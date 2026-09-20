Németország választ: vasárnap este kaphat újabb pofont Friedrich Merz vagy fellélegezhet
Két tartományi választás eredménye tarthatja lázban vasárnap este Németországot: Mecklenburg–Elő-Pomerániában az SPD és az AfD, Berlinben pedig a Baloldal és a CDU között ígérkezik rendkívül szorosnak a verseny. Bár tartományi voksolásokról van szó, az eredmények országos jelentőségűek lehetnek, mert újabb politikai nyomást helyezhetnek Friedrich Merz kancellárra és a szövetségi kormányra. Vasárnap egyszerre járulnak az urnákhoz Berlin és Mecklenburg–Elő-Pomeránia választói, és a két tartományi voksolás jóval nagyobb figyelmet kap annál, mint amit önmagában a két régió mérete indokolna. A Reuters szerint a választások újabb próbatételt jelentenek Friedrich Merz kancellár számára, akinek népszerűsége jelentősen visszaesett, miközben a CDU az elmúlt hetekben több politikai kudarcot is elszenvedett.
A voksolás különösen azért kap országos jelentőséget, mert mindössze két héttel követi a szeptember 6-i szász-anhalti választást, ahol az AfD rendkívül erős eredményt ért el. A Reuters szerint az ottani szereplés ismét felszínre hozta azt a vitát is, hogy meddig tartható fenn az úgynevezett politikai „tűzfal”, vagyis a többi jelentős párt elutasítása arra vonatkozóan, hogy koalícióra lépjen az AfD-vel.
Schwesig visszahozta az SPD-t a versenybe
Mecklenburg–Elő-Pomerániában sokáig egyértelmű AfD-előnyt mutattak a felmérések, az utolsó napokra azonban szinte teljesen eltűnt a különbség. A Forschungsgruppe Wahlen pénteki felmérésében az SPD már 37 százalékon, az AfD pedig 36 százalékon állt. A Baloldal 9, a Zöldek 5 százalékot kaptak a kutatásban.
A fordulat egyik fő oka, hogy az SPD kampánya egyre inkább Manuela Schwesig tartományi miniszterelnök személyére épült. A politikus az utolsó hetekben kifejezetten az AfD-vel szembeni alternatívaként pozicionálta magát. A Bild szerint júliusban az AfD még 36–29-re vezetett az SPD előtt, az utolsó felmérésekre azonban Schwesig pártja ledolgozta hátrányát.
A tartományban ugyanakkor a CDU helyzete különösen nehéz. A Reuters által idézett kutatás mindössze 6 százalékot mért a pártnak, vagyis fennáll annak a lehetősége is, hogy a kereszténydemokraták történetük legrosszabb tartományi eredményét érjék el Mecklenburg–Elő-Pomerániában, és akár az ötszázalékos parlamenti küszöb közelébe kerüljenek.
Ez azért is kellemetlen Merz számára, mert a CDU elnökeként a tartományi eredmények politikai következményei közvetlenül rá is visszahullhatnak.
Berlinben a Baloldal előzi a CDU-t
Egészen másképp néz ki a politikai térkép Berlinben, de a CDU számára itt sem megnyugtató az utolsó pillanatban kialakult helyzet.
A Forschungsgruppe Wahlen felmérése szerint a Baloldal 22 százalékkal áll az első helyen, míg a CDU 20 százalékot kapna. Az AfD 18, a Zöldek 15, az SPD mindössze 12 százalékon áll. A BSW 4 százalék körül mozog, tehát jelen állás szerint nem biztos, hogy bejutna a berlini képviselőházba.
A Bild szintén szoros Baloldal–CDU párharcról ír. A CDU jelöltje, Stefan Evers a berlini városháza megtartásáért küzd, miközben a Baloldal Elif Eralp vezetésével először szerezhetné meg a kormányzó polgármesteri posztot. A lap számításai szerint az SPD, a Zöldek és a Baloldal együttes eredménye akár egy baloldali hárompárti koalíció lehetőségét is megteremtheti.
A választási matematika ugyanakkor várhatóan mindkét tartományban bonyolult lesz. A felmérések alapján ugyanis több helyen három párt együttműködésére lehet szükség ahhoz, hogy stabil parlamenti többség jöjjön létre.
A megélhetési költségek is Merz ellen dolgozhatnak
A vasárnapi választások nemcsak a tartományi politikáról szólnak. A Reuters szerint mindkét kampányban hangsúlyos szerepet kaptak a magas energiaárak, a lakhatási költségek és általában a megélhetés drágulása. Berlinben különösen súlyos politikai kérdéssé vált a lakáshiány és a bérleti díjak emelkedése.
Merz pénteken fogyasztói könnyítőcsomagot jelentett be, amely többek között a benzin és a dízel adóterheinek mérséklését is tartalmazza. A lépés azonban közvetlenül a választás előtt érkezett, így csak az eredményekből derül majd ki, képes volt-e érdemben javítani a kormány megítélésén.
A kancellár annak ígéretével került hatalomra, hogy reformokkal újra növekedési pályára állítja a hosszabb ideje gyengélkedő német gazdaságot. A kormány nyugdíj-, adó- és egészségügyi reformjai azonban jelentős társadalmi vitákat váltottak ki, miközben Merz támogatottsága egyes felmérésekben 14 százalék körüli szintre süllyedt. A CDU vezető politikusai egyelőre nyilvánosan kiállnak mellette.
Este hatkor jön az első komoly jelzés
A szavazóhelyiségek vasárnap 18 órakor zárnak, az első exit pollok közvetlenül ezután várhatók.
A két tartományi választás jogilag nem érinti a berlini szövetségi kormány mandátumát, politikailag azonban fontos jelzés lehet arról, hogyan ítélik meg a választók Merz kormányzásának első időszakát. Mecklenburg–Elő-Pomerániában az lesz az egyik fő kérdés, sikerül-e az SPD-nek megtartania vezető szerepét az AfD-vel szemben, Berlinben pedig az, meg tudja-e őrizni a CDU a kormányzó polgármesteri tisztséget.
A vasárnap esti eredmények emellett azt is megmutathatják, hogyan alakul át a német pártrendszer egy olyan időszakban, amikor a hagyományos nagy pártok mellett az AfD és a Baloldal is jelentős választói támogatottságot tud felmutatni.