Német tartományi választások - kijöttek az exit pollok, előretört az AfD, Berlinben nyert a szélsőbal, megszólalt Merz "vállalom a felelősséget"

A német tartományi választások következő fordulóját vasárnap Berlinben és Mecklenburg-Elő-Pomerániában rendezték. A két voksolás közvetlenül követte a szeptember 6-i szász-anhalti választást, ahol az AfD történetének legjobb tartományi eredményét érte el, és Mecklenburg–Elő-Pomerániában a rendszerkritikus párt ismét az első hely közelében állt a voksolás előtt.

Német tartományi választások: plakáterdő Berlinben / Fotó: AFP

Német tartományi választások: az AfD előretört, Berlinben szélsőbalos vezetés jöhet

Vasárnap este 6-kor kijöttek az első exit pollok. Ezek szerint:

Berlinben a Die Linke áll az élen 24,5 százalékkal az ARD/Infratest dimap első prognózisa szerint.

a Die Linke áll az élen 24,5 százalékkal az ARD/Infratest dimap első prognózisa szerint. A CDU 20 százalékot kapott, vagyis elmarad a Die Linkétől.

Az AfD 16 százalékkal a harmadik helyen áll.

A korábbi felmérésekhez képest a Linke erősödése és a CDU gyengülése különösen figyelemre méltó. A berlini eredmény alapján a Die Linke önállóan nem tudna kormányt alakítani, koalíciós partnerre lenne szüksége.

Mecklenburg–Elő-Pomerániában ezzel szemben

az AfD áll az első helyen, a ZDF/Forschungsgruppe Wahlen 18:00-s prognózisa szerint 38,0 százalékkal.

Az SPD 36,5 százalékkal mindössze 1,5 százalékponttal van az AfD mögött, tehát rendkívül szoros a verseny.

A Linke 6,

a Zöldek 5,5,

a CDU, 5,

a BSW 4,8,

az FDP pedig 1 százalékon áll a ZDF prognózisában.

Ez azt jelenti, hogy Merz pátja, a CDU súlyos vereséget szenvedett. A két tartomány tehát nagyon eltérő politikai képet mutat: Berlinben a Linke, Mecklenburg–Elő-Pomerániában az AfD vezet az első prognózisok szerint.

Berlinben a szélsőbaloldali Die Linke (Baloldal) párt szerezhette a legtöbb szavazatot - ám a pártnak koalíciós partnerekre lenne szüksége ahhoz, hogy megszerezze a német főváros vezetését, amire az 1990-es újraegyesítés óta először kerülhetne sor.

Merz elismerte a vereséget - "katasztrófa"

Merz szerint Németországnak változásra és egy új kezdetre van szüksége, és az ország nem térhet vissza a „régi szép időkhöz”. Úgy látja, hogy a változások új kihívásokat és bizonytalanságokat hoznak, amelyekkel szemben elszántságra, kitartásra és türelemre van szükség.

Kijelentette, hogy pártvezetőként és kancellárként kész vállalni ezt a felelősséget,

mert előre akarja mozdítani az országot. Merz szerint csökken az intézményekbe vetett bizalom, miközben az állam működése túlságosan bonyolulttá vált. A kancellár a Mecklenburg–Vorpommern-i választási eredményt „katasztrófának” nevezte, és hangsúlyozta, hogy a két mai tartományi választás rendkívül eltérő eredményt hozott.