti előrejelzések szerint a CDU öt-5,5 százalék között lesz. Ezért elképzelhető, hogy ma este később az öt százalékos küszöb alá eshetnek; ezt csak a végső szavazatszámlálás fogja eldönteni. Akárhogy is, 

az eredmény történelmi: a CDU még soha nem teljesített ilyen rosszul tartományi választáson. 

Korábban csak egyszer értek el egyszámjegyű eredményt, és az is régen volt: 1951-ben Bremenben. Ha a párt a végső szavazatszámlálás során öt százalék alá esik, az vízválasztó pillanat lenne: a Szövetségi Köztársaság történetében először a CDU-t kizárnák egy tartományi parlamentből.

Elections from a Federal Perspective - CDU
Friedrich Merz német kancellálr, a CDU elnöke - beismerte a történelmi vereséget / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A gyenge eredmény a választási kampány következménye is, amely Schwesig és az AfD párharcára összpontosított. A szavazók SPD felé való eltolódása károsította a kereszténydemokratákat. Az eredményért valószínűleg elsősorban Friedrich Merz, a CDU vezetője fogható. A kancellár népszerűségi mutatói nagyon alacsonyak. Néhány nappal ezelőtt a CDU tartományi miniszterelnökei egy levélben megerősítették Merz iránti támogatásukat. A CDU gyászos eredményre számított Mecklenburg-Elő-Pomerániaban. Mindazonáltal a párt tagjai és tisztviselői körében tovább növekedhet az elégedetlenség Merzzel. Attól tartanak, hogy a CDU elveszítheti nagy párt státuszát.

A szélsőbal új szavazói szövetséggel győzhet Berlinben

A Die Linke most először adhatja Berlin kormányzó polgármesterét. Elif Eralp pártja megnyerte a választásokat a fővárosban. A kezdeti előrejelzések szerint a szélsőbal a szavazatok 24,5 és 26 százaléka között szerzett, valószínűleg megdöntve korábbi, 2001-es berlini rekordját, amely 22,6 százalék volt. A Die Linke ezt úgy érte el, hogy egy másik választói réteghez szólt, mint korábban. 

Elif Eralp Berlin
Elif Eralp, a szélsőbal új üdvöskéje - kifogta a szelet a Zöldek vitorláiból / Fotó: AFP

A PDS (Demokratikus Szocializmus Pártja) néven a párt erős volt a keleti kerületekben, különösen az idősebb szavazók körében. A Die Linke azonban most már nem a volt keletnémet állampolgárokra támaszkodik. Ehelyett egy új választási szövetséget kötött.  

Ez a szövetség városi és sokszínű, törökországi vagy arab gyökerű migránsokból és a belvárosi kerületekben élő fiatal egyetemistákból, köztük sok nőből áll. 

A migránsokat az SPD (Szociáldemokrata Párt) szavazóinak tekintették, míg a belvárosi kerületeket a Zöldek uralták. A Die Linkének Baloldali sikerült egyesítenie ezt a két csoportot – és így megelőzte mind a zöldeket, mind az SPD-t.

Berlin nehéz kormányalakítási folyamat előtt áll

Elif Eralp, a Die Linke választási győztese most megpróbálhat koalíciót kötni a Zöldekkel és az SPD-vel. Ez nem lesz könnyű. A Die Linke berlini szervezete, számos új tagjával, tapasztalatlannak számít a kormányzásban. 

A koalíciós tárgyalások fő vitapontjai valószínűleg az ingatlancégek kisajátítása és az antiszemitizmus kérdése lesznek. 

A szélsőbal erőteljesen kampányolt a kisajátítás és a Palesztinával való szolidaritás mellett. Mindkettő konfliktusokhoz vezethet a potenciális koalíciós partnerekkel. 

  • Az SPD vezető jelöltje a kampány során kizárta az ingatlancégek kisajátítását a több milliárd eurós költségek miatt. 
  • Ha Eralp koalíciós tárgyalásai kudarcot vallanak, a CDU vezető jelöltje, Stefan Evers megpróbálhat szövetséget kötni a Zöldekkel és az SPD-vel. 
  • A Zöldek berlini szervezetét azonban meglehetősen baloldalinak tartják, ami megnehezíti az együttműködést a kereszténydemokratákkal. Továbbá egy fekete-zöld-vörös koalíciónak valószínűleg csak szűk többsége lenne.
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