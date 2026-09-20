Németország választ: vasárnap este kaphat újabb pofont Friedrich Merz vagy fellélegezhet

Két tartományi választás eredménye tarthatja lázban vasárnap este Németországot: Mecklenburg–Elő-Pomerániában az SPD és az AfD, Berlinben pedig a Baloldal és a CDU között ígérkezik rendkívül szorosnak a verseny. Bár tartományi voksolásokról van szó, az eredmények országos jelentőségűek lehetnek, mert újabb politikai nyomást helyezhetnek Friedrich Merz kancellárra és a szövetségi kormányra. Vasárnap egyszerre járulnak az urnákhoz Berlin és Mecklenburg–Elő-Pomeránia választói, és a két tartományi voksolás jóval nagyobb figyelmet kap annál, mint amit önmagában a két régió mérete indokolna. A Reuters szerint a választások újabb próbatételt jelentenek Friedrich Merz kancellár számára, akinek népszerűsége jelentősen visszaesett, miközben a CDU az elmúlt hetekben több politikai kudarcot is elszenvedett.

A német választás nagy kérdése, hogy meddig erősődik az AfD Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A voksolás különösen azért kap országos jelentőséget, mert mindössze két héttel követi a szeptember 6-i szász-anhalti választást, ahol az AfD rendkívül erős eredményt ért el. A Reuters szerint az ottani szereplés ismét felszínre hozta azt a vitát is, hogy meddig tartható fenn az úgynevezett politikai „tűzfal”, vagyis a többi jelentős párt elutasítása arra vonatkozóan, hogy koalícióra lépjen az AfD-vel.

Schwesig visszahozta az SPD-t a versenybe

Mecklenburg–Elő-Pomerániában sokáig egyértelmű AfD-előnyt mutattak a felmérések, az utolsó napokra azonban szinte teljesen eltűnt a különbség. A Forschungsgruppe Wahlen pénteki felmérésében az SPD már 37 százalékon, az AfD pedig 36 százalékon állt. A Baloldal 9, a Zöldek 5 százalékot kaptak a kutatásban.

A fordulat egyik fő oka, hogy az SPD kampánya egyre inkább Manuela Schwesig tartományi miniszterelnök személyére épült. A politikus az utolsó hetekben kifejezetten az AfD-vel szembeni alternatívaként pozicionálta magát. A Bild szerint júliusban az AfD még 36–29-re vezetett az SPD előtt, az utolsó felmérésekre azonban Schwesig pártja ledolgozta hátrányát.

A tartományban ugyanakkor a CDU helyzete különösen nehéz. A Reuters által idézett kutatás mindössze 6 százalékot mért a pártnak, vagyis fennáll annak a lehetősége is, hogy a kereszténydemokraták történetük legrosszabb tartományi eredményét érjék el Mecklenburg–Elő-Pomerániában, és akár az ötszázalékos parlamenti küszöb közelébe kerüljenek.